Сильнейшая команда мира. Парни, с которыми Гвардиола выиграет Лигу чемпионов

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вчера, 17:00

Кейн и Грилиш в пути, но есть и кандидаты на выход.

Чудом избежали бана в Лиге чемпионов

Магия адвокатов с зарплатой 20 000 фунтов в день, которых наняли шейхи защищать интересы «Манчестер Сити» в спортивном суде, обнулила дисквалификацию клуба на два европейских сезона. Юридически позиции чиновников УЕФА как монополиста, что запрещают частным компаниям тратить столько, как хотят, или же пытаются дисквалифицировать за решение создать свою отдельную лигу, слабее, чем аргументы здравого смысла.

Двадцать клубов не важнее двух сотен, которые умрут, если уничтожить систему АПЛ , Ла Лиги и Серии А в угоду парочки грандов. И долги всех – от «Реала» до «Барселоны», от «Манчестер Сити» до «Ювентуса», не на совести УЕФА , а связаны с бездарной политикой футбольных чиновников и самих клубов в отношении рынка трансферов и зарплат. Холанд красиво высказался о стоимости футболистов. Особенно во времена полупустых или полностью пустых трибун.

«Манчестер Сити» повезло, что их не наказали ни за участие в попытке переворота с Суперлигой, ни за мутные дела на трансферном рынке. Но шейхи после проигранного «Челси» финала ждут еще одной попытки и на этот раз трофея. Они вбухали в английский клуб пару миллиардов евро, но что такое деньги, если ты родился на нефтяной бочке? В Санкт-Петербурге разыграют ушастый кубок в следующем году, но победный состав надо готовить этим летом.

У «горожан» в наличии два состава

Понятно, что молодой Эдерсон с его реакцией и игрой ногами не нуждается в равноценном резервисте. Поэтому на лавке американец Стеффен и старина Скот Карсон. Их вполне хватает. Но куда не глянь в поле – варианты. В центре, кроме Диаша и Стоунза, есть Аке и Ляпорт. А еще был Эрик Гарсия, перебравшийся под крыло к Пике в «Барселону». Слева укрепил позиции Зинченко, а Менди может уйти, как ушел Анхелиньо.

Впрочем, Гвардиола всегда способен найти нового левого латераля. А справа есть финалист Евро – проверенный испытаниями Уокер. И будет Канселу, когда выйдет из лазарета. В опорной зоне Родри, Гюндоган и Фернандиньо. А в группе атаки звездные лишние футболисты, ведь одновременно нельзя выпустить рядом с Де Брюйне и Бернарду, и Стерлинга, и Фодена, и Мареза, и Феррана Торреса.

Дефицит лишь в центре атаки после ухода Агуэро в «Барселону», а также на волне слухов о скорой продаже Габриэля Жезуса. Но все эти ходы логичные, как и решение расстаться со Стерлингом на пике его стоимости. Но если Рахим с ценником в 90 млн евро – проблемный лот на летних торгах, найдется мало желающих, то молодому бразильцу Жезусу нашли команду.

Кейн и Грилиш заслужили шанс на трофеи

Забавно, что именно «Манчестер Сити» отобрал у Джека и Харри лучшие шансы на кубки. Фаворит обыграл «Астон Виллу» и «Тоттенхэм» в двух последних финалах Кубка Лиги. Даже третьесортный по английским меркам трофей в руках популярных англичан не оказался. Зато успех на Евро-2020, где Грилиш в списке козырей, которые Саутгейт не разыграл, а Кейн набрал форму в плей-офф, мог убедить Гвардиолу, что пора идти в трансферную атаку.

За лидера «Астон Виллы» предлагают огромные деньги – 75 млн фунтов. За переход Кейна придется отстегнуть еще больше. Но обе сделки для «Манчестер Сити» реальные, ведь жалобы Гвардиолы на финансовые возможности его клуба всегда вызывают улыбку. Человек живет в мире, где Ван Дейк дорого, но Диаш – в самый раз. То есть все зависит строго от уверенности спортивного директора Бегиристайна и лично Хосепа в конкретном футболисте. А поскольку у «горожан» есть объем голов, но нет решающих ходов в плей-офф ЛЧ , то переходы читаются.

Про Кейна не раз говорили – человек заслужил большой трансфер с мгновенными шансами на трофей. Показательно, что пропустит первый тур АПЛ , в котором новая команда Нуну Эшпириту Санту сыграет как раз против «горожан». Хотя лучше бы к тому времени Харри уже стал игроком коллектива Гвардиолы. Да и Грилиш, поскольку у «Манчестер Юнайтед» другие ставки этим летом, пора бы поставить точку в трансферной саге и уйти из «Астон Виллы» на повышение. Часики тикают, Джеку скоро исполнится 26, Харри сегодня стукнуло 28. Это готовые мастера в основу за огромные деньги.

Миллионы побеждают в Лиге чемпионов

Цинично ставить в главном еврокубке на тех, у кого огромные трансферные бюджеты, как у «Манчестер Сити» и ПСЖ ? Но и «Бавария» теперь отдает за игроков большие деньги. И «Реал» еще до серии побед в Европе именовали «денежным мешком». И «Барселона» времен Бартомеу прославилась безумными тратами в 1 миллиард евро за пару лет. «Манчестер Сити» за последние годы отдал на игроков 932 млн евро, этим летом доведут расходы до миллиарда.

А «Челси» год назад, если кто забыл, потратил 247 миллионов евро. Хаверц за 80 млн евро не лучшим образом провел сезон, зато забил победный мяч в финале в Порту. Чуть раньше Канте переехал в Лондон не потому, что его нынешний клуб нищий. Жоржиньо оказался в «Челси», поскольку за него хорошенько заплатили «Наполи». До этого «Бавария» потратила достаточно денег. Не всегда прямо на трансферы, но для начала на зарплаты уровня Левандовски и Нойера, чтобы сколотить состав для большого финала.

«Горожане» ведь неплохо зарабатывают даже в дни матчей – почти 50 млн евро, невзирая на пандемию. Их матчи смотрят во всем мире, ведь продажа прав на трансляции приносит 217 миллионов. Добавьте сюда парочку вероятных продаж игроков – Бернарду, Менди и Стерлинга, и получите повод не скупиться на переговорах с клубами из Бирмингема и Лондона. Другое дело, что названные новички не чемпионы по духу. Но с этим должен работать тренер. У «Манчестер Сити» есть игра, деньги и состав. Осталось не увидеть ошибки Гвардиолы в плей-офф Лиги чемпионов – зачастил с рискованными тактическими экспериментами в неподходящий момент.