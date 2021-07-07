Аргентина – Бразилия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:01

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на финальный поединок Кубка Южной Америки Аргентина – Бразилия, который пройдет 11 июля 2021 года.

Аргентина

На стадии полуфинала Кубка Америки Аргентина встречалась с Колумбией. Основное время встреча команды завершили вничью 1:1, а в серии пенальти точней оказались аргентинские футболисты. Этой победой Аргентина довела серию без поражений до 18 поединков во всех турнирах. Также отметим, что в пяти из шести матчах команды на текущем турнире выиграла ставка на тотал меньше (2,5) голов.

Бразилия

За выход в финал Бразилия сражалась с Перу. Обыграть соперника хозяева Кубка Америки удалось с минимальным счетом (1:0). Для бразильцев эта победа стала 12 в 15 последних играх во всех соревнованиях. Кроме того, сборная не пропускала больше одного гола в десяти поединках кряду, а четыре из пяти викторий на турнире Бразилия оформила с сухим счетом.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 4.330

Ничья – 3.070

Победит Бразилия – 2.120

Статистика

В 4 прошлых встречах Аргентины и Бразилии выиграл исход ТМ(2,5)

В 5 предыдущих встречах соперников голы забивала только одна команда

Бразилия побеждала Аргентину в 3 из 5 прошлых играх на своем поле

Прогноз

В финале Кубка Америки команды вряд ли станут играть в открытый и атакующий футбол. Кроме того, Аргентина и Бразилия надежно обороняются на турнире, не позволяя соперникам вскрывать свою оборону. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов можно с коэффициентом 1.534.