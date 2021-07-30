«Сен-Жилуаз» — «Брюгге»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:05

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч второго тура Чемпионата Бельгии «Сен-Жилуаз» — «Брюгге», который пройдет 1 август 2021 года.

«Сен-Жилуаз»

В прошлом сезоне «Сен-Жилуаз» стал победителем второй бельгийской лиги, получив право перейти в Высшый дивизион. В чемпионате команда проиграла только два поединка, оформив 22 победы и четыре ничьи.

В стартовом туре Высшей лиги «Сен-Жилуаз» отправился в гости к «Андерлехту». Несмотря на статус аутсайдера матча, команда добилась убедительной победы над соперником (3:1). К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти прошлых домашних матчах клуба прошла ставка на «обе забьют – да».

«Брюгге»

«Брюгге» по итогам прошлой кампании завоевал очередной чемпионский титул в Бельгии. Также команда на старте текущего сезона победила «Генк» в поединке за Суперкубок страны (3:2).

В первой игре чемпионата «Брюгге» принимал дома «Эйпен». Владея подавляющим преимуществом над соперником, команда не смогла оформить победу – ничья 2:2. Также отметим, что в четырех прошлых гостевых матчах Высшей лиги клуб не выигрывал – две ничьи и два поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Жилуаз» — 5.060

Ничья – 3.590

Победит «Брюгге» — 1.763

Статистика

В единственной очной встрече команд дома победил «Брюгге» (2:0)

«Сент-Жилуаз» забивал минимум 2 гола в 11 прошлых официальных матчах

В 3 предыдущих матчах «Брюгге» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.698. «Сент-Жилуаз» результативно сыграл в первом матче Высшей лиги, а у «Брюгге» этот исход регулярно фиксируется в поединках чемпионата Бельгии.