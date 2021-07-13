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Азмун заявил, что не перейдёт в другой российский клуб

13 июля 2021, 13:52

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о планах на будущее.

Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.

В каком бы я хотел играть чемпионате? Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.

Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб.

Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли предложения по Азмуну.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 июля в 16:54
это он намекает, что в Сочи не согласен )
но вроде не было такой опасности ...
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:06
Да ладно :В трёх побывал,ещё всего лишь 13 осталось.
протон1
протон1
13 июля в 15:32
азмун хороший футболист. как же он без дзюбы
oFANATo
oFANATo
13 июля в 15:31
Азмун:"Я не перейду в другой клуб РПЛ, у других клубов нет такого админ ресурса как у газ.трубы."
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
13 июля в 15:04
У Быков нет Зюбы! С кем будут отмечать в раздевалке))
stanichnik
stanichnik ответ ДАША Д (раскрыть)
13 июля в 14:42
Доброго Здоровья, Даша!
В фк Краснодар у Галицкого условия ни чуть не хуже, чем у главной команды Газпрома, а вот денег, пожалуй тут с Вами можно согласиться, такую зарплату для Азмуна может себе позволить только руководство питерской команды.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 14:33
Нет таких клубов в России, кроме Зенита, кто бы мог предложить ему достойные условия.
particular
particular
13 июля в 14:25
Уфа, Урал и Арсенал огорчились обломом и затаили обиду..:)))
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 14:23
Неудивительно, если учесть, кто спонсор у футбольного клуба - "Зенит"....

«Газпром», «Газпром нефть», "Золотое дно"...! Нет такого иностранного игрока, который бы мог покинуть столь "доходное место" тем более, уйти в какой-либо клуб РПЛ.
beefs
beefs
13 июля в 14:00
да естественно в России под него клуба нет, пора за рубеж, хотя похоже пересидел...
mihaluch
mihaluch
13 июля в 13:57
Молодец что не хочет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 июля в 13:56
Но в будущем уйдет в Рубин...).
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