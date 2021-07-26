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Стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» Симеоне

26 июля 2021, 22:15

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, «Зенит» снова начал интересоваться аргентинцем и возобновил переговоры по трансферу форварда. «Кальяри» готов отпустить своего игрока этим летом. Итальянский клуб намерен выручить с продажи нападающего 10 млн евро.

Ранее интерес к Симеоне проявлял ещё один клуб Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 15:14
Смотри на основной посыл статьи!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:04
10 пишем, 20 в уме
dzvinka
dzvinka ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:27
а почему бы не стать, в аматорской то лиге?! но цена да - слишком низкая как для газ-мешка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:22
Отдайте им Артёмку!
Брулин
Брулин
вчера в 08:39
Пусть руководство Зенита задумается о Деспотовиче, а то ему в Реал уже поздно, а вот в Зенит думаю самое время
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:36
Очень уж подозрительная цена! Видимо, очень плохая копия знаменитого провокатора папашки.
Levadia
Levadia ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 07:40
Кто торгуется?
Какой-то компот в мечтах твиттераста!
На источник посмотри.😆
112910415
112910415
вчера в 06:21
хорошо, но сумма не впечатляет
valt134
valt134
вчера в 02:24
О какой плэй оф ЛЧ может идти речь??? Чемпион России торгуется с Кальяри... Вот наш уровень!!!
1bear
1bear
вчера в 01:15
а нужен ли он???
хотя вместо Дзюбы,чтобы поменять наконец стиль игры ???
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 00:24
Он уже пару лет стремительно деградирует,зачем он Зениту?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:20
Нормальная цена,а нужен ли он.
zsb1961
zsb1961
вчера в 00:10
Приемлемая сумма.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:08
Добро Пожаловать.....Джованни Диегович !!!!!!
pomor45
pomor45
26 июля в 23:37
В стремлении набить цену клубы не заподозришь.
beefs
beefs
26 июля в 23:27
Что то слишком незначительная сумма...
stanichnik
stanichnik
26 июля в 23:23
Десять в кассу и столько же в конверте
makkie
makkie
26 июля в 23:22
Зенита категорически не устраивает цена в 10 млн за Симеоне.
Питерский клуб предлагает 30 млн евро и ни центом меньше!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Zenit_84 (раскрыть)
26 июля в 22:56
Что-то часто одна и та же утка летает! Может это и не утка вовсе а баклан?!
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 22:53
Это карманные деньги Миллера,заначка.
Tostao
Tostao
26 июля в 22:50
Симеоне, Клаудиньо... очень продуктивно работает питерская школа подготовки молодых игроков для основы "Зенита"...
Ironigor
Ironigor
26 июля в 22:38
Это утятина даже на закуску не тянет !!!)))
Zenit_84
Zenit_84
26 июля в 22:32
Очередная итальянская утка прилетела
zooveterinar
zooveterinar
26 июля в 22:29
Хорошая сумма!!!!
particular
particular
26 июля в 22:26, ред.
Не надо с таких обидных цифр начинать торги с питерцами...
А вообще, форвард за десятку, вряд ли, станет бомбардиром с 15-20-тью голами в сезоне...
FruttyPups
FruttyPups ответ Caniggia (раскрыть)
26 июля в 22:21
Да, это его сын.
протон1
протон1
26 июля в 22:20
сумма шла о 16 млн евро вроде.
Caniggia
Caniggia
26 июля в 22:18
Это не сын Диего Симеоне?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 22:17
Для Зени это копейки!
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