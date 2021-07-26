«Нефтчи» — «Олимпиакос»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:13

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию ставок на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос», который состоится 28 июля 2021 года в Баку.

«Нефтчи»

«Нефтчи» потерпел минимальное поражение в Греции от «Олимпиакоса», несмотря на численное преимущество по ходу матча. На предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов клуб из Азербайджана справился с «Динамо» Тбилиси, оформив две победы с одинаковым счетом 2:1.

К вышесказанному добавим, что три прошлых матча на своем поле «Нефтчи» выиграл, пропустив в этих поединках только один гол.

«Олимпиакос»

Удаление в середине первого тайма помешало «Олимпиакосу» обыграть «Нефтчи» с более крупным счетом, чем 1:0. Впрочем, чемпион Греции все равно остался очевидным фаворитом в этой паре, что неудивительно, учитывая разницу в классе соперников.

Отметим, что отчетный матч стал первым для «Олимпиакоса» в новом сезоне. Прошлый розыгрыш греческой Суперлиги команда уверенно завершила на первом месте, завоевав очередной титул.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нефтчи» — 3.840

Ничья – 3.690

Победит «Олимпиакос» — 1.961

Статистика

В 8 из 10 прошлых матчах «Олимпиакоса» в ЛЧ сыграла ставка ТМ(2,5)

сыграла ставка ТМ(2,5) «Олимпиакос» не проигрывал в 6 из 7 последних гостевых матчах во всех турнирах

«Нефтчи» пропускал минимум 1 гол в 3 предыдущих поединках Лиги чемпионов

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Олимпиакоса» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.452. Греческий клуб заметно превосходит в классе соперника и обладает более высоким опытом выступления на европейской арене.