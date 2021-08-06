«Труа» – ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — ПСЖ, который состоится 7 августа 2021 года
«Труа»
В прошлом сезоне команда заняла первое место во второй лиге Франции и смогла повыситься в классе, выступая с этого сезона в главном чемпионате страны. Уже в первом матче их ждет игра с самым богатым клубом Франции, который заметно усилился летом. «Труа» провела шесть товарищеских матчей, где смог добиться всего одной победы.
31 июля «Труа» разошелся миром в товарищеском матче с «Бордо» (1:1), а 28 числа команда уступила «Мецу» (1:2).
ПСЖ
Парижский гранд потерял чемпионство в прошлом году, поэтому в этом сезоне команда будет заряжена только на золотые медали Лиги 1. В коллектив пришли такие звезды мирового футбола как Доннарума, Серхио Рамос и Хакими, что еще больше подогревает интерес к клубу. В матче с «Труа» команда захочет решить вопросы еще в первом тайме, ведь они выглядят безусловными фаворитами встречи.
1 августа ПСЖ уступил в Суперкубке Франции «Лиллю» (0:1), а 27 числа разошелся миром в товарищеском матче с «Севильей» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Труа» – 11.84
- Ничья – 6.04
- Победит ПСЖ – 1.279
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Труа» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Труа» проиграл девять матчей из десяти с ПСЖ за последние годы
- Пять из шести последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу ПСЖ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Клуб из Парижа в первом туре Лиги 1 захочет одержать уверенную победу, а хозяева поля не смогут оказать им должного сопротивления.