Стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» Симеоне

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.
Как сообщается, «Зенит» снова начал интересоваться аргентинцем и возобновил переговоры по трансферу форварда. «Кальяри» готов отпустить своего игрока этим летом. Итальянский клуб намерен выручить с продажи нападающего 10 млн евро.
Ранее интерес к Симеоне проявлял ещё один клуб Российской Премьер-Лиги.
Какой-то компот в мечтах твиттераста!
На источник посмотри.😆
Какой-то компот в мечтах твиттераста!
На источник посмотри.😆
хотя вместо Дзюбы,чтобы поменять наконец стиль игры ???
хотя вместо Дзюбы,чтобы поменять наконец стиль игры ???
Питерский клуб предлагает 30 млн евро и ни центом меньше!)
Питерский клуб предлагает 30 млн евро и ни центом меньше!)
А вообще, форвард за десятку, вряд ли, станет бомбардиром с 15-20-тью голами в сезоне...
А вообще, форвард за десятку, вряд ли, станет бомбардиром с 15-20-тью голами в сезоне...