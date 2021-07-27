ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» попытается увести у «Спартака» капитана. Петербуржцы несут потери и готовят эволюцию состава

вчера, 12:21
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
00:00 / 00:00

Чемпионы могут остаться без пяти игроков основной обоймы.

Нежданно-негаданно можем увидеть большое обновление «сине-бело-голубых» в рамках нынешнего трансферного окна. Впрочем, абсолютным сюрпризом нынешняя ситуация в «Зените» все-таки не является. Заранее было известно и о планах Дриусси (был близок к уходу еще прошлым летом), и об истекающем контракте Лунева (покинул клуб свободным агентом), как и о заканчивающихся следующим летом соглашениях у целой группы футболистов, что провоцирует кадровую подвижность. Но каждый случай индивидуален, поэтому давайте разбираться в свершившихся и потенциальных потерях по порядку.

Андрей Лунев ушел в «Байер»

«Зенит» не смог договориться о новом контракте с Луневым, и вратарь на правах свободного агента уехал в Германию, где будет выступать за «Байер». Андрей — молодец, всегда поддерживаем смелых российских футболистов, вырывающихся из уютного лона лимита в РПЛ. Но молодец ли в этой ситуации «Зенит»?

Петербуржцы вальяжно вели себя во время переговоров, не приложили всех усилий, чтобы оставить вратаря в команде, хотя изначально Лунев был нацелен на новый контракт с «Зенитом». Теперь у Сергея Семака выбор между 34-летним Михаилом Кержаковым и 18-летним Даниилом Одоевским. При всем уважении к опыту одного и таланту другого, такая бригада выглядит куцей, команде нужен еще один вратарь с претензией на первый номер.

Себастьян Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита» и мчится в МЛС

Конечно, новый клуб аргентинца компенсирует затраты, в ближайшее время Себастьян присоединится к новой команде по ту сторону Атлантики. По-хорошему, Дриусси следовало отпустить еще прошлым летом, но и сейчас уход Себы открывает в «Зените» легионерскую вакансию и возможность сделать команду сильнее точечным трансфером сильного иностранца в атаку. Стоит ждать футболиста на позицию «десятки», главный кандидат — лучший плеймейкер чемпионата Бразилии Клаудиньо.

Магомед Оздоев может больше не сыграть за «Зенит»

Оздоев — один из тех, у кого заканчивается контракт следующим летом. В мае-июне ходили слухи о переходе Магомеда в московское «Динамо», а новый сезон полузащитник начал неудачно: получил серьезную травму в матче с «Химками». Если дополнительное обследование подтвердит худшие опасения о повреждении крестообразных связок, то в 2021 году Оздоева на поле больше не увидим.

«Зенит» и до травмы сомневался в целесообразности продления контракта с Оздоевым, а теперь и вовсе. На этапе восстановления о Магомеде позаботятся, он будет исправно получать зарплату и пользоваться медицинскими мощностями «Зенита», а вот зимой сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами. Не исключаю, что последний матч за «сине-бело-голубых» Оздоев уже провел.

Вряд ли «Зенит» станет искать прямую замену Магомеду, ведь основные места в полузащите и так будут заняты, когда вернутся в старт Малком и Барриос, а Клаудиньо или другой атакующий полузащитник займут легионерскую вакансию в составе. Есть еще Кузяев, Ерохин, появился в команде 19-летний Кирилл Кравцов, так что с потерей Оздоева Сергей Семак может справиться за счет внутренних резервов. Возможно, травма хавбека просто ускорила то, что и без того планировалось.

Сердар Азмун по-прежнему рвется в Европу. Трансфер близко

Контракт иранского форварда истекает в 2022 году, продлевать отношения с «Зенитом» Сердар не собирается, так что нынешнее трансферное окно — последний шанс продать Азмуна за хорошие деньги. Чемпионы России хотят выручить около 20 миллионов евро, в клуб уже поступили предложения на 18 миллионов от «Байера» и «Ромы». Это скромное расхождение легко нивелировать — может быть, придут к средней сумме или пропишут бонусы, которые устроят все стороны. Так или иначе, но Сердар уйдет.

