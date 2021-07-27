«Рома» готова предложить «Зениту» одного из трёх игроков в обмен на Азмуна

«Рома» не оставляет попыток подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Как утверждает источник, «сине-бело-голубые» уже отклонили предложение в 18 млн евро от одного из немецких клубов, также интересующегося иранским форвардом. «Рома» не может предложить «Зениту» более € 18 млн, поэтому «джаллоросси» попытаются сбить цену на Азмуна, включив в сделку одного из своих футболистов.
Отмечается, что речь идёт о полузащитниках Стивене Н'Зонзи, Педро и вратаре Робине Ульсене.
...неужели они там считают нас столько тупыми??? или просто"заносят"кому надо -тогда это по-нашему !))))))
...неужели они там считают нас столько тупыми??? или просто"заносят"кому надо -тогда это по-нашему !))))))
а многие кто хочет уйти -перестают играть ...
а многие кто хочет уйти -перестают играть ...
что у газпрома денег нет.....где еще такого ка Азмун найти?
что у газпрома денег нет.....где еще такого ка Азмун найти?
Им на троих 128 лет....
Может они в сделку ещё массажиста включат ??
Не можете предложить «Зениту» более € 18 млн - ступайте мимо....
Вот из себя нищебродов строят...25 млн у них нету..)))
Сами продают не торгуются (только за последнее время):
Алиссон - 62 млн
Раджа - 38 млн
Салах - 42 млн
Манолас - 36 млн
Рюдигер - 35 млн
Струтман - 25 млн
Пеллегрини - 22 млн
и т.д.
А тут сам Азмун...!!!!!!!!
На Думбию который целых 10 игр за них отыграл - деньги были....
На Шика 42 млн нашли - и которого еле за 26 через год продали - деньги были....
А тут какой то смешной бартер...рисуют...
Азмуна им подавай...за 5 млн и трёх пенсионеров на выбор...))))
Педро они дают...которому 34-й год...))))
Да Зенит и без Ромы...при желании...таких Педр накупит...по 3 рубля пучок...
Пусть простаков в зеркале ищут....
Им на троих 128 лет....
Может они в сделку ещё массажиста включат ??
Не можете предложить «Зениту» более € 18 млн - ступайте мимо....
Вот из себя нищебродов строят...25 млн у них нету..)))
Сами продают не торгуются (только за последнее время):
Алиссон - 62 млн
Раджа - 38 млн
Салах - 42 млн
Манолас - 36 млн
Рюдигер - 35 млн
Струтман - 25 млн
Пеллегрини - 22 млн
и т.д.
А тут сам Азмун...!!!!!!!!
На Думбию который целых 10 игр за них отыграл - деньги были....
На Шика 42 млн нашли - и которого еле за 26 через год продали - деньги были....
А тут какой то смешной бартер...рисуют...
Азмуна им подавай...за 5 млн и трёх пенсионеров на выбор...))))
Педро они дают...которому 34-й год...))))
Да Зенит и без Ромы...при желании...таких Педр накупит...по 3 рубля пучок...
Пусть простаков в зеркале ищут....