«Рома» готова предложить «Зениту» одного из трёх игроков в обмен на Азмуна

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вчера, 02:23

«Рома» не оставляет попыток подписать нападающего «Зенита» .

Как утверждает источник, «сине-бело-голубые» уже отклонили предложение в 18 млн евро от одного из немецких клубов, также интересующегося иранским форвардом. «Рома» не может предложить «Зениту» более € 18 млн, поэтому «джаллоросси» попытаются сбить цену на Азмуна, включив в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что речь идёт о полузащитниках , Педро и вратаре .