Сообщается, что приоритет Азмуна — «Байер», переход в который устраивает умелый посредник Али Барат, у римлян мало шансов вмешаться, особенно с такими странными заходами. Расставание с Азмуном — дело решенное, так что нужно думать о том, кто заменит иранца в команде. Других центральных нападающих, кроме Дзюбы, в распоряжении тренерского штаба не останется.

Ярослав Ракицкий недоволен своим положением в «Зените»

Из околозенитовских кругов известно, что украинский защитник не в восторге от менеджмента клуба. Контракт Ракицкого истекает следующим летом, представители футболиста предложили «Зениту» продлить контракт, предлагалась схема «2+1», но из клуба ответили, что сейчас не время. Ярославу это не понравилось, он считает, что со стороны «Зенита» несправедливо оставлять его в подвешенном состоянии.

Агенты пытались воздействовать на «сине-бело-голубых» сообщениями об интересе со стороны других клубов, но впечатлить этим никого не удалось. Настроение Ракицкого — потенциальная проблема для «Зенита», ведь сезон уже стартовал, и перемены в центре защиты нежелательны. Вероятность ухода Ярослава этим летом очень низкая, вопрос в том, будет ли он рвать жилы за «стрелку», если считает, что к нему отнеслись несправедливо и не ценят по достоинству.

Ситуация с контрактом Ракицкого наталкивает на мысли о том, что «Зенит» в течение года рассчитывает заполучить другого защитника с работающей левой ногой. А что если им будет Георгий Джикия? Да, он капитан «Спартака» и прежде уже отказывал «Зениту», но петербуржцы с учетом обстоятельств просто обязаны попытаться снова наступить на красно-белую мозоль.

А обстоятельства таковы. Во-первых, у Джикии российский паспорт. Во-вторых, его истекающий следующим летом контракт со «Спартаком» до сих пор не продлен. В-третьих, Георгий тоже может быть недоволен отношением со стороны клуба: если верить Зареме Салиховой, нынешний спортивный департамент во главе с Дмитрием Поповым не особенно верит в Джикию. Более того, с капитаном не планировали продлевать контракт.

Что если «Зенит» придерживает новый контракт Ракицкого из-за того, что пытается завербовать Джикию? Георгий играет на аналогичной позиции и обладает схожими с Ярославом скиллами, при этом он на четыре года младше и у него правильный паспорт. Только представьте, как громыхнет на всю РПЛ, если капитан «Спартака» перейдет в «Зенит».

Семак: «Азмуном интересуются многие клубы»
Сегодня, 14:05 Комментарии4
Влашич снова заинтересовал «Зенит». Также Семак рассчитывает на пятерку бразильцев
Сегодня, 13:20Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
Слухи«Спартак» предложил 15 млн евро за защитника «Порту»
Сегодня, 12:05 Комментарии17
Слухи«Зенит» намерен перехватить Влашича у «Милана»
Сегодня, 10:55 Комментарии61
Роман Ерёменко собирается возобновить карьеру
Сегодня, 09:41 Комментарии30
Кверквелия: «Без команды я не останусь. Хочу выбрать вариант получше»
Сегодня, 09:22 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Monakh
Monakh
сегодня в 09:34
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ viv (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Желание было и год назад, и два, и ничего, продлевал. Он уйдёт только с согласия Зенита, то есть если они получит великолепное предложение.
    viv
    viv ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    вчера в 21:01
    (Азмун) У него нет причин его не продлевать, в клубе он счастлив.
    А желание Азмуна играть в Европе не учитываешь?
    viv
    viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:00, ред.
    Не все продаются Зениту, совесть не позволяет . Вспомни Марио Фернадеса.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 20:12
    Давай, Зенит пробуй, но Дзбу не предлагать!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ mtoc57 (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Джикию вроде зовут Георгий, или Гоги. И конечно, он на голову сильнее Ракицкого , да и Ловрена тоже. Взгляд со стороны, и не через сине-бело-голубые очки.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 18:38
    С учетом анонсированных уходов из Зенита Ракицкого, Азмуна, Оздоева и свершившегося Лунева я бы не сказал так о составе Зенита. Если не найдут замену этим, либо не отложат их уход, то проблем будет выше крыши. По составе , да и по игре сейчас Спартак, Динамо и Рубин, как минимум не слабее Зенита. Я думаю, что Газпром подсуетится, достанет из загашника очередной мешок и закупит, не торгуясь кого им нужно.
    mtoc57
    mtoc57
    вчера в 16:52
    Сравнили Ракицкого и Джикию.......Ярик намного сильнее и какие штрафные закладывает....
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 16:44
    "Контракт иранского форварда истекает в 2022 году, продлевать отношения с «Зенитом» Сердар не собирается, так что нынешнее трансферное окно — последний шанс продать Азмуна за хорошие деньги"

