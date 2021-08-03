Возможно, мы ещё не всё знаем о Евро…

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вчера, 14:10

Свою историю турниры Евро берут с 1958 года, когда начались отборочные матчи Евро-60.

Как официально назывались первые два турнира Евро?

Варианты:

— чемпионат Европы;

— Кубок Европы;

— Кубок европейских наций.

Сама формулировка вопроса настораживает. Следовательно, чемпионат Европы — а именно так сегодня официально называется турнир — не подходит. В советской прессе, а потом и в российской первые два турнира называли Кубком Европы. Увы, это неверное название.

Кубок европейских наций — это юридически правильное название. Хотя встречается также и такое — Кубок Анри Делоне. Речь об одном и том же соревновании во всех вариантах. Которое для краткости сегодня мы именуем просто Евро.

В первом розыгрыше с сентября 1958 г. по июль 1960 г. принимало участие 17 команд.

Верно ли утверждение, что в первом розыгрыше участвовали следующие команды:

— Англия;

— Италия;

— Германия ( ФРГ ) — чемпион мира 1954 г., 4-я команда ЧМ -58;

) — чемпион мира 1954 г., 4-я команда -58; — Швеция — вице-чемпион мира 1958.

Нет, ни одна из этих сборных не приняла приглашение на турнир. Но играли команды Испании, Франции и Португалии. Сборные СССР и Югославии были финалистами футбольного турнира Олимпиады 1956 г. В сентябре 1960 г. Югославия стала Олимпийским чемпионом, костяк состава остался тот же, что и играл в финале Евро-60. Да и в сборной Дании (второй призёр Олимпиады-60) состав и на отборе к первому Евро, и на Олимпиаде был мало отличим.

Из 12 европейских команд, игравших в финальном турнире ЧМ -58, ровно половина приняли участие и в первом турнире Евро. Это команды СССР , Австрии, Венгрии, Франции Югославии, Чехословакии. Стартовали также Ирландия, Румыния, Греция, Турция, Болгария, Норвегия, ГДР и Польша.

В первом розыгрыше всего было сыграно 28 матчей. В 1/8 финала и в четвертьфиналах команды играли дома и на выезде. Так как стартовавших команд было нечётное количество, то сборным Ирландии и Чехословакии пришлось сыграть два матча предварительного раунда, чтобы выявить сильнейшего. В 1/8 финала вышла команда Чехословакии, победившая с общим счётом 6:0. Это были два «лишних» матча.

Но судьба распорядилась по-своему. Ещё два матча не были сыграны — в четвертьфинале по жребию должны были играть Испания и СССР . Первый матч должен был состояться 29 мая 1960 г. в Лужниках. Надо сказать, что в 1/8 финала Испания, имея в составе Ди Стефано, Хенто, Ладислао Кубалу, не без труда одолела сборную Польши — 4:2 и 3:0. А вот сборная СССР 19 мая 1960 г. (за 10 дней до четвертьфинала) в товарищеской игре разнесла эту же сборную Польши со счётом 7:1. Не это ли подвигло режим Франко запретить своей сборной играть с командой из СССР в четвертьфинале? УЕФА присудил техническую победу и в финал четырёх вышли советские футболисты.

Финальный турнир из 4 команд проводился во Франции, в Париже и в Марселе. Стадионы «Парк де Пренс» и «Велодром» вмещали до 40 тысяч зрителей в те времена. Но даже на полуфинале Франция — Югославия в Париже не было аншлага (26370 зрителей). Финал СССР — Югославия не собрал и этого. Возможно, причиной было и достаточное позднее начало матчей — все 4 игры начинались в 21-30 местного времени.

Финальный матч первого турнира Евро стал самым плохо посещаемым финалом в истории европейских чемпионатов, даже 18 тысяч зрителей не набралось.

Самым первым матчем в истории Евро была игра СССР — Венгрия в Лужниках 28 сентября 1958 года. В тот день только официально зарегистрировано 100572 зрителя на трибунах.

Больше 100 тысяч зрителей на матчах Евро было зафиксировано в следующий раз вновь в Лужниках. Во втором розыгрыше турнира в 1/8 финала (первый матч) встретились сборные СССР и Италии. Зрителей зафиксировано было ещё больше, 102358 человек. В том матче было одно событие, о котором вспомним чуть позже. На повторный матч четвертьфинала со Швецией 27 мая 1964 г. в Лужниках собралось 99609 человек — чуть-чуть не дотянули до 100.

В третьем розыгрыше турнира состоялось несколько матчей с огромной зрительской аудиторией. Вот только данные по зрителям в разных источниках разные. К сожалению, официальных данных на сайте УЕФА нет.

В отборочной группе 8 играли 4 британские команды — это был ещё и Домашний чемпионат Великобритании, проводившийся ровно 100 лет с 1884 по 1984 годы. Англия и Шотландия 15 апреля 1967 г. сошлись на Уэмбли. Зрителей было под 100 тысяч (99063 по одним данным, 98283 по другим). Действующие чемпионы мира проиграли 2:3. В Глазго на Хэмпден Парк 24 февраля 1968 г. на ответном матче собралась рекордная аудитория — 134461 человек! Боевая ничья 1:1, которая и вывела Англию в четвертьфинал с первого места в группе.

Больше матчей с таким огромным количеством зрителей в истории Евро не было, ни на предварительных стадиях, ни в финальных.

В четвертьфинале ЧЕ -68 действующим чемпионам мира достался действующий чемпион Европы — сборная Испания. И эти два матча имели большой зрительский интерес. 3 апреля 1968 г. на Уэмбли было: по одним данным 100 тысяч, по другим 95 тысяч (а точнее 94586 — от дотошных английских статистиков). Англичане минимально выиграли. Ответный матч в Мадриде на Сантьяго Бернабеу 8 мая вызвал зрительский ажиотаж. По данным одной испанской газеты можно считать, что зрителей было близко к 120 тысячам. Те же английские статистики дают явно заниженное количество в 67 тысяч. Сайт Википедия указывает на 90 тысяч болельщиков. На кадрах видеохроники стадион и впрямь переполнен.

Проверьте свою эрудицию: сколько матчей финальных стадий Евро за всё время собрали зрительскую аудиторию более 80 тысяч человек?

Ответ однозначный и без вариантов — НИ ОДНОГО, нет таких матчей с 1960 по 2021 годы. Все 100-тысячники или около того были сыграны в отборочных (квалификационных) матчах, и мы их перечислили.

Теперь я переключу ваше внимание на события в самих матчах, те события, которые любят регистрировать статистики.

Начнём с замен. Как известно, первые замены на чемпионатах мира появились лишь в 1970 году. На чемпионатах Европы они тоже появились после этого — в 1972 году.

Но широко известен тот факт, что на первом же ЧМ в 1930 г. произошла замена вратаря в матче, вынужденная замена из-за травмы голкипера. Было это в матче открытия турнира Франция — Мексика. На 26 минуте вратарь французов Алексис Тепо был вынужден покинуть поле, в ворота встал полузащитник Огюстен Шантрель. Счёт матча 4:1, причём три гола французы забили, играя вдесятером. А единственный мяч пропустил не Тепо, а полузащитник Шантрель.

На турнирах Евро всё повторилось. Правда не точь-в-точь, но всё же…

В 1/8 финала ЧЕ -60 в первом, домашнем, матче сборная Румынии принимала Турцию. Это было 2 ноября 1958 г., кстати, при 70 тысячах зрителей. Румыны выиграли 3:0. На 77-й мин они забили второй мяч. Но один из атакующих нанёс травму вратарю сборной Турции 28-летнему Тургаю Шерену. Было подозрение на перелом ребра. Вратаря увели с поля. А в ворота встал 22-летний полузащитник Джан Барту, ростом 180 см, на 5 см ниже Шерена. Зато он лёгок был на прыжки — у него в активе было 6 международных матчей за сборную Турции по баскетболу. Один гол Джан пропустил.

Это не очень известный факт, в протоколах не отмеченный.

