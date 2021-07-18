Абсурдная зарплата Холанда в «Челси» и чемпионы в ПСЖ. Не пропустите главные сделки лета

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вчера, 13:33

Межсезонье радует трансферами.

ПСЖ набирает состав для победы в ЛЧ

Рамос рефлекторно поправил капитанскую повязку на руке, которой в Париже у него пока нет. А Кейлор Навас снова в роли жертвы клубных амбиций: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ в статусе свободного агента. Одним чемпионом в составе больше. Но Джиджи, в отличие от Вейналдума, Хакими и Рамоса, не выигрывал Лигу чемпионов.

Зато обзавелся кубком со сборной, как Ди Мария с Паредесом. Легенда с модной прической под швабру – Неймар, никуда не уходит, а вот у его друга Мбаппе появилась надежда, что его новый клуб начнет давить на ПСЖ . Также выяснили, почему невеста Роналду заявляла, что он останется в Турине – форвард обиделся на парижан. Но даже если трансферная кампания по части подписаний завершится, у французов состав для нового финала.

Но смеем огорчить фанатов богатого клуба – Маурисио Почеттино выбивается из стройной теории о победе ПСЖ в Лиге чемпионов в Санкт-Петербурге. Тухеля не любил Леонардо, но аргентинца не любят трофеи, и вторая неприязнь важнее. Также важно не поссориться, когда Кимпембе начнет ревновать к игровому времени Рамоса рядом с Маркиньосом, Навас, уставший от недооценки – конкурировать с Доннаруммой, а в центре атаки Неймар выжидает, когда продадут Икарди, чтобы играть ложного форварда.

Холанд может стать нападающим «Челси»

Уход в «Милан» Жиру, которого планировали оставить после победы в ЛЧ – намек, что «аристократы» могут захватить в сети Грановской еще одного центрального форварда. Игра Вернера на Евро-2020 не убедила. Абрахам тоже не тянет на основу клуба, что мечтает о прорыве в АПЛ – прошлый сезон в чемпионате прошел скверно.

Повторная победа в Лиге чемпионов с молодой по составу командой – Маунту, Хаверцу, Джеймсу и Пулишичу нет и 23 лет, маловероятна. Опытной обороной тут ничего не компенсировать. Но можно обкатать этот состав с великолепными Жоржиньо и Канте – будут в топ-10 «Золотого мяча» в конце года, в Англии. Тухель понимает, что голов катастрофически не хватило.

Холанд может компенсировать разницу, но есть два больших момента. Первый – Райола и «Боруссия» Д суммарно запросят 175 млн евро, второй – Эрлинг претендует на огромную зарплату, и это еще без учета бонусов за голы и другие свершения. Фанатам «Челси» предлагают поверить, что Чех и Грановская знают, что делают. Но Райола хитрый – с ним нужно быть аккуратным.

Клубы РПЛ считают «денежными мешками»

Уязвимых мест в составах грандов предостаточно – рассказывали об этом отдельно. И новая проблема, что китайское и турецкое направления закрылись. Они больше не готовы выбрасывать деньги на футбол. Теперь бразильцам и компании нужно искать европейские клубы, готовые переплатить. Португальцы, французы или итальянцы легко переоценивают игроков, но только самых талантливых.

А те, кто уровнем ниже, могут рассчитывать лишь на щедрость клубов РПЛ . Можно посочувствовать приличным скаутам. Допустим, люди из «Краснодара» пришли за нападающим «Фламенго» Педро Абреу. А у них просят 60 млн евро – примерно столько, как за Варана запросят у МЮ . Поэтому не удивляйтесь, если команды РПЛ не будут спешить с большим количеством сделок. В первых турах сыграют, кто есть, а потом будут добирать исполнителей на проблемные места.

Пока лишь в «Динамо» работали на опережение – взяли Лаксальта, Бальбуэна, Гагнидзе и выкупили контракт Варелы. Также сегодня «Краснодар» подтвердил сделку с лучшим снайпером «Герты» в прошлом сезоне Бундеслиги. Ну а главный трансфер на выход – переезд Лунева в Германию, где вся надежда лишь на отъезд конкурента Градецки в новый клуб. В противном случае российский голкипер станет дублером финского спасителя клуба из Леверкузена.

Пока это лето звездных свободных агентов

Ничего не имеем против Хакими, Упамекано, Конате (защитник «Лейпцига» перешел в «Ливерпуль»), Буэндиа (сменил «Норвич» на «Астон Виллу» за 38 млн евро) или де Пауля. Чемпион Южной Америки давно заслужил переезд из «Удинезе» в клуб уровня «Атлетико». Но пока самые звездные сделки связаны со свободными агентами. Футболисты поняли, что во время пандемии выгоднее менять клубы бесплатно.

Алаба в «Реале», Депай, Агуэро и Эрик Гарсия – в «Барселоне», Вейналдум, Рамос и Доннарумма – в ПСЖ , Чалханоглу – в «Интере», формируют список вольных переходов безработных игроков, который пока впечатляет сильнее, чем перечень тех, за кого заплатили от 35 млн евро. Конечно, сделок сейчас много, слухов – еще больше, поэтому можно проворонить даже любопытный трансфер.

Например, «Лейпциг», потеряв тренера Нагельсманна, обзавелся одним из лучших снайперов прошлого сезона за вменяемые 23 млн евро. Прекрасная сделка, но главные трансферы впереди. С Роналду и Месси понятно – остаются, но Холанд с Мбаппе могут возглавить рейтинг после закрытия трансферного окна. Хотя это точно будут не единственные любопытные сделки. Защитник уровня Варана может здорово изменить работу МЮ в защите – помним чемпионские эффекты Ван Дейка и Диаша в последних сезонах.

Также показательно, что целый ряд клубов планируют чистку составов. «Барселона» готова расстаться с тремя известными игроками, не считая попытки обменять Гризманна на Сауля – а решение «Атлетико» связано с подписанием Де Пауля на замену испанцу. Проблема лишь в том, что у многих клубов, вроде «Ювентуса», банально нет денег, поэтому ни гранды АПЛ , ни остальные фавориты еврокубков не спешат.

Евро-2020 подарил интересные цели – Клоппу понравилась игра чемпиона Бареллы, но ценник кусается. 70 млн евро – большие деньги, и Маротта будет торговаться до последнего евро. Как и «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» за Грилиша и Кейна – целей Гвардиолы и «Манчестер Сити». Ждем конца июля и августа, тогда будет еще больше официальных переходов. А пока охотно верим, что Харри после финала Евро готов даже на бойкот, лишь бы оказаться в клубе с трофеями.