    Это откуда такая информация? Азмун если не уйдёт в другой клуб в это трансферной окно, то сто процентов продли контракт с Зенитом. У него нет причин его не продлевать, в клубе он счастлив.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 14:07
    Лучший комментарий: "Спасибо за статью..."???

    - Какое там, на хрен, спасибо? За что? Все домыслы автора "притянуты за уши", и он сам же себе и противоречит, не замечая этого! Спасибо - чтобы выпендриться? Стать лучшим комментом? Заработать себе баллы и всё?...

    - А теперь по делу...

    «Зенит» попытается увести у «Спартака» капитана...

    - С какого перепуга автор это выдумал? Какие у него на то основания? Просто, что Спартаковец Джикия левоногий, и левоногий Зенитовец Ракицкий чем-то недоволен в команде?

    - Извините меня, конечно, но делать ТАКИЕ выводы на основании ТАКИХ фактов ...???!!!

    Далее: "Петербуржцы несут потери и готовят эволюцию состава... Нежданно-негаданно можем увидеть большое обновление «сине-бело-голубых» в рамках нынешнего трансферного окна...."

    - Вон оно как: "нежданно-негадано", "несут потери" и проч.;

    И тут же автор пишет:
    "Впрочем, абсолютным сюрпризом нынешняя ситуация в «Зените» все-таки не является. Заранее было известно и о планах Дриусси (был близок к уходу еще прошлым летом), и об истекающем контракте Лунева (покинул клуб свободным агентом), как и о заканчивающихся следующим летом соглашениях у целой группы футболистов, что провоцирует кадровую подвижность."

    - Ну и на хрена тогда было городить весь этот огород??? Зачем бросаться такими словами? Лайков давно не ставили? Ну так я и сейчас не поставлю!

    - Конечно, вы можете меня сейчас быстренько "забанить", чтобы, не дай бог, ещё кто-нибудь не прочитал моё мнение. Но это уже будет на Вашей совести...

    - Я просто высказал свою точку зрения...

    - У нас ведь демократия, свобода слова? Правда, Владимир Владимирович?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:14
    Забирайте с Зобниным
    ase1
    ase1
    вчера в 13:13
    Азмуна продадут в это окно только если точно найдут хорошего страйкера взамен. Иначе в ЛЧ опять пролетят. Ракицкий в защите "тормозит" периодически, на следующий год стоит поискать кого-то моложе. Тандем Ловрен-Ракицкий не впечатляет - Иванович и то надежнее выглядел...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 13:00
    Отмените уже лимит и переходы этих псевдоигрочишек с российским паспортом не будут «громыхать на всю РПЛ».
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:59
    Спасибо за статью....ну что, для внутреннего чемпионата состав у Зенита не самый худший, НО....а для прогресса в ЛЧ прежде всего нужно было бы сохранить ведущих игроков и усилить три-четыре позиции (усилить всю центральную ось: позиции защитника, полузащитника и нападающего...).... времена покупок Халка и Витселя уже давно канули в лету..... последние годы Зенит если кого и покупает, то исключительно "для служебного пользования" или другими словами для уровня первенства РПЛ.... понятно, что с таким составом мечтать об успешном выступлении в Лиге Чемпионов довольно сложно.... хотя на мой взгляд, дело не только в составе, но и в довольно примитивной системе игры, которую демонстрирует Зенит....
    Alhunah
    Alhunah
    вчера в 12:58
    а что скажет товарищ попов
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:51
    Фернандеса и Влашича уже "увели",и то же самое будет,надеюсь,с Джикией."Проверка на вшивость"для противоречивого тандема Арнольдыч-Зарема.Первый всё пытается доказать свою "европейскость",а "баба Яга-против".Зачастую против всего.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:32
    Если переход состоится, это будет поражение руководства Спартака.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100