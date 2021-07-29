«Львов» – «Шахтер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Львов» — «Шахтер», который состоится 30 июля 2021 года

«Львов»

Львовская команда провела неважный прошлый сезон и в этом году коллектив попытается более стабильно набирать очки, чтобы уверенно чувствовать себя в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда взяла очень много новичков и чтобы сыграться, игрокам необходимо время. Матч против мощного «Шахтера» станет настоящей проверкой для львовян.

23 июля «Львов» сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1), а 15 числа команда сыграла товарищеский матч с «Колосом» (1:2).

«Шахтер»

Донецкий клуб начал чемпионат с победы, но имел много моментов сделать счет разгромным. Команда показала интересный атакующий футбол, который постепенно прививает новый тренер клуба Роберто Де Дзерби. Прошлый матч со «Львовом» практически поставил крест на чемпионских амбиция «Шахтера», поэтому «горняки» постараются взять реванш и набрать дежурные три очка.

24 июля «Шахтер» обыграл «Ингулец» в чемпионате Украины, а 20 числа разгромил киевскую «Оболонь» в товарищеском поединке (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Львов» – 13.86

Ничья – 6.14

Победит «Шахтер» – 1.193

Статистика

Пять из шести последних матчей «Львова» закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних поединков «Шахтера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Шахтер» выиграл пять из шести последних матчей против «Львова»

Пять из шести личных встреч между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» с форой -2, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Донецкий клуб в прошлом матче не реализовал уйму голевых моментов, и если в нынешнем матче «Львов» позволит создать такое количество атак на свои ворота – команда пропустит очень много.