Азмун заявил, что не перейдёт в другой российский клуб

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о планах на будущее.
Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.
В каком бы я хотел играть чемпионате? Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.
Другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб.
Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, есть ли предложения по Азмуну.
но вроде не было такой опасности ...
но вроде не было такой опасности ...
В фк Краснодар у Галицкого условия ни чуть не хуже, чем у главной команды Газпрома, а вот денег, пожалуй тут с Вами можно согласиться, такую зарплату для Азмуна может себе позволить только руководство питерской команды.
В фк Краснодар у Галицкого условия ни чуть не хуже, чем у главной команды Газпрома, а вот денег, пожалуй тут с Вами можно согласиться, такую зарплату для Азмуна может себе позволить только руководство питерской команды.
«Газпром», «Газпром нефть», "Золотое дно"...! Нет такого иностранного игрока, который бы мог покинуть столь "доходное место" тем более, уйти в какой-либо клуб РПЛ.
«Газпром», «Газпром нефть», "Золотое дно"...! Нет такого иностранного игрока, который бы мог покинуть столь "доходное место" тем более, уйти в какой-либо клуб РПЛ.