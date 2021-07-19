«Ференцварош» — «Жальгирис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Ференцварош»
Победная серия «Ференцвароша» длиться шесть официальных поединков. В этом сезоне венгерский чемпион провел два матча текущей квалификации Лиги Чемпионов, дважды обыграв «Приштину» — 3:0 дома и 3:1 в гостях.
В трех предыдущих домашних матчах команды выигрывала ставка на тотал больше (2,5) голов. При этом, на домашней арене «Ференцварош» не проигрывал в шести последних поединках – пять побед и одна ничья.
«Жальгирис»
К предстоящей игре «Жальгирис» походит с серией из 12 матчей во всех турнирах без поражений – 10 побед и две ничьи. В предыдущем раунде квалификации литовский клуб одержал результативные победы над «Линфилдом» — 3:1 дома и 2:1 в гостях.
В 3 из 4 прошлых гостевых матчах «Жальгириса» забивалось суммарно минимум три гола. Сюда же добавим, что гости грядущей встречи не уступали в семи последних выездных встречах в рамках всех соревнований.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ференцварош» — 1.366
- Ничья – 4.600
- Победит «Жальгирис» — 10.530
Статистика
- «Ференцварош» забивал минимум 2 гола в 3 последних матчах на своем поле
- «Жальгирис» забивал минимум 1 гола в 9 из 10 предыдущих выездных поединках
- Обе команды два матча квалификации ЛЧ завершили выигрышем ставки ТБ(2,5)
Прогноз
Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.671. Этот исход выиграл в обоих матчах «Ференцвароша» и «Жальгириса» в рамках текущей квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. Кроме того, обе команды результативно завершали последние игры в национальных чемпионатах.