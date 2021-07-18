Жиру – в «Милане»: проклятие «девятки» и 73 года на двоих с Ибрагимовичем

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вчера, 23:08

«Милан» пополнил состав одним из самых результативных французов последних лет. «Соккер.ру» — о трансфере Оливье Жиру говорит в цифрах.

Среди многочисленных трансферных слухов, скандалов и умопомрачительных цифр, реальных и надуманных, история с переходом Оливье Жиру из «Челси» в «Милан» кажется будничной. Сначала следили, потом появились первые слухи, затем официальное подтверждение от Паоло Мальдини. И вот – сделка закрыта. Сумма трансфера не разглашается, но это порядка двух миллионов фунтов стерлингов.

При этом в «Челси» из «Арсенала» Жиру перебрался в январе 2018 года за 18 миллионов фунтов. Но с учетом продолжительности оставшегося контракта и возраста 34-летнего игрока такое падение стоимости вполне объяснимо. Карьера у чемпиона мира, чемпиона Франции, четырехкратного обладателя Кубка Англии, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы весьма насыщенная. Давайте освежим ее в памяти с помощью цифр.

1

Жиру прогремел на всю Европу неожиданно – в сезоне-2011/12, когда его скромный «Монпелье» выиграл чемпионат Франции. А Оливье стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 21 голом в активе. Прибыв в «Монпелье» в 2010 году, Жиру забил свой первый гол за новую команду в первом же матче в ее форме – в игре предварительного раунда Лиги Европы.

2

Жиру – второй бомбардир сборной Франции с 46 голами в 110 матчах за национальную команду. Только Тьерри Анри с его 51 голом в 125 матчах был результативнее. В сборной Франции роль Жиру охарактеризовал еще Лоран Блан, который признал, что у форварда нетипичные антропометрические параметры для эффективного нападающего, но при этом он выполняет много работы в атаке и приносит невероятную пользу. Дидье Дешам в этом убедился, ведь Жиру помог Франции дойти до финала Евро-2016 и выиграть ЧМ -2018, где не был типичным бомбардиром, но пахал за нескольких человек.

3

Жиру играет в Англии с 2012 года и стал третьим лучшим бомбардиром из Франции в истории Премьер-Лиги. На его счету 90 голов. Больше только у Анри (175 голов) и Николя Анелька (125 голов). Оливье не достиг символической отметки в 100 мячей, но занял место на почетном подиуме из французов-бомбардиров на Туманном Альбионе.

7

Благодаря эффектному голу Жиру за «Челси» в матче с «Атлетико» на счету француза стало 19 голов в Лиге чемпионов в 40 матчах. По результативности в этом турнире Оливье стал седьмым французом в истории. В форме «Челси» он забил шесть мячей в Лиге чемпионов, несмотря на малое игровое время, из-за чего в среднем гол Жиру забивал каждые 38 минут. К слову, случившаяся в минувшем сезоне победа в Лиге чемпионов стала для Жиру первой.

9

Жиру не испугался и выбрал амбициозный «девятый» номер в «Милане». Помимо того, что эта цифра в любой команде накладывает особую ответственность, в «россонери» она несет налет проклятия, поскольку после ухода Филиппо Индзаги в 2012 году ни одному игроку «Милана» под этим номером не удалось себя проявить.

С тех пор десять игроков с этим номером сменяли друг друга: от Пато до Манджукича, от Торреса до Игуаина. И ведь далеко не последние имена в атаке. Семь из десяти провели всего шесть месяцев в «Милане». Есть даже особенно жестокая история – с Пато. Он провел в «Милане» серию успешных сезонов с «семеркой» на спине, забив больше 60 голов. А после ухода Индзаги надел его «девятку», в итоге: четыре матча без голов и уход из клуба.

Вот более подробная статистика «девяток» в «Милане» после Индзаги: Манджукич (10 матчей, 0 голов), Пентек (18 матчей, 4 гола), Игуаин (15 матчей, 6 голов), Торрес (10 матчей, 1 гол), Дестро (15 матчей, 3 гола), Матри (15 матчей, 1 гол), Пато (4 матча, 0 голов), Андре Силва (24 матча, 2 гола), Лападула (27 матчей, 8 голов), Луис Адриано (26 матчей, 4 гола). Всего – 29 мячей в 164 матчах таких «девяток». Этот вызов Жиру не испугал, как и перспектива сыграть рядом с 11-м номером в лице Златана Ибрагимовича. На двоих им, кстати, 73 года – один из старейших дуэтов в атаке в Европе.

11

В сезоне-2018/19 Жиру забил в Лиге Европы за «Челси» 11 мячей и стал лучшим бомбардиром среди французов в отдельном сезоне турнира. С 17 голами в еврокубках, начиная с сезона-2018/19, он также является четвертым лучшим бомбардиром за этот период в Лиге Европы и Лиге чемпионов суммарно. Только Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Роберт Левандовски более успешны.

24

Только в 24 года Жиру оказался в элитном дивизионе, подписав контракт с «Монпелье» в 2010 году. Оливье один из поздно раскрывшихся талантов, и это одна из наиболее ярких его характеристик. Его обошли слава и восхищение со стороны окружающих в юном возрасте. Он себя с «Монпелье» сделал сам. А до «паладинов» играл в Лиге 2 за «Гренобль» и «Тур», даже уходил из «Тура» в третий дивизион в «Истр» в сезоне-2007/08, потом возвращался в «Тур», где играл со своим будущим партнером по сборной Франции Лораном Косьельни. Упорству Жиру можно позавидовать.

550

Это количество матчей, проведенных Жиру на профессиональном уровне. За 550 матчей Оливье забил 221 мяч, сделал 81 голевую передачу. Приехав в «Милан» на два сезона, он может достичь отметки в 600 профессиональных матчей и, возможно, перешагнуть через 250 голов. Но для этого предстоит выиграть конкуренцию, потому что «Милан» явно не планирует останавливаться на этом подписании.