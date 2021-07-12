"Витория хочет избавиться от Глушенкова"

Форвард «Спартака» Максим Глушенков может покинуть клуб.
Сообщается, что футболист не входит в планы нового главного тренера москвичей Руя Витории.
На Глушенкова претендуют «Химки». Недавно слухи связывали нападающего с топ-клубом РПЛ.
Форвард «Спартака» Максим Глушенков может покинуть клуб.
Сообщается, что футболист не входит в планы нового главного тренера москвичей Руя Витории.
На Глушенкова претендуют «Химки». Недавно слухи связывали нападающего с топ-клубом РПЛ.
Понятное дело, что Роша отрезанный ломоть. Мало шансов у того же Тимофеева. Но Глушенкова я бы не списывал со счетов. Уж если Мирзову дают шансы, то и Макс их заслужил не меньше.
Понятное дело, что Роша отрезанный ломоть. Мало шансов у того же Тимофеева. Но Глушенкова я бы не списывал со счетов. Уж если Мирзову дают шансы, то и Макс их заслужил не меньше.
Заголовок для криминальной прессы
Заголовок для криминальной прессы