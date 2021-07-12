Англия похожа на Тоттенхэм. Рэшфорда Санчо и Сака казнить нельзя помиловать.

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вчера, 17:31

Начнем с небольшого обзора. Финал Евро проходил снова на Уэмбли сборная Италия и сборная Англия выясняли кто станет обладателем чемпионского титула. И уже на старте матча где-то на второй минуте игры Англия провела образцовую атаку, фланговые защитники организовали этот триумф Киран Трепьер с одного фланга закинул в штрафную, где его партнер по сборной Люк Шоу по своему флангу вбежал и открыл счет встречи, итальянские защитники оказались в не удел — 1:0 в пользу сборной Англии. Ответный гол который во втором тайме организовала Италия тоже создали можно сказать защитники, а именно после углового в неразберихи возле ворот расторопней всех оказался Боннучи и — 1:1. И так все дошло до серии пенальти. хотя там были еще моменты полумоменты, но как понимаем не реализованы они так и остались теперь на повторах и что об них говорить. Серия лотереи, это как говорится блюдо для гурманов.

За Италию первым бил Берарди, он развел мяч и вратаря по разным углам — 1:0. За сборную Англию бил Харри Кейн, хоть Донарумма и угадал направление, но не успел дотянутся, Кейн точно и мощно прошил угол — 1:1. Белотти исполнял, но Пикфорд парировал этот удар, взяв в левую от себя сторону. За Англию пошел бить защитник Харри Магуайер, развел вратаря и мяч по разным углам, при этом не испугался послать круглого в девятку — 1:2. За Италию тоже решился пробить защитник Боннучи, который стал автором эквалайзера в основное время, Пикфорд угадал, но мяч прошел чуть выше рук — 2:2. Бить пошел Рэшфорд, хотя в МЮ он не главный по пенальти специалист, но раз Магуайер отважился, он тоже решил отличиться, и он это сделал в пижонском стиле, уложил вратаря обманув его в одну сторону, а сам взяв паузу пробил и попал в штангу, таким образом обманул и сам себя тоже. Бернардески пробивал за Италию послал по центру, вратарь не угадал и снова вперед вышла Италия — 3:2. За Англию пробивал Санчо, но Донарумма взял его удар. Бить пятый за Италию отправился Жоржиньо, но Пикфорд угадал и спас сборную, угадав направление прыгнув в правую от себя сторону, и это шанс для Сборной Англии сравнять. И вот он пятый удар, пошел исполнять за Англию 19 летний пацан Сака, и облажался, браво Донарумма отбил удар школьника, Джанлуиджи выступил отлично в стиле Джанлуиджи Буффона, и подарил для сборной Италии звание чемпионов Европы впервые с 1968 года.

Рэшфорд, Санчо, и Сака казнить нельзя помиловать.

И вот тут думай, где бы поставить запятую, перед словом казнить или после слова нельзя. Вот этот вот градус эмоций, особенно после последнего пробитого пенальти, понимаешь, что уже все, ничего не изменить, ну давайте разбираться. Когда началась сама серия пенальти я спокойно ее принял, потому что знал, что две другие лотереи до этого Англия выиграла, на ЧМ 18 года в 1/8 против Колумбии сняли таки проклятие этой серии на крупных турнирах, а затем в матче за 3 место в первой Лиге Нации против Швейцарии, повторили этот успех, и в матче против сборной Италии я рассчитывал об завершении благоприятного стечения обстоятельств. Мотивируя тем, что Англии уже нечего бояться, теперь серию пенальти они кушают как орешки. И как же я был раздосадован тем, что снова, но на этот раз в финале, злосчастная серия отвернулась от них. Но тут надо поговорить об трех «богатырях» я бы сказал, которые друг за другом дружно, так взяли и подложили свинью сборной Англии. Рэшфорд, Санчо и Сака эти три футболиста по очереди смазали свои удары, и убили надежды миллионов болельщиков сборной Англии на триумф. Но, как говорится они не первые и не последние кто подвел, и во времена Линекера, Ширера, Бекхэма, Руни, Джеррарда промахивались с точки, но одно дело, когда где-то в плейофф, а другое когда это финал, ответственность больше. Да и зачем далеко ходить, когда у нас живой пример на бровке.

Сам тренер Саутгейт, когда был игроком тоже здесь на Уэмбли в 96-ом году не забил с точки в полуфинале против Германии, по этому ему как человеку смазавшему, тогда решающий удар близко какого это чувство лишить свою сборную шанса. Я так понимаю Саутгейт сам выбрал этих исполнителей, раз на 120 вышел Санчо и Рэшфорд вместо Хендорсона и Уокера, наверено под серию пенальти выпустил их, не разогретых ребят, я думаю надо было оставить как есть, тем более убрал капитана «Ливерпуля». Но так можно говорить исходя уже из финального результата, ведь во время матча вроде как доверяешь тренеру. Ну ладно вышел Рэшфорд, который в итоге пробил в стиле аля Смолова по пижонски и не забил, его удар поцеловал штангу, но у него есть опыт за МЮ , но какого черта бьет Санчо, а тем более пятым бьет 19 летний пацан Сака, почему не Стерлинг, Грилиш, Люк Шоу, люди с большим опытом, или бьют все же пенальти те кто захотят. В итоге ни одна из замен Саутгейта в матче не пригодилась.

Ответственность за поражение ляжет на трех футболистов неудачников в серии пенальти или на тренера, который доверился им или раз и до этого были подобные случаи в истории английской сборной, то просто скажут бывает. Правда бывает и не всегда сборная Англия выходит в финал а тем более первый финал в истории и так смазано получилось. Очень трудно обвинить кого-то конкретного, ведь взгляните на соперника, у сборной Италии тоже два игрока не забила в этой серии, просто три промаха подряд убьют любого чисто морально. И кто из этих троих больше по вашему виноват Рэшфорд, Санчо, Сака? Серия пенальти иногда это серия для везунчиков, но факт в том как эти злосчастные пенальти были пробиты. Вот скажем Рэшфорд бил и все правильно сделал, вратарь упал в одну сторону он ударил в другую выждав паузу, бил же вроде правильно зряче, но попал в штангу, а ведь от нее могло и ворота отлететь, а он мог и вообще по воробьям ударить, то есть вообще мимо каркаса ворот, помните ЧМ 1994 за Италию Баджо бьет и выше цели, или Месси до этого в финале Кубка Америики против Чили с точки промахивался. Раз уж такие футболисты мазали, то что мы от Рэшфорда требуем, Санчо, Сака, их мячи вообще вратарь потянул. Обидное поражение искать виноватых можно всегда.

Англия ментальностью похожа на Тоттенхэм.

Харри Кейн, который своей игрой на Евро уж точно заслужил золотую медаль, (как и Рахим Стерлинг), и я думал и говорил раз уж с «Тоттенхэмом» не повезло ему, повезет со сборной выиграть трофей, да еще такой престижный. Тем более игра дома на «Уэмбли», рухнули его надежды прямо после этих пенальтей, прямо как в финале ЛЧ , когда «шпоры» выйдя в финал проиграли его «Ливерпулю». Досадно. Похож этот синдром сборной Англии без менталитета победителей на синдром «Тоттенхэма», когда ждешь и вот он шанс, а в самый какой-то момент все летит не по сценарию. То просто провалятся, то в полуфинале проиграют, то из-за за одного гола все пойдет не так, а теперь фиаско и в финале, которого ждали 58 лет. Даже если брать последний чемпионский титул в лиге у «Тоттенхэма» золотые медали были добыты в 60-х годах прошлого столетия, как и триумф сборной Англии также в тех годах добытый. И эта фраза теперь актуальна и примерима в обе стороны, "И дном ты не был, и на вершину не забрался прямо, как «Тоттенхэм», а теперь как сборная Англии. Эти ничего выиграть не могут и тем также не везет. И еще самое интересное, что к единственному триумфу сборной Англии в 66-ом году на ЧМ , привел как раз экс-игрок «Тоттенхэма», да сэр Альф Рэмзи, легендарный защитник «шпор», хотя он также и защищал цвета «Саутгемптона». В матче с Италией гол с игры забил как раз нынешний игрок МЮ , но воспитанник «святых» Люк Шоу. Тут немножко я отойду не по теме наверно, хотя как знать.

