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Витория хочет избавиться от Глушенкова

12 июля 2021, 19:44

Форвард «Спартака» Максим Глушенков может покинуть клуб.

Сообщается, что футболист не входит в планы нового главного тренера москвичей Руя Витории.

На Глушенкова претендуют «Химки». Недавно слухи связывали нападающего с топ-клубом РПЛ.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
14 июля в 18:11
Зачем забрали Тимофеева у Ахмата, он за один сезон завоевал симпатии у болельщиков, находился в прекрасной форме. Желаю ему закрепиться в основе и поблагодарить за матчи сыгранные в Ахмате!
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 10:02
С Заремой согласовано?
протон1
протон1
13 июля в 03:33
такая же делема и у фиалок. но там какорин
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 23:13
Всё к этому шло ,в общем-то. Глушенков ,Тимоха ,Ломовицкий , Мелкадзе не потянут .
Сп62
Сп62
12 июля в 22:19
Парнишка толковый. Неверится, что Руй так быстро разобрался в потенциале каждого игрока. Жду опровержения.
makkie
makkie
12 июля в 21:43
Думаю, до середины августа Витория будет изучать состав.

Понятное дело, что Роша отрезанный ломоть. Мало шансов у того же Тимофеева. Но Глушенкова я бы не списывал со счетов. Уж если Мирзову дают шансы, то и Макс их заслужил не меньше.
ДСА
ДСА
12 июля в 21:08
Тут с новым тренером не поспоришь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 20:40
Както грубо,избавиться!
batog
batog
12 июля в 20:12
Спартак-Химки. Удар ногой по колокольчикам увидел.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 20:04
Глушенков попал в баласт при новом тренере.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 20:03
Где-нибудь, в "Крыльях" или в "Химках" точно нужен будет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 20:01
"Витория хочет избавиться от Глушенкова"

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stavr74
stavr74
12 июля в 19:53
бред
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 июля в 19:48
Жаль. Но игроков много, а заявка не безразмерная.
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