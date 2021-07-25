ХИК – «Мальмё»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:33

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов УЕФА ХИК – «Мальмё», который состоится 27 июля 2021 года в Хельсинки.

ХИК

ХИК уступил «Мальме» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов УЕФА в гостях со счетом 1:2. Это поражение стало для команды из Финляндии вторым за пять прошлых игр во всех соревнованиях.

После неудачного выезда в Швецию ХИК отметился победой над «Хакой» в Высшей лиге (2:0). К вышесказанному добавим, что на своем поле хозяева побеждали в шести прошлых играх.

«Мальмё»

«Мальмё» вырвал домашнюю победу над ХИК благодаря голу во втором тайме (2:1), тем самым сделав весомую заявку на выход в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов. Эта виктория стала для шведского коллектива седьмой в десяти прошлых играх во всех соревнованиях.

Прежде «Мальмё» выбил из квалификации ФК «Ригу» — ничья в гостях (1:1) и домашняя победа (1:0). Также добавим, что в трех последних гостевых поединках команда не уступала своим соперникам.

Котировки БК Pinnacle

Победит ХИК – 3.390

– 3.390 Ничья – 3.530

Победит «Мальмё» — 2.170

Статистика

В 7 из 8 прошлых матчах ХИК в ЛЧ сыграла ставка ТБ (2,5)

в сыграла ставка (2,5) «Мальмё» не проигрывал в 9 последних поединках турнира

«Мальмё» выиграл в 4 очных встречах против ХИК во всех турнирах

Прогноз