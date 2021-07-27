«Лудогорец» — «Мура»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов «Лудогорец» — «Мура», который состоится 28 июля 2021 года в Болгарии.

«Лудогорец»

Гостевой матч против соперника «Лудогорец» завершил вничью 0:0, оставшись фаворитом данного противостояния. На предыдущей стадии квалификации Лиги Чемпионов болгарский клуб прошел «Шахтер» Солигорск, дважды обыграв соперника с одинаковым счетом 1:0.

К вышесказанному добавим, что в восьми прошлых матчах на своем поле «Лудогорец» оформил шесть побед. Кроме того, два последних домашних поединка команда завершила без пропущенных голов.

«Мура»

Фактор домашней арены не помог «Муре» одержать победу над «Лудогорцем» в первой встрече (0:0). Прежде клуб из Словакии прошел «Шкендию 79» в квалификации Лиги Чемпионов, разгромив соперника дома (5:0) и обыграв его в гостях с минимальным счетом (1:0).

«Мура» уже провела два матча в новом сезоне чемпионата Словакии. В обоих играх команда уступала своим соперникам – «Табор» (0:3) и «Копер» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» — 1.381

Ничья – 4.750

Победит «Мура» — 9.050

Статистика

«Лудогорец» выиграл 4 из 5 матча в текущем сезоне во всех турнирах

«Мура» не побеждала в 3 последних играх во всех соревнованиях

«Лудогорец» выиграл 3 прошлых домашних матча с общим счетом 9:1

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Лудогорца» с форой (-1) гол букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.571. «Лудогорец» мощно выступает на своем поле, где команда надежно действует в защите. Кроме того, «Мура» заметно уступает в классе сопернику.