«Сепси» — «Академика» Клинчени: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:27

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию с выгодными коэффициентами на матч стартового тура чемпионата Румынии «Сепси» — «Академика» Клинчени, который состоится 16 июля 2021 года.

«Сепси»

Прошлый сезон чемпионата Румынии «Сепси» может занести себе в актив. Регулярную часть чемпионата команда завершила в первой шестерке, получив право побороться за зону еврокубков. В 10 играх мини-турнира «Сепси» взял пять победы и две ничьи, при трех поражениях. В двух последних играх чемпионата команда добилась побед над «Ботошани» и «Вииторулом» (1:0) без пропущенных голов. К вышесказанному добавим, что на своем поле хозяева не уступали в пяти матчах подряд – 4 победы и 1 ничья.

«Академика» Клинчени

«Академика» тоже успешно выступила в минувшем розыгрыше чемпионата Румынии. Команда попала в ТОП-6, но шанс проявить себя в зоне еврокубков не реализовала. В 10 поединках турнира коллектив из Клинчени взял только три победы и две ничьи, проиграв пять встреч, и завершив сезон на пятой позиции рейтинга. При этом, в 4 последних матчах Высшей лиги «Академика» не проигрывала – 2 победы и 2 ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сепси» — 1.598

Ничья – 3.910

Победит «Академика» Клинчени – 5.960

Статистика

«Сепси» не пропускал голы в 4 из 5 последних матчах на своем поле

«Академика» не забивала голы в 5 гостевых играх против «Сепси»

В 3 предыдущих встречах соперников на поле «Сепси» выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Ставку на тотал меньше (2,5) голов в букмекерской конторе Pinancle можно сыграть с коэффициентом 1.787. «Сепси» надежно обороняется в домашних играх, а «Академика» в большинстве случаев завершает гостевые матчи против сегодняшнего соперника без забитых голов.