Стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» Симеоне

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26 июля 2021, 22:15

Нападающий «Кальяри» может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, «Зенит» снова начал интересоваться аргентинцем и возобновил переговоры по трансферу форварда. «Кальяри» готов отпустить своего игрока этим летом. Итальянский клуб намерен выручить с продажи нападающего 10 млн евро.

Ранее интерес к Симеоне проявлял ещё один клуб Российской Премьер-Лиги.