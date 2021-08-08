Фанаты угрожают боссам «Интера» расправой. Но клубу важнее деньги за Лукаку и Лаутаро

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вчера, 15:53

Грановская запускает трансферный круговорот форвардов.

Вернер и Абрахам не для победы в АПЛ

Таков вердикт Тухеля, который давно является поклонником талантов Лукаку. Победитель ЛЧ остановил свой выбор на бельгийце, и даже оговорили зарплату. Изначально интересовались Холандом, но боссы «Боруссии» Д уверены, что Эрлинг останется в Германии, а сам молодой норвежец заявил, что 175 млн евро за трансфер одного футболиста – слишком много.

Именно столько пришлось бы заплатить «Челси» за 20-летнего форварда, ведь значительную часть денег забрали бы себе отец и агент игрока. Лондонцы отказались от Эрлинга и искали дальше. Вспомнили, как Салах и Де Брюйне вернулись в АПЛ после преждевременных дебютов в «Челси», и решили, что раз Лукаку наколотил только в чемпионате Англии 113 голов, то справится с заданиями Тухеля лучше, чем Вернер и Абрахам.

Немцу необязательно играть в центре атаки, а Тэмми всегда можно подыскать новый клуб. «Интер» тоже присмотрел для себя нового нападающего. Интересные идеи посещают головы Марины Грановской, Пьеро Аузилио и Луки Перкасси, которые ведут трансферы «Челси», «Интера» и «Аталанты».

Англичанин в Бергамо, колумбиец в Милане

Трансфер Лукаку может запустить цепочку сделок с нападающими. Это не новая практика, в предыдущие годы похожие серии сделок видели. Для начала «Челси» надо найти эти 126 млн евро на Лукаку – 115 млн евро единым платежом, как просит «Интера», а еще 11 планируют прописать в качестве бонусов. Большая сделка, если Ромелу наработает на бонусы, то перебьют трансфер Грилиша в «Манчестер Сити».

А «Интеру» срочно понадобится форвард. Поскольку у чемпиона мира Иммобиле, с которым работал Симоне Индзаги, длительный контракт с «Лацио», то вряд ли миланцы решат потратить большие деньги на возрастного итальянца. Зато есть школа футбола Гасперини – Сапата готов к вызову в Милане. Его агент, разумеется, соврал, что ни «Аталанта», ни «Интер» не в курсе возможного трансфера.

И одновременно подчеркнул – Дувану интересно пройти путем Лукаку. Следовательно, Абрахаму нужен новый клуб. И вот тут появляется «Аталанта», которая теряет Иличича и Сапату, остается с результативным, но не самым выносливым Муриэлем. Абрахаму нужна практика, возможно, он ее получит рядом с Миранчуком в Лиге чемпионов.

Фанаты «Интера» ненавидят семью Чжанов

Тут не история женской команды «Ювентуса» — догадались опубликовать фотографию, на которой футболистка надела на голову конус, имитируя азиатскую шляпу, растянув глаза руками. Пример примитивного расизма не имеет отношение к фанатам «Интера». Стивен Чжан и его отец – китайские владельцы «Интера», получают по шапке, ведь обманули ожидания. Ультрас видят, как команду готовят к распродаже.

Как часто бывает при коммунизме – резко закончились деньги. Старшего Чжана попросили продать часть акций его компании государству, а младший выполнял задание партии – задобрить европейцев покупкой местных клубов. Практику применяли в разных странах, вплоть до Чехии, но как только верховные лидеры сочли расходы неразумными – лавочки начали сворачивать. В результате у «Интера» серьезная дыра в бюджете, долги копились.

Игрокам предлагали отказаться от двухмесячной зарплаты, а свой китайский клуб Чжаны закрыли, хотя он был чемпионом. Даже наличие умного Маротты не спасает в Милане. Конте успел убежать из тонущего корабля. Проблема не в нелогичных трансферах, как у «Барселоны», а скорее в зарплатах. Они на 20 % выше, чем закладывали в бюджет при планировании. Поэтому и готовятся к продаже Лукаку, Лаутаро и остальных.

Лукаку 2021 – машина, идеальный нападающий

Речь о хорошем человеке. Не совсем обязательное условие, чтобы стать большим игроком, но Лукаку в меру набожный (христианин, сказки о вуду – дело злого языка Златана), в меру скромный, с детства кормит огромную семью иммигрантов, являясь ее главой. Ромелу – пример человека из нищеты, что много лет усердно пахал, чтобы стать в своем деле одним из лучших.

Под руководством Моуриньо многое понял о тактике поведения форварда. Под руководством Конте и с помощью Лаутаро Мартинеса развил навыки настолько, что сейчас это не банальный центральный нападающий, а футболист, который умеет сыграть в оттяжке. Связка огромного Лукаку и хитрого Мартинеса впечатляет. Не всегда бельгиец оказывался на острие. Конечно, в ЛЧ «Интеру» класс форвардов не сильно помог.

Но уровень футболистов – космос. «Барселона» логично искала выход на Мартинеса до кризиса, а «Челси» правильно делает, что доверяет бельгийцу сейчас. Перед вами лидер миланцев по голам в Серии А – 24 штуки, по ассистам – 11, по успешным обводкам – 53, по ударам в створ – 48, по созданным для напарников шансам – 53, по касаниям внутри чужой штрафной площади – 232. Лукаку тащил «Интер» к первому за годы чемпионству, задачу выполнил. С него взятки гладки, он не может оставаться в команде с долгами и без ясных перспектив.

«Челси» с Канте и Лукаку способен удивить в АПЛ

Понятно, что «Манчестер Сити» — фаворит. «Ливерпуль» и МЮ привычно мечтают о большем, чем получили годом ранее. Но обратите внимание на состав «Челси». Там есть опытные центральные защитники. Есть Жоржиньо и Канте – чемпионы Европы и мира. Хватает молодежи, ведь Хаверц, Маунт и Паулишич могут играть еще лучше, растут. Хватает людей, чтобы разнообразить тактику на флангах.

Лигу чемпионов редко выигрывают бездари. Но значит ли это, что «Челси» готов по привычке штурмовать вершину в АПЛ ? Если клубы из Манчестера сконцентрируются на еврокубках, а «Ливерпуль» потеряет магические свойства, что с командами Клоппа случалось, то «Челси» способен на рывок. Но явно не хватало голов. И Тухелю важно вдохновить нового форварда, поскольку Ромелу не большой фанат футбола как такового. Для него это скорее любимая работа, ведь неслучайно подумывал о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Но побеждать Лукаку любит, поэтому для «Челси» это однозначное усиление. Вернеру сложно в АПЛ , но Ромелу справился в Серии А, готов ко всему в знакомом чемпионате. И «Манчестер Сити», и «Челси» правильно поняли прошлый сезон. Гвардиоле нужен Кейн, а Тухелю – Лукаку. Реализация будет темой номер один в новом сезоне. Даже у МЮ , куда не взяли Холанда или Кейна, могут возникнуть проблемы, если Кавани не хватит здоровья на полноценный сезон, а Рэшфорд не покажет себя в центре атаки.