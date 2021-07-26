«Нефтчи» — «Олимпиакос»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию ставок на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Нефтчи» — «Олимпиакос», который состоится 28 июля 2021 года в Баку.
«Нефтчи»
«Нефтчи» потерпел минимальное поражение в Греции от «Олимпиакоса», несмотря на численное преимущество по ходу матча. На предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов клуб из Азербайджана справился с «Динамо» Тбилиси, оформив две победы с одинаковым счетом 2:1.
К вышесказанному добавим, что три прошлых матча на своем поле «Нефтчи» выиграл, пропустив в этих поединках только один гол.
«Олимпиакос»
Удаление в середине первого тайма помешало «Олимпиакосу» обыграть «Нефтчи» с более крупным счетом, чем 1:0. Впрочем, чемпион Греции все равно остался очевидным фаворитом в этой паре, что неудивительно, учитывая разницу в классе соперников.
Отметим, что отчетный матч стал первым для «Олимпиакоса» в новом сезоне. Прошлый розыгрыш греческой Суперлиги команда уверенно завершила на первом месте, завоевав очередной титул.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нефтчи» — 3.840
- Ничья – 3.690
- Победит «Олимпиакос» — 1.961
Статистика
- В 8 из 10 прошлых матчах «Олимпиакоса» в ЛЧ сыграла ставка ТМ(2,5)
- «Олимпиакос» не проигрывал в 6 из 7 последних гостевых матчах во всех турнирах
- «Нефтчи» пропускал минимум 1 гол в 3 предыдущих поединках Лиги чемпионов
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Олимпиакоса» с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.452. Греческий клуб заметно превосходит в классе соперника и обладает более высоким опытом выступления на европейской арене.