Напарник Роналду и Черышева по пути в «Зенит». Сомнительный помощник в атаку за 25 млн евро

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вчера, 19:34

Гедеш – известный и молодой футболист, но не в лучшей форме.

Не отработал 40 млн евро, вложенные «Валенсией»

Не удивляет, что «Зенит» в свете новостей об Азмуне ищет форварда. И пошел к трудному продавцу. В делах Питера Лима и его испанского клуба сам черт ногу сломит, поэтому в целом у фанатов «Лос Чес» и упрямого босса жаркий конфликт. И симпатии нейтральной публики абсолютно точно на стороне трибун. Лим через свою родню передает всем пламенный сингапурский привет – будет делать всё, что вздумается, поскольку не считает болельщиков людьми с правом голоса в футболе.

И тренеров таковыми не считает, и менеджеров, и игроков… Следующая остановка владельца – продажа Силлесена, Макси Гомеса и Гедеша, поскольку у них высокие зарплаты. Португалец Гонсалу, разумеется, является клиентом Жорже Мендеша, поэтому «Валенсию» раскрутили на 40 млн евро в 2018 году, поскольку яркого молодого вингера подавали как «нового Роналду». Под тем же соусом парня с оценочной стоимостью 9 млн евро из «Бенфики» перевели в ПСЖ за целых 30 млн евро. И еще повезло, что нашелся Питер Лим, что компенсировал французам потерянные деньги.

А вот «Валенсия» не получит сейчас 40 млн обратно. Поэтому можно понять смешанные отзывы фанатов об игре Гедеша. С одной стороны, у него 5 голов и 5 результативных передач в Ла Лиге. С другой – «Лос Чес» финишировали на скромном тринадцатом месте. Вроде бы Гедеш немножко пришел в себя, в 24 года уже чаще действует грамотно. При этом ни лучшим снайпером, ни лучшим ассистентом команды не является. И очереди из грандов, что предлагают ему контракт, сейчас не видно.

Гедеш – классический пример, когда реклама сгубила старт карьеры талантливого мальчишки. У Гонсалу хватило наглости слишком рано уехать в Париж, где встретил дикую конкуренцию и не закрепился в основе. В первых сезонах в «Валенсии» его тревожили травмы, хотя в прошлом чемпионате играл часто, без повреждений. В результате попал в заявку Португалии на Евро-2020, но не сыграл. Приличный игрок, но не для грандов топ-5.

Получил уроки в «Бенфике» и набрался опыта в Ла Лиге

Фавориты РПЛ могут претендовать на тех ребят из топ-5, что по каким-то причинам не заискрили. Вроде Влашича. Никола в «Эвертоне» и близко не смотрелся так круто, как позже в ЦСКА . Так что разговор о Гедеше грамотно повернуть в сторону его школы. Речь о воспитаннике «Бенфики». Хотя параллельно напомним, что иногда выпускников тамошней академии называют «самозванцами», как Рой Кин – Жоау Фелиша.

Но для футбола нереализованные таланты – норма. Гедеш не вырастет в футболиста масштаба Роналду. Впрочем, и Данни приехал в «Динамо» из резерва «Спортинга». А после трофейного успеха в «Зените» в топ-5 так и не заиграл. Не стоит каждого игрока, который не повторил подвиги легенд, называть плохим. Хотя бы потому, что в невероятно проблемной «Валенсии» в 24 года Гедеш собрался. Уж точно не слабее выступает, чем Черышев – конкурент по позиции и человек, которого тоже сватали в «Зенит». Когда Гонсалу освоился в Ла Лиге, то против середняков играл классно.

Но Гедеш не тот, кто разорвет лидера в одиночку. Например, если посмотрите на количество передач, которые отдает португалец, то увидите классического форварда – мало касаний, высоченный брак. Так ли нужен «Зениту» футболист, что будет хуже, чем Вендел или Малком, работать с мячом, не сможет в оттяжке сыграть так тонко, как Ерохин пару лет назад. И не умеет так вгрызаться в обороне, как Дриусси. Но при этом Гедеш стоит 25 млн евро, за три года подешевел на пятнадцать. Гонсалу попал в ПСЖ в один год с Дракслером и Крыховяком, и никто из тройки основным не стал.

Не является лидером и вожаком, зато универсальный

Играл атакующего полузащитника в центре и слева. Выходил иногда справа. Может появиться в центре атаки – и такие эксперименты над крайним форвардом проводили. И тут логично вспомнить, что в «Зенит» можно прийти после двенадцати лет в «Амкаре» и «Торпедо», причем в солидном возрасте, а не как Гедеш, а уйти с горой трофеев и статусом клубной легенды. Речь, конечно же, о Зырянове. И тренера молодежного состава петербуржцев упомянули неслучайно.

Гедеш – отсылка к старой школе футбола. У него своеобразная работа с мячом правой ногой, что позволяет провести параллель с Фигу, когда обходит соперников или делает ложные замахи. Также, хотя по части пушечных ударов совпадения нет, в отдельных ситуациях Гонсалу странным образом напоминает Эрика Кантона. Это комплименты, как и сравнение с Зыряновым, когда говорим о поисках последней передачи. Гедеш не банальный вингер, и раз Дриусси хочет быть ближе к звезде Голливуда, то «Зениту» точно нужен форвард.

Но такой, чтобы мог выйти на одно поле с Дзюбой и Азмуном, не путаться под ногами, время от времени собирать действия в прессинге. Гедеш – хороший футболист, но без изюминки, что огорчает. В ПСЖ его пропустили, поскольку у Жорже Мендеша есть мастерство черного футбольного мага – продаст даже полено за 30 млн евро. И в России такие фокусы уже проворачивал. Так что Семаку крайне важно хотя бы через Черышева узнать, есть ли у Гедеша мотивация в 24 года перебираться в РПЛ ? У него ведь есть барышня, что любит теплые края, вроде греческих или португальских курортов.

Точно не является преградой сумма трансфера – больше 25 млн евро даже у «Зенита» испанцы не запросят. Но неизвестно отношение к работе и жизни парня в России. Если Гедеш видит себя форвардом, то без ухода Дзюбы или Азмуна ему таковым в Санкт-Петербурге не стать. Да и слаб в такой роли – еще по сборной Португалии знаем. Это скорее крайний левый атакующий хавбек, что будет работать правой ногой и много смещаться в центр. Или же напарник для наконечника Дзюбы в роли оттянутого форварда. Семак перестраховывается, ведь увидел, что физическое и моральное состояние Артема пока не ахти, а Дриусси готов выкупить собственный контракт, чтобы быстрее уехать.

Плюс Азмун в любой момент может сорваться в Леверкузен или Рим. Но хорошо ли скауты «Зенита» провели свою работу? Только ленивый человек пойдет за клиентом Мендеша, за которых традиционно переплачивают. И хотя личный контракт у Гедеша не такой жирный, как у Малкома, оба футболиста не впечатляли в Испании, хотя дорого обошлись «Валенсии» и «Барселоне». «Зенит» собирает тех, кто не оправдывал надежд на самом высоком уровне, и это не лучшая заявка на плей-офф Лиги чемпионов.