«Ференцварош» — «Жальгирис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:54

«Ференцварош»

Победная серия «Ференцвароша» длиться шесть официальных поединков. В этом сезоне венгерский чемпион провел два матча текущей квалификации Лиги Чемпионов, дважды обыграв «Приштину» — 3:0 дома и 3:1 в гостях.

В трех предыдущих домашних матчах команды выигрывала ставка на тотал больше (2,5) голов. При этом, на домашней арене «Ференцварош» не проигрывал в шести последних поединках – пять побед и одна ничья.

«Жальгирис»

К предстоящей игре «Жальгирис» походит с серией из 12 матчей во всех турнирах без поражений – 10 побед и две ничьи. В предыдущем раунде квалификации литовский клуб одержал результативные победы над «Линфилдом» — 3:1 дома и 2:1 в гостях.

В 3 из 4 прошлых гостевых матчах «Жальгириса» забивалось суммарно минимум три гола. Сюда же добавим, что гости грядущей встречи не уступали в семи последних выездных встречах в рамках всех соревнований.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» — 1.366

Ничья – 4.600

Победит «Жальгирис» — 10.530

Статистика

«Ференцварош» забивал минимум 2 гола в 3 последних матчах на своем поле

«Жальгирис» забивал минимум 1 гола в 9 из 10 предыдущих выездных поединках

Обе команды два матча квалификации ЛЧ завершили выигрышем ставки ТБ (2,5)

Прогноз