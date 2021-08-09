Суетливый «Спартак», неустойчивый ЦСКА и «Крылья» без очков. 5 неудачников старта сезона РПЛ

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вчера, 21:10

Ожидания против реальности.

«Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, абсолютно довольны сенсационными результатами трех стартовых туров в «Нижнем Новгороде». «Локомотив» и «Химки» тоже начали сезон на светлой стороне. Но сейчас разговор о клубах и командах, которым нечем похвастаться. Они уже стоят у края коварной пропасти.

«Спартак»

Ожидания: борьба за титул на 100-летие клуба, атакующий комбинационный футбол с обилием голов.

Реальность: 2 поражения в 3 матчах, ужасная реализация, домашнее поражение от новичка РПЛ .

В «Спартаке» тотальный бардак, и обстановка в клубе влияет на настроение футболистов, которые начали сезон с завязанными бантиком ногами. Проиграть в Казани, создав много моментов у ворот «Рубина», было не зазорно, но дальше была скромная победа над «Крыльями Советов» с единственным голом с пенальти и удручающее домашнее поражение от собранного на коленках «Нижнего Новгорода».

«Спартак» претендует на титул только в своих мечтах, команда Руя Витории не готова к сезону, в первую очередь, психологически. По цифрам «красно-белые» не безнадежны, более того, по многим важным параметрам лидируют в РПЛ : у спартаковцев больше всего обостряющих передач, ударов из штрафной, успешных обводок и пасов в последней трети поля. Но цельной игры у москвичей пока нет, «Спартак» суетливый, неудачливый в эпизодах и как будто разучился верить в себя.

ЦСКА

Ожидания: перезагрузка после финиша на 6-м месте, возвращение к борьбе за высокие места.

Реальность: трусливый оборонительный футбол, два безвольных поражения подряд.

Эксперименты боссов ЦСКА больно бьют по команде. Одного тренера без опыта (Ивицу Олича) заменил другой (Алексей Березуцкий), и худшие прогнозы продолжают сбываться. Алексей Владимирович, в прошлом замечательный защитник, решил строить игру ЦСКА от обороны, но его ставка не оправдывается. «Армейцам» посчастливилось одолеть «Уфу» благодаря голу Антона Заболотного после углового, но матчи против «Локомотива» и «Динамо» обернулись поражениями, хотя в обоих московских дерби ЦСКА открывал счет.

Глобально все это похоже на кризис тренерских идей: некоторые из предложенных Алексеем Березуцких решений выглядят изначально нежизнеспособными, другие пока не работают. Не думаю, что у молодого тренера есть карт-бланш, тем более в ЦСКА научились легко рубить головы. Если серия неудач затянется, у руля «армейцев» может появиться четвертый тренер за 2021 год.

«Краснодар»

Ожидания: десятое место забыто, как страшный сон. Движение вверх с опытным тренером и обновленным составом.

Реальность: два поражения кряду, список проблем прежний: оборона, реализация, характер.

«Быки» начали сезон с крупной победы над «Уралом», но потом внезапно проиграли «Химкам» на своем поле, хотя запросто могли вести 2:0 после четверти часа игры. Но соперник оказался крепким орешком, а Виктор Ганчаренко не научил свою команду ответственности. Гостевое поражение от «Зенита» со счетом 2:3 в некотором смысле даже оптимистично, но в деталях «Краснодар» вновь проявил себя незрелой командой: катастрофа в обороне, незнание правил игры в футбол, что привело к отмене красивейшего гола Сперцяна. «Быки» так и не выросли из своих штанишек.

Здесь нет одного виноватого, у «Краснодара» отсутствует системный подход к формированию команды, а расстановка приоритетов вызывает недоумение. Могут подписать форварда за 20 миллионов евро, забрать у «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, одного из лучших полузащитников РПЛ на своей позиции, но даже не подумать об укреплении центра обороны, где уязвима любая комбинация, составленная из Спайича, Сорокина и Кайо. Есть специфические моменты и в работе Виктора Ганчаренко, и это не тот случай, где минус на минус может дать плюс.

«Ростов»

Ожидания: возвращение к амплуа «гроза авторитетов», дерзкий и смелый футбол.

Реальность: 1 очко из 9 возможных, смена главного тренера.

Рано посыпать голову пеплом, ведь Валерий Карпин признался, что подписание контракта с РФС сказалось на его работе в клубе, да и проиграли на старте сезона «Динамо» и «Зениту» — командам, которые вообще идут без потерь.

В дебютном матче Юрия Сёмина упустили победу над «Химками», но в прошлом сезоне «Ростