«Рапид» — «Спарта» Прага: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:03

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч квалификации Лиги Чемпионов «Рапид» — «Спарта» Прага, который состоится 20 июля 2021 года.

«Рапид»

«Рапид» получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА за счет серебряных наград прошлого розыгрыша чемпионата Австрии. В новом сезоне клуб из Вены успел провести только один официальный матч, в котором он разгромил «Винер Викторию» в рамках австрийского кубка (6:0).

К вышесказанному добавим, что четыре прошлых домашних матча «Рапида» выиграл исход на тотал больше (2,5) голов. При этом, хозяева дважды проигрывали в четырех предыдущих поединках на своем поле.

«Спарта» Прага

Коллектив из Праги также выступает в отборочной кампании Лиги Чемпионов УЕФА , как серебряный призер национального чемпионата Чехии. В новом сезоне «Спарта» еще не принимала участие в официальных играх, а два последних контрольных матча команда провела неудачно – поражения от «Вольфсбергера» (2:3) и ничья с московским «Динамо» (2:2).

При этом, если брать официальные матчи в гостях, то «Спарта» не уступала в пяти играх подряд – три ничьи и две победы. Кроме того, во всех играх данной серии выиграла ставка ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рапид» — 2.570

Ничья – 3.380

Победит «Спарта» Прага – 2.830

Информация для ставок

«Спарта» побеждала «Рапид» в 2 прошлых очных встречах

«Спарта» забивала и пропускала голы в 6 предыдущих гостевых поединках

В 3 из 5 очных встречах команд выиграл исход ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку с условием «Обе команды забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.625. «Рапид» и «Спарта» обладают достаточным атакующим потенциалом. При этом, обе команды не слишком надежно действуют в защите, что только увеличивает вероятность выигрыша предлагаемого исхода.