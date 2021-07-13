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Влашич дал согласие на переход в «Милан». Агент обсуждает сделку с ЦСКА

13 июля 2021, 01:54

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Милане». 23-летний хорват дал своё согласие на переход в миланский клуб. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Milan News Марко Рамиччиа.

Контакты между «Миланом» и окружением Влашича возобновились неделю назад. «Россонери» уже получили одобрение [от игрока].

Остаётся препятствие в виде ЦСКА, с которым какое-то время уже ведёт переговоры агент хорвата, желающего покинуть клуб, чтобы обсудить сумму сделки и её детали.

Вчера сообщалось об условиях возможного трансфера Влашича в «Милан».

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 июля в 16:32
Трансфермаркт - желтуха из желтух. Причем - конъюнктурная желтуха. Верить его оценкам - себя не уважать. Доказано им самим же, не раз и не два.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Евгений Сербин (раскрыть)
13 июля в 16:30
И что ?
oFANATo
oFANATo
13 июля в 15:34
Ждём официального заявления от ПФК ЦСКА....и условия по каким Влашич перейдет в Милан.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:48
При всем при этом он зачем то нужен Милану
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 14:20
Если бы он был так плох, то не вызывался бы в сборную, потому что в Хорватии полно хороших футболистов. А хорошие футболисты стоят хороших денег. Головина продали за 30 без опыта в топ-лигах, а Влашич точно не слабее Головина. Не вижу смысла дальше спорить. Думаю, в ЦСКА не собираются насильно удерживать Влашича, но на его позицию нужен будет игрок сопоставимого уровня. Ценник на таких игроков немаленький.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
13 июля в 13:33
Милан это знаменитый клуб в мире который 7 раз выиграл ЛЧ УЕФА, например ПСЖ и МС хоть один раз что-то выиграл в еврокубках? НЕТ не выиграл
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
13 июля в 13:27
Уровень Влашича это ЦСКА, ему не стоит рисковать перейти в Милан, основным он не будет там
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Мага Шульман (раскрыть)
13 июля в 13:25
Так из ЦСКА и едут в основном в Европу.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
13 июля в 13:24
У каждого футболиста есть своии мечта клуба например Илья Кутепов хочет в Милан
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 июля в 13:23
Причем негативный опыт по работе с Миланом у Гинера есть. Хонда.
Артём Маркин
Артём Маркин ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 12:08
Как кто,великий дзюба.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Мага Шульман (раскрыть)
13 июля в 11:56, ред.
Это пустой разговор. Есть независимые оценки на том же трансфермаркете. Можно им не верить, но они не далеки от реальности. С другой стороны получается парадокс: чем лучше ты играешь, тем больше к тебе интереса от других клубов, но и тем выше твоя рыночная стоимость. Нужно быть готовым к тому, что хорошего игрока за мешок картошки никто не отдаст. 30 млн - вполне разумная цена за Влашича. И если сумма отступных не прописана в контракте, то продавец в праве назначать цену, которую считает адекватной уровню игрока
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 июля в 11:45
А кто знает его настоящую цену?
makkie
makkie
13 июля в 11:16
Похоже, Влашич и сам просит руководство цска его отпустить.
Уровень РПЛ он перерос, сидеть в нашем "болоте" и дальше нет смысла - футбольный возраст и техника позволяют играть в ТОП-5 чемпионатах.

Хотя на Евро Влашич ожидаемо не повысил свой ценник. Равно как и другие легионеры РПЛ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 11:09
Хорошая новость ,но самое главное -её не спугнуть !
112910415
112910415
13 июля в 10:41
главное, чтоб покупатель не жадничал
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 10:38, ред.
Переростки нам не нужны !!!!!)))))))
У нас свой подход , стиль и методика развития !!!)))))
Мутко ещё в своё время заложил эту систему ценностей !!!
cska1948
cska1948
13 июля в 10:33
Интересное "кино" получается! Своим игрокам, как и легионерам чуть заигравших в приличный футбол мы ВСЕ и специалисты, и болельщики ХОРОМ кричим: Головин перерос РПЛ и должен уехать за бугор! Влашич перерос РПЛ и должен уехать в Европу! Ребята, а кто знает ответ на вопрос: если все приличные игроки будут из России уезжать, то КТО будет поднимать уровень футбола в РПЛ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:30
Если речь идет об аренде с вариантом обязательного выкупа, то это значит, что у Милана нет денег чтобы купить его сейчас. Нет денег - нет Влашича. ЦСКА - не благотворительная организация
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 10:19
Дамсгард сырой и нестабильный. Моментами он был хорош, но сколько перспективных атак он запорол.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 10:18
На трансфермаркете указано 30, думаю где-то примерно так и должен стоить молодой и перспективный атакующий полузащитник сборной Хорватии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Мага Шульман (раскрыть)
13 июля в 10:16
Ну да, то есть они должны за пол цены отдавать лидера команды и сборной Хорватии.
CSKA2012
CSKA2012 ответ stanichnik (раскрыть)
13 июля в 07:56
Сгинет он в Милане, как Хонда ... Пускай уходит от него все равно толку нет особо последнее время.
Мага Шульман
Мага Шульман
13 июля в 07:54
Я давно говорил, что парень " попал". Фразу Бабаева о том, что "... мы отпустим Николу, как только поступит предложение от какого-либо ТОП-КЛУБА следует понимать так:" ... мы отпустим Николу даже в Биробиджан Юнайтед, лишь бы нам заплатили те бабки, которые мы хотим". Хороший урок для молодых игроков, которые захотят выбрать для трамплина в карьере ЦСКА.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 07:22
С одной стороны было бы правильно во всех отношениях отпустить хорвата. Милан - отличный вариант для продолжения его карьеры. С другой стороны, если вам так нужен игрок, не прибедняйтесь - платите реальные деньги и забирайте. Но тут пошли какие то странные предложения об аренде. ЦСКА не интересно отдавать ведущего игрока в аренду куда бы то ни было. Им нужно будет найти ему замену. Причем срочно. Взять такого игрока в аренду практически нереально. А для покупки нужны реальные деньги, а не обещания выкупа. Милан ведёт себя несерьёзно, спекулируя на заинтересованности Влашича в переходе в более сильный клуб и чемпионат. Закончиться это всё может ничем.
stanichnik
stanichnik
13 июля в 07:01
Влашич бесспорный лидер в ЦСКА и от его игры во многом зависит успех армейцев, но парень дивно перерос уровень РПЛ, а фк Милан вполне подходит для продвижения карьеры, поэтому так велико желание покинуть московский клуб со стороны хорвата. Гинер всегда отличался в нашем футболе способностями находить выгодный компромисс при совершении сделок с игроками, уверен и на этот раз стороны договорятся, не ущемляя интересы друг друга. Свято место пусто не бывает и селекционная служба ЦСКА найдет нового футболиста, способного повести команду за собой.
YVG
YVG
13 июля в 06:34
Еще бы Кутепова с собой прихватил, тот Миланом просто бредит.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 06:03
Логично, в общем-то.
112910415
112910415
13 июля в 05:45
Один маленький вопрос не прояснен : деньги, денюшки...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 05:38
Ну и ладно, он давно уже засиделся у нас
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