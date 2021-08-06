«Труа» – ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — ПСЖ , который состоится 7 августа 2021 года

«Труа»

В прошлом сезоне команда заняла первое место во второй лиге Франции и смогла повыситься в классе, выступая с этого сезона в главном чемпионате страны. Уже в первом матче их ждет игра с самым богатым клубом Франции, который заметно усилился летом. «Труа» провела шесть товарищеских матчей, где смог добиться всего одной победы.

31 июля «Труа» разошелся миром в товарищеском матче с «Бордо» (1:1), а 28 числа команда уступила «Мецу» (1:2).

ПСЖ

Парижский гранд потерял чемпионство в прошлом году, поэтому в этом сезоне команда будет заряжена только на золотые медали Лиги 1. В коллектив пришли такие звезды мирового футбола как Доннарума, Серхио Рамос и Хакими, что еще больше подогревает интерес к клубу. В матче с «Труа» команда захочет решить вопросы еще в первом тайме, ведь они выглядят безусловными фаворитами встречи.

1 августа ПСЖ уступил в Суперкубке Франции «Лиллю» (0:1), а 27 числа разошелся миром в товарищеском матче с «Севильей» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 11.84

Ничья – 6.04

Победит ПСЖ – 1.279

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Труа» закончились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

проиграл только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах «Труа» проиграл девять матчей из десяти с ПСЖ за последние годы

за последние годы Пять из шести последних встреч клубов завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз