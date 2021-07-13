Влашич будет играть с Ибрагимовичем. «Милан» — идеальный клуб для Николы

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вчера, 21:30

ЦСКА прощается с лидером.

Неизбежное стало ближе

Болельщики ЦСКА должны были смириться с отъездом Николы еще в мае. «Армейцы» финишировали на шестой строчке в РПЛ , остались без еврокубков и с неопытным тренером у руля, которого перед началом предсезонных сборов заменили другим тренером без опыта. Думаю, Ивица Олич, вернувшись в расположение сборной Хорватии после того, как ему внезапно указали на дверь в ЦСКА , сказал Николе ясно и четко: «Беги!»

Дело не в обиде Олича, хотя он явно с недоумением воспринял форму подачи и время, когда ему объявили о решении. Просто Ивица чуть больше посмотрел на сегодняшний ЦСКА изнутри и с высоты этих знаний мог дать Николе совет. Впрочем, Влашич справился бы и без инсайдов, достаточно общеизвестных фактов, чтобы сделать соответствующие выводы о перспективах дальнейшего пребывания в рядах «красно-синих».

Три года назад ЦСКА приманил талантливого хорватского хавбека возможность сыграть в Лиге чемпионов, но в следующих сезонах «армейцы» таким роскошеством Влашича больше не баловали, была только Лига Европы с последними местами в группах. А в будущей кампании еврокубков не будет вовсе. Никола понимает, что даже если он порвет РПЛ в сезоне 2021/22, ближе к новому вызову не станет. Тем более, после гола в ворота Шотландии на Евро-2020 он сумел привлечь к себе внимание.

Отец Николы Йошко и его агент Тончи Мартич не стеснялись в последние два месяца говорить о «новом вызове» и «желании играть за лучшие клубы мира». Уверен, и для ЦСКА это не стало сюрпризом: клуб и представители игрока обсуждали стратегию развития и трансферный план. Сегодня уже нет никаких сомнений, что Никола уйдет: хорват дал согласие на переход в «Милан» и опубликовал фото с намеком на прощание. Похоже, Никола даже не появится на летних сборах ЦСКА , разве что заедет, чтобы лично попрощаться с командой.

Влашича нет смысла удерживать в ЦСКА

У Влашича контракт с ЦСКА до 2024 года, и клуб при желании может встать в позу и не отпустить лидера. Вот только это будет прицельный выстрел себе в ногу, ведь немотивированная звезда хуже любого молодого и голодного до игры футболиста. В весенней части сезона Никола уже выглядел не слишком заинтересованным в выступлениях за ЦСКА .

После ухода с тренерского мостика Виктора Ганчаренко в семи матчах под началом Олича Влашич отметился результативными действиями только в игре с «Тамбовом». Провал ЦСКА на финише сезона — в том числе и его вина. Дальше будет только хуже, так что уход Николы сейчас — благо для всех. Он получит желанный новый вызов, а у ЦСКА будут деньги и время на усиление состава.

Дороже — только в «Зенит»

Впрочем, деньги «армейцы» получат не сразу, и для них это главное несоответствие ожиданий и реальности. Судя по поступающей информации, «Милан» хочет осуществить трансфер через аренду — 5 миллионов евро за сезон и выкуп прав следующим летом, в то время как ЦСКА настаивает на полноценном трансфере с понятной разбивкой платежей. При этом даже продажа за 25 миллионов евро позволит «армейцам» в лучшем случае выйти в ноль, так как Николу приобретали по сложной схеме, в которую включен процент от последующей продажи.

Получается, что с выгодой продать Влашича «Милану» почти нереально, тем более «россонери» планируют начать платить за трансфер только с 2022 года. То есть, скорее всего, ЦСКА останется и без Влашича, и без усиления на его позицию. Финансово выгоднее было бы продать Николу в «Зенит», который предлагал более интересные условия, но, во-первых, это усиление конкурента по РПЛ и, как следствие, репутационные потери. Во-вторых, сам Влашич вряд ли согласился бы менять клуб в рамках России. Так что это разговоры ни о чем.

Козыри «Милана»

Если ЦСКА придется продавать Влашича в «Милан», скрипя зубами, то для самого Николы итальянский вариант продолжения карьеры выглядит чуть ли не идеальным.

Во-первых, это действительно большой клуб из топ-чемпионата. Сейчас «Милан» далек от пика своей славы, но историческое величие у «россонери» никто не отнимет.

Во-вторых, «Милан» будет играть в Лиге чемпионов, куда вернулся после длительного перерыва. Это важный аспект: новая команда Влашича под началом Стефано Пиоли встала на ноги и обрела амбиции.

В-третьих, балканские футболисты исторически неплохо адаптируются в Италии, да и дом рядом: самолет из Милана до Сплита долетает за час.

В-четвертых, в «Милане» уже есть хорват, который поможет Влашичу адаптироваться — Анте Ребич. Недавно был еще Марио Манджукич, но он уже ушел.

В-пятых, позиция Влашича вакантна, то есть его зовут не для количества, на Николу будет сделана ставка. Дело в том, что «Милан» не смог продлить контракт с Хаканом Чалханоглу, и турок ушел к соседям, так что вакансия треквартисты открыта. Для Влашича это отличная возможность не только оказаться в большом клубе, но и сходу получить серьезную роль.