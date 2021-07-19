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«Ференцварош» — «Жальгирис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:54

«Ференцварош»

Победная серия «Ференцвароша» длиться шесть официальных поединков. В этом сезоне венгерский чемпион провел два матча текущей квалификации Лиги Чемпионов, дважды обыграв «Приштину» — 3:0 дома и 3:1 в гостях.

В трех предыдущих домашних матчах команды выигрывала ставка на тотал больше (2,5) голов. При этом, на домашней арене «Ференцварош» не проигрывал в шести последних поединках – пять побед и одна ничья.

«Жальгирис»

К предстоящей игре «Жальгирис» походит с серией из 12 матчей во всех турнирах без поражений – 10 побед и две ничьи. В предыдущем раунде квалификации литовский клуб одержал результативные победы над «Линфилдом» — 3:1 дома и 2:1 в гостях.

В 3 из 4 прошлых гостевых матчах «Жальгириса» забивалось суммарно минимум три гола. Сюда же добавим, что гости грядущей встречи не уступали в семи последних выездных встречах в рамках всех соревнований.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ференцварош» — 1.366
  • Ничья – 4.600
  • Победит «Жальгирис» — 10.530

Статистика

  • «Ференцварош» забивал минимум 2 гола в 3 последних матчах на своем поле
  • «Жальгирис» забивал минимум 1 гола в 9 из 10 предыдущих выездных поединках
  • Обе команды два матча квалификации ЛЧ завершили выигрышем ставки ТБ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.671. Этот исход выиграл в обоих матчах «Ференцвароша» и «Жальгириса» в рамках текущей квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. Кроме того, обе команды результативно завершали последние игры в национальных чемпионатах.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
mutvfkkxz7ny
mutvfkkxz7ny
вчера в 17:07
«Ференцварош» одержит уверенную победу.
gm8azssbjj6v
gm8azssbjj6v
вчера в 15:06
«Ференцварош» выиграет матч.
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