А зря не отмеченный — ведь вратарь Тургай Шерен был легендарным капитаном своей сборной. До сих пор он в сборной Турции провёл наибольшее количество матчей в качестве капитана, 36 игр. Была ли у вратаря в том матче капитанская повязка или нет — не известно. Скорее всего не было, так что и передачи капитанских полномочий другому игроку не было.

Эту тему — передачу капитанских полномочий другому игроку — разовьём более подробно дальше.

Удаления или появившиеся с 1972 года на Евро замены приводили к перераспределению капитанских обязанностей. Но удалений капитанов пока не было на первых турнирах. А вот с удалениями «рядовых» игроков не всё так гладко с точки зрения информированности об этом.

Впервые на Евро удаление было обоюдным. И произошло это в первом же розыгрыше турнира, но не в финальной стадии.

В 1/8 финала в матче Болгария — Югославия арбитр Курт Ченчер (Германия) при счёте 1:1 на 63-й мин удалил с поля болгарина Николу Ковачева и югослава Драгослава Шекулараца. Это и есть самые первые удаления игроков на Евро. Только вот карточек тогда не было. Видимо, поэтому во многих источниках об этих удалениях нет ни слова (например, на сайте www.worldreferee.com или в справочнике Юрия Ландера «Чемпионаты Европы 1960—1992»).

Никаких дисквалификаций никто из удалённых не получил. Шекуларац играл в следующих двух матчах четвертьфинала с Португалией, забил один гол. И в финальной стадии сыграл и в полуфинале, и в финале.

Помните, говорили про второй матч в Лужниках со 102 тысячами зрителей? Так в том матче итальянца Эцио Паскути польский арбитр Рышард Банасюк удалил на 24-й минуте. Это удаление не числится уже не только на судейском сайте, но и на сайте УЕФА .

Самым первым удалением игрока в финальных стадиях Евро считается удаление англичанина Алана Маллери в полуфинале с Югославией 5 июня 1968 года на 90-й минуте матча во Флоренции. Арбитр из Испании Хосе Ортис де Мендибил также безо всяких карточек указал игроку на выход с поля. Хотя удалять (и намного раньше) надо было югославских игроков, игравших грязно. Маллери отважился в конце встречи наконец ответить ударом на удар, за что и получил взыскание от арбитра. Зато обрёл ярого сторонника в лице тренера сборной Англии сэра Альфа Рамсея. Тренер не только не осудил поступок своего игрока, но и заплатил за него штраф в 50 фунтов.

И это удаление не везде указывается. В упоминавшейся книге Ю.Ландера об этом удалении не сказано ни слова. А это было, между прочим (попробуйте угадать):

— самое первое удаление игрока сборной Англии за всю её историю с 19 века;

— самое первое удаление игрока сборной Англии не на территории Англии.

Верно-верно — оба варианта правильные!

Немного о заменах.

Три замены в матче у одной команды впервые были разрешены на чемпионатах мира только в 1998 году. А вот на чемпионатах Европы такое узаконили ещё раньше — в 1996 г. на турнире в Англии.

Казалось бы, футбольные правила и регламенты одинаковы во всём мире. Но это далеко не так. Чемпионаты Южной Америки проводятся уже более 110 лет. С 1975 г. этот турнир называется Кубком Америки. Так вот на этих турнирах 3 (три, а не две!) замены можно было делать командам уже в 1935 году. Пеле в возрасте 16-лет в июле 1957 г. впервые сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Аргентиной, выйдя на замену в перерыве (и забил гол, кстати). Так что Южная Америка далеко впереди в вопросах замен.

Зато чемпионат Европы-2021 стал первым крупным турниром в мире, где были разрешены сразу 5 замен в одной команде, плюс ещё дополнительная в экстра-тайме. Первыми использовали 6 замен австрийцы в четвертьфинале с Италией 26 июня 2021 года.

Объявленную ранее тему удалений и замен капитанов команд на турнирах Евро продолжим позже. На этом небольшой исторический экскурс в историю Евро, и в историю освещения различных событий, происходивших на Евро, — на этом завершим.

С капитанами команд будем разбираться в следующей части.