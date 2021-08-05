Друзья ЦСКА с пыточной камерой под стадионом и польский клуб со 100-летней историей. Знакомимся с соперниками «Сочи» и «Рубина»

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вчера, 16:23

Лига конференций к нам приходит.

«Сочи» уже прошел один раунд отбора в Лиге Конференций, уверенно разобравшись с азербайджанским клубом «Кешля» (7:2 по сумме двух матчей). Сегодня в новом турнире УЕФА дебютирует казанский «Рубин», которому предстоит сразиться в третьем квалификационном раунде с польским клубом «Ракув». «Сочи» в свою очередь сыграет с белградским «Партизаном». Соперники российских клубов — в центре внимания.

«Партизан» (Белград, Сербия)

- «Партизан» основан в октябре 1945 года высшими чинами Югославской Народной Армии, назван в честь югославских партизан-коммунистов, которые вели неустанную борьбу с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

- «Партизан» 27 раз становился чемпионом своей страны, по числу титулов «черно-белые» уступают только «Црвене Звезде», являющейся 32-кратным чемпионом Югославии/Серии.

- «Црвена Звезда» — принципиальный соперник «Партизана», матчи между двумя белградскими клубами носят название «Вечное дерби». Это одно из самых горячих футбольных противостояний во всем мире.

- Главным достижением «Партизана» на европейской арене является выход в финал Кубка европейских чемпионов-1965/66. По пути к финалу команда Абдулаха Гегича выбила французский «Нант», немецкий «Вердер», пражскую «Спарту» и «Манчестер Юнайтед». В решающей схватке с мадридским «Реалом» в Брюсселе, на стадионе «Эйзель», «черно-белые» открыли счет в начале второго тайма, но уступили 1:2. Неспроста Владимир Федотов назвал «Партизан» серьезным еврокубковым бойцом:

«Партизан» — серьезный еврокубковый боец, один из флагманов сербского футбола. Команда очень сбалансированная. «Сочи» будет непросто, снова придется доставать из себя всё. Единственное, что портит впечатление от предстоящей игры — мы опять оказываемся без зрителей, это очень обидно. Думаю, что мы сможем предъявить сопернику свои козыри, а также найти бреши в обороне.

- Активные фанаты «Партизана» объединены в группировку под названием «Гробари» («Могильщики», «Гробовщики»). Недавно это зловещее прозвище было подтверждено не менее зловещими свершениями: под черно-белыми знаменами футбольного клуба расцвела преступная группировка, которая похищала, пытала и убивала людей прямо в бункере под стадионом «Партизана». На руках Велько Беливука, Марко Мильковича и их подручных десятки жертв.

- Впрочем, не вздумайте судить о всей пастве по паре паршивых овец. Большинство фанатов «Партизана» — законопослушные люди, которые искренне и яростно поддерживают родную команду. Ультрас «Партизана» дружны с фанатами ЦСКА , в то время как у активных болельщиков «Црвены Звезды» в друзьях московские спартаковцы.

- В сезоне-2020/21 «Партизан» финишировал на второй строчке в чемпионате Сербии, набрав 95 очков. «Черно-белые» отстали от «Црвены Звезды» на 13 баллов и опередили «Чукарички» на 21 пункт.

- Новый чемпионат «Партизан» начал с трех побед с общим счетом 10:0. У соперника «Сочи» промежуточное первое место в турнирной таблице.

- Как и «Сочи», «Партизан» стартовал в Лиге конференций со второго отборочного раунда. Сербы не испытали особых проблем в противостоянии со словацким клубом «ДАК 1904», выиграв со счетом 3:0 по сумме двух встреч.

- Состав «Партизана» оценивается в 30 миллионов евро. Суммарная стоимость всех футболистов «Сочи» — 29 млн евро. То есть имеем дело с равными по возможностям командами.

- За сербский клуб играет 33-летний израильский полузащитник Бибрас Натхо, известный в России по выступлениям за «Рубин» и ЦСКА . В Казани Натхо играл вместе с Кристианом Нобоа, который сейчас защищает цвета «Сочи». Встреча бывших товарищей добавляет перчинку матчу Лиги конференций.

«Ракув» (Ченстохова, Польша)

- Футбольный клуб «Ракув» основан 15 марта 1916 года, в этом году соперник «Рубина» отметил свой 105-й день рождения.

- «Ракув» никогда не выигрывал чемпионат Польши, а лучших результатов этот клуб добился в последний год своего более чем векового существования: в Экстракласе-2020/21 «красно-синие» заняли второе место, отстав на 5 очков от «Легии». При этом «Ракув» в мае выиграл Кубок Польши, а новую кампанию начал с завоевания Суперкубка, обыграв в серии пенальти грозную «Легию».

- В двух первых турах Экстракласы-2021/22 «Ракув» одержал победу (3:2 над «Пястом») и потерпел поражение (0:3 от «Ягеллонии»).

- «Ракув» не без труда преодолел второй квалификационный раунд Лиги конференций: оба матча с литовской «Судувой» завершились со счетом 0:0, победитель был выявлен только в серии пенальти — 4:3 в пользу поляков.

- «Трансфермаркт» оценивает состав «Ракува» в 14.3 млн евро. Это меньше, чем один только Хвича Кварацхелия (18 млн евро), а весь «Рубин» оценен в 74.3 миллиона — пятикратное превосходство над клубом из Ченстоховы.

- В составе «Ракува» тоже обнаружился футболист, знакомый нам по выступлениям в РПЛ , пусть и не такой известный, как Бибрас Натхо. Защитник Мацей Вилюш играл в России за «Ростов» и «Урал», в общей сложности провел больше 50 матчей за российские клубы.

- Леонид Слуцкий отказывается считать «Рубин» фаворитом противостояния с «Ракувом»: