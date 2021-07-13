Влашич дал согласие на переход в «Милан». Агент обсуждает сделку с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Милане». 23-летний хорват дал своё согласие на переход в миланский клуб. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Milan News Марко Рамиччиа.
Контакты между «Миланом» и окружением Влашича возобновились неделю назад. «Россонери» уже получили одобрение [от игрока].
Остаётся препятствие в виде ЦСКА, с которым какое-то время уже ведёт переговоры агент хорвата, желающего покинуть клуб, чтобы обсудить сумму сделки и её детали.
Вчера сообщалось об условиях возможного трансфера Влашича в «Милан».
Уровень РПЛ он перерос, сидеть в нашем "болоте" и дальше нет смысла - футбольный возраст и техника позволяют играть в ТОП-5 чемпионатах.
Хотя на Евро Влашич ожидаемо не повысил свой ценник. Равно как и другие легионеры РПЛ.
Уровень РПЛ он перерос, сидеть в нашем "болоте" и дальше нет смысла - футбольный возраст и техника позволяют играть в ТОП-5 чемпионатах.
Хотя на Евро Влашич ожидаемо не повысил свой ценник. Равно как и другие легионеры РПЛ.
У нас свой подход , стиль и методика развития !!!)))))
Мутко ещё в своё время заложил эту систему ценностей !!!
У нас свой подход , стиль и методика развития !!!)))))
Мутко ещё в своё время заложил эту систему ценностей !!!