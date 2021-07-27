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«Рома» готова предложить «Зениту» одного из трёх игроков в обмен на Азмуна

вчера, 02:23

«Рома» не оставляет попыток подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Как утверждает источник, «сине-бело-голубые» уже отклонили предложение в 18 млн евро от одного из немецких клубов, также интересующегося иранским форвардом. «Рома» не может предложить «Зениту» более € 18 млн, поэтому «джаллоросси» попытаются сбить цену на Азмуна, включив в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что речь идёт о полузащитниках Стивене Н'Зонзи, Педро и вратаре Робине Ульсене.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:07, ред.
А каким боком в эту троицу попал Педро; вы ничего не попутали, господа журналисты ? Да ещё в нагрузку к сумме выкупа... И даже если не в нагрузку, вы, перед тем, как ставить нас об этом в известность, проверяйте информацию. Педро (!) за Азмуна - это даже не смешно.
альсато
альсато
вчера в 13:29
Вы,поди ,там Вуевропах, нас за дураков держите)))))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 13:07
Хоть болею за Рому но с приходом Моуриньо остыл,но могу сказать одно хотят Миллера кинуть с ума сошли Миллер всю Европу имеет в том числе и нас
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 13:05
На месте Зенита ответил бы собирайте бабки
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:53
Миллер сказал уже давно : Ах,обмануть меня не трудно-я сам обую хошь кого!
1bear
1bear
вчера в 10:43
Рома пытается нае... обмануть Зенит...
...неужели они там считают нас столько тупыми??? или просто"заносят"кому надо -тогда это по-нашему !))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:28
ЛЧ это не про Зенит)Да и вообще это не про нас(РПЛ)
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:26
Вы же Маркизио взяли!Вот и они хотят халявы!
dok66
dok66
вчера в 09:29
Что то Азмун не тянет на роль горячего пирожка
Мага Шульман
Мага Шульман ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 08:36
Тот, кто побогаче, купит кого-то посильнее Азмуна.
112910415
112910415
вчера в 08:23
но не нужны ведь Зениту эти выдающиеся футболисты !
mtoc57
mtoc57 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 08:14
это понятно,но Азмун в отличие от того же Дриуси играет в каждом матче и готов играть и дальше...за что уважуха Сердару!
а многие кто хочет уйти -перестают играть ...
SHMEL
SHMEL ответ mtoc57 (раскрыть)
вчера в 08:01
Тут ещё желание самого футболиста поиграть в ТОП чемпионате.
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:01
Вряд ли зенит устроит такое предложение.
mtoc57
mtoc57
вчера в 07:59
Не пойму зачем вообще продавать?!?
что у газпрома денег нет.....где еще такого ка Азмун найти?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:53, ред.
Издеваются ??
Им на троих 128 лет....
Может они в сделку ещё массажиста включат ??
Не можете предложить «Зениту» более € 18 млн - ступайте мимо....
Вот из себя нищебродов строят...25 млн у них нету..)))
Сами продают не торгуются (только за последнее время):
Алиссон - 62 млн
Раджа - 38 млн
Салах - 42 млн
Манолас - 36 млн
Рюдигер - 35 млн
Струтман - 25 млн
Пеллегрини - 22 млн
и т.д.
А тут сам Азмун...!!!!!!!!
На Думбию который целых 10 игр за них отыграл - деньги были....
На Шика 42 млн нашли - и которого еле за 26 через год продали - деньги были....
А тут какой то смешной бартер...рисуют...
Азмуна им подавай...за 5 млн и трёх пенсионеров на выбор...))))

Педро они дают...которому 34-й год...))))
Да Зенит и без Ромы...при желании...таких Педр накупит...по 3 рубля пучок...
Пусть простаков в зеркале ищут....
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:34
Впаривают неинтересный и старый шлак. Лучше пусть деньги ищут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 07:08
У питерцев не стоит задача любой ценой избавиться от Азмуна, поэтому бесполезно включать в сделку кого-то по причине лимита.
batog
batog ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 05:59
Так бомжам деньги не нужны, в Газпроме их навалом. А вот заставить их играть в еврокубках наверное(или все таки) нужен тренер типа Гаттузо (пинками на поле, пинками с поля)!
zsb1961
zsb1961
вчера в 05:15
Можно ещё поторговаться!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 05:03
Наконец-то пришли времена, когда нашему клубу предлагают двух чемпионов мира за его игрока, а он не соглашается сразу, а берёт паузу на раздумья. Фантастика :)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:00
Азмуна купит кто-то побогаче.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 04:44
И правильно делают, потому что все из слабого РПЛ коты в мешке и скорее ничего не смогут в топ чемпионате.
Gahi
Gahi
вчера в 03:50
Жозе Моуриньо четыре года назад помнит игру Манчестер Юнайтед который он тренировал с Ростовом где они встречались 1/8 турнира в Лиги Европы первая игра в Ростове закончилась со счётом 1-1 вторая в Манчестере 1-0. Тогда Моуриньо понравились многие игроки Ростова и Сердар Азмун в том числе. Именно после этой игры Манчестер Юнайтед прошёл дальше где и стал обладателям трофея Лиги Европы. И сейчас когда Жозе Моуриньо возглавил Рому и ему нужен хороший нападающий который обладает хорошими данными и может помочь клубу, то скорее всего Жозе со своим опытом тренера разглядел возможности Азмуна цена на которого по меркам его таланта совсем не большая и поэтому старается чтобы Сердар оказался в его клубе. За эти полгода ещё один нападающий Ростова хорошо себя зарекомендовал в Италии это Элдор Шомуродов к которому всё больше просматривается Ювентус. Но в любом случае хотелось бы чтобы ещё один сезон Азмун отыграл в Зените и помог команде в Лиги Чемпионов. Удачи
swed27
swed27
вчера в 03:10
Интересное предложение. Что скажет зенит
протон1
протон1
вчера в 02:54
«Рома» предлагает «Зениту» всех своих футболистов в обмен на Азмуна
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 02:33, ред.
Ага старенького вратаря ценой 3 ляма в обмен на Азмуна, очень честный обмен, может с 18 лямами это предложение было бы поинтереснее, но ведь они и 18 лямов предложить не могут. У них все в Италии так торгуются? Что Милан с Влашичем, что вот Рома.
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