Был на днях на одной барахолке и видел статуэтку своего кумира Мэтта Ле Тиссье легенду «Саутгемптона» одетого в цвета и форму сборной Англии, и я подумал тогда купить ее, но не сделал этого, чтобы принести можно сказать удачу сборной на Евро, хотя Мэтт не особо много играл за сборную, но вот в пенальти ему не было равных. и как раз Англия проигрывает опять в серии 11 метровых. А если бы купил ее, может это принесло бы им удачу.

сборная Англия под руководством Саутгейта прогрессирует

Гарэт Саутгейт был в шаге, чтобы войти в историю, и стать вторым тренером после легендарного сэра Альфа Рэмси, которому удалось бы выиграть золотые медали со сборной Англией, но неудача в финале в серии пенальти лишили и его и родоначальников футбола долгожданного успеха. Но если сейчас отбросить в сторону этот результат, забыть о нем на мгновение. и вообще поговорить о их динамичной работе.

Саутгейт возглавил сборную в 2016 году с этого момента сборная прогрессировала если брать результаты, первый успех случился на ЧМ 2018, когда английская сборная сумела добраться до полуфинала, заняв как раз 4-ое место, впервые с чемпионата мира 1990 года, при этом в 1/8 в серии пенальти обыграли Колумбию и сняли, как тогда показалось злосчастную неудачную серию на крупных турнирах. В 2019 году сборная Англия заняла уже 3 место на первом розыгрыше Лиги Нации, опять выиграв серию пенальти на этот раз против сборной Швейцарии. (Хочу заметить, бронзовые медали были добыты впервые с 1968 года. Многие меня поправят, и скажут, ведь Англия брала бронзу на домашнем Евро 96, но матча за 3 место не проводилось, номинально да, хотя на Евро 68 состоялся матч за 3-е место в котором родоначальники футбола обыграла нашу сборную СССР и стали бронзовыми призерами). Сборная Англия продолжила расти, чему мы стали свидетелями, и на перенесенном Евро 2020, наконец они прошли все стадии плейофф и вышли в финал первый на Евро и второй с 1966 года, и по итогу, которого заняли уже 2-е место.

По результатом видно, что англичане прогрессируют и растут как команда от 4 места на ЧМ 18, до серебряных медалей на Евро 2020. И возникает вопрос — «Сейчас вот эта сборная под руководством Гарэта Саутгейта добралась до своего пика, и дальше пойдет ухудшение результатов или же все же поколение Кейна, Пикфорда и Стерлинга смогут взять золото, ведь впереди ЧМ 2022?» Обычно если брать команды то пик любой из них рассчитан максимум на 3-4 года, когда команда прогрессирует и идет по нарастающей занимают призовые места берут если могут кубки, потом обычно могут пойти резко вниз. Ведь многое, что влияет меняются исполнители, смена поколений, возраст, травмы. Тем более 3 года у них более менее плодотворные. Останется ли Саутгейт тренером дальше, ведь по факту он добился положительной динамики в работе, уже превзошел вообщем результаты до него, ведь Англия не просто один из претендентов, а уже стабильный участник полуфиналов, по факту 4-ки сильнейших. ЧМ 2022 станет и для тренера и для сборной Англией определяющим фактором, но туда еще надо попасть.

Выводы: Для меня сборная Англия даже превзошла в какой-то степени ожидание. Если честно то и в финале было трудно их представить, но они сделали это. Славно, что хоть Германию прошли. Серебро для Англии хороший результат для работы Гарэта Саутгейта хотя бы его сборная дает шанс и радует своей игрой. Кейн, Пикфорд, Стерлинг меня порадовали своим отношением к делу, да и другие тоже нормуль отыграли, подарили праздник финала. Спасибо сборной Англии. Рэшфор Санчо и Сака виноваты в поражении? Ошибки не делает только тот, кто вообще ничего не делает, просто футболисты переволновались, финал, серия лотереи, ругать их никто не станет, но вот смотреть теперь будут косо.