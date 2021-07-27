«Зенит» попытается увести у «Спартака» капитана. Петербуржцы несут потери и готовят эволюцию состава

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вчера, 12:21

Чемпионы могут остаться без пяти игроков основной обоймы.

Нежданно-негаданно можем увидеть большое обновление «сине-бело-голубых» в рамках нынешнего трансферного окна. Впрочем, абсолютным сюрпризом нынешняя ситуация в «Зените» все-таки не является. Заранее было известно и о планах Дриусси (был близок к уходу еще прошлым летом), и об истекающем контракте Лунева (покинул клуб свободным агентом), как и о заканчивающихся следующим летом соглашениях у целой группы футболистов, что провоцирует кадровую подвижность. Но каждый случай индивидуален, поэтому давайте разбираться в свершившихся и потенциальных потерях по порядку.

Андрей Лунев ушел в «Байер»

«Зенит» не смог договориться о новом контракте с Луневым, и вратарь на правах свободного агента уехал в Германию, где будет выступать за «Байер». Андрей — молодец, всегда поддерживаем смелых российских футболистов, вырывающихся из уютного лона лимита в РПЛ . Но молодец ли в этой ситуации «Зенит»?

Петербуржцы вальяжно вели себя во время переговоров, не приложили всех усилий, чтобы оставить вратаря в команде, хотя изначально Лунев был нацелен на новый контракт с «Зенитом». Теперь у Сергея Семака выбор между 34-летним Михаилом Кержаковым и 18-летним Даниилом Одоевским. При всем уважении к опыту одного и таланту другого, такая бригада выглядит куцей, команде нужен еще один вратарь с претензией на первый номер.

Себастьян Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита» и мчится в МЛС

Конечно, новый клуб аргентинца компенсирует затраты, в ближайшее время Себастьян присоединится к новой команде по ту сторону Атлантики. По-хорошему, Дриусси следовало отпустить еще прошлым летом, но и сейчас уход Себы открывает в «Зените» легионерскую вакансию и возможность сделать команду сильнее точечным трансфером сильного иностранца в атаку. Стоит ждать футболиста на позицию «десятки», главный кандидат — лучший плеймейкер чемпионата Бразилии Клаудиньо.

Магомед Оздоев может больше не сыграть за «Зенит»

Оздоев — один из тех, у кого заканчивается контракт следующим летом. В мае-июне ходили слухи о переходе Магомеда в московское «Динамо», а новый сезон полузащитник начал неудачно: получил серьезную травму в матче с «Химками». Если дополнительное обследование подтвердит худшие опасения о повреждении крестообразных связок, то в 2021 году Оздоева на поле больше не увидим.

«Зенит» и до травмы сомневался в целесообразности продления контракта с Оздоевым, а теперь и вовсе. На этапе восстановления о Магомеде позаботятся, он будет исправно получать зарплату и пользоваться медицинскими мощностями «Зенита», а вот зимой сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами. Не исключаю, что последний матч за «сине-бело-голубых» Оздоев уже провел.

Вряд ли «Зенит» станет искать прямую замену Магомеду, ведь основные места в полузащите и так будут заняты, когда вернутся в старт Малком и Барриос, а Клаудиньо или другой атакующий полузащитник займут легионерскую вакансию в составе. Есть еще Кузяев, Ерохин, появился в команде 19-летний Кирилл Кравцов, так что с потерей Оздоева Сергей Семак может справиться за счет внутренних резервов. Возможно, травма хавбека просто ускорила то, что и без того планировалось.

Сердар Азмун по-прежнему рвется в Европу. Трансфер близко

Контракт иранского форварда истекает в 2022 году, продлевать отношения с «Зенитом» Сердар не собирается, так что нынешнее трансферное окно — последний шанс продать Азмуна за хорошие деньги. Чемпионы России хотят выручить около 20 миллионов евро, в клуб уже поступили предложения на 18 миллионов от «Байера» и «Ромы». Это скромное расхождение легко нивелировать — может быть, придут к средней сумме или пропишут бонусы, которые устроят все стороны. Так или иначе, но Сердар уйдет.

Сообщается, что приоритет Азмуна — «Байер», переход в который устраивает умелый посредник Али Барат, у римлян мало шансов вмешаться, особенно с такими странными заходами. Расставание с Азмуном — дело решенное, так что нужно думать о том, кто заменит иранца в команде. Других центральных нападающих, кроме Дзюбы, в распоряжении тренерского штаба не останется.

Ярослав Ракицкий недоволен своим положением в «Зените»

Из околозенитовских кругов известно, что украинский защитник не в восторге от менеджмента клуба. Контракт Ракицкого истекает следующим летом, представители футболиста предложили «Зениту» продлить контракт, предлагалась схема «2+1», но из клуба ответили, что сейчас не время. Ярославу это не понравилось, он считает, что со стороны «Зенита» несправедливо оставлять его в подвешенном состоянии.

Агенты пытались воздействовать на «сине-бело-голубых» сообщениями об интересе со стороны других клубов, но впечатлить этим никого не удалось. Настроение Ракицкого — потенциальная проблема для «Зенита», ведь сезон уже стартовал, и перемены в центре защиты нежелательны. Вероятность ухода Ярослава этим летом очень низкая, вопрос в том, будет ли он рвать жилы за «стрелку», если считает, что к нему отнеслись несправедливо и не ценят по достоинству.

Ситуация с контрактом Ракицкого наталкивает на мысли о том, что «Зенит» в течение года рассчитывает заполучить другого защитника с работающей левой ногой. А что если им будет Георгий Джикия? Да, он капитан «Спартака» и прежде уже отказывал «Зениту», но петербуржцы с учетом обстоятельств просто обязаны попытаться снова наступить на красно-белую мозоль.

А обстоятельства таковы. Во-первых, у Джикии российский паспорт. Во-вторых, его истекающий следующим летом контракт со «Спартаком» до сих пор не продлен. В-третьих, Георгий тоже может быть недоволен отношением со стороны клуба: если верить Зареме Салиховой, нынешний спортивный департамент во главе с Дмитрием Поповым не особенно верит в Джикию. Более того, с капитаном не планировали продлевать контракт.