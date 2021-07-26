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Джорджевич: «Мне звонили из двух российских клубов»

26 июля 2021, 21:34

Бывший нападающий «Локомотива» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал нет, не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант.

Какие это два клуба? Не могу сказать. Если они захотят, сами об этом расскажут. Просто кто-то звонил 10 дней назад, кто-то – полтора месяца назад. Я ответил, что у меня есть серьезные предложения из хороших европейских чемпионатов. В частности, из Испании. Но никому не отказывал.

Ранее агент Джорджевича назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры форварда.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 01:18
Когда говорят, мне звонили, но не скажу, кто звонил, то с большой долей вероятности, никто не звонил...
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
26 июля в 23:04
Эхх, Лука, тебе бы пианистом быть... а ты в футбол подался...
Сложно представить борьбу в штрафной с рослым, плотным, центральным защитником...
RBA
RBA
26 июля в 22:36
Мне звонили из двух российских клубов. Потом оказалось ,что это были пранкеры Лексус и Вован.
протон1
протон1
26 июля в 22:17
конечно ты не отказывал кому ты еще нужен...
stanichnik
stanichnik
26 июля в 21:50
Может и звонили из Испании, только это в лучшем случае какой нибудь заштатный клуб из Сегунды,
drug01
drug01
26 июля в 21:35
Будем ждать его в игре
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