Влашич дал согласие на переход в «Милан». Агент обсуждает сделку с ЦСКА

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13 июля 2021, 01:54

Полузащитник ЦСКА близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Милане». 23-летний хорват дал своё согласие на переход в миланский клуб. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Milan News Марко Рамиччиа.

Контакты между «Миланом» и окружением Влашича возобновились неделю назад. «Россонери» уже получили одобрение [от игрока]. Остаётся препятствие в виде ЦСКА , с которым какое-то время уже ведёт переговоры агент хорвата, желающего покинуть клуб, чтобы обсудить сумму сделки и её детали.

Вчера сообщалось об условиях возможного трансфера Влашича в «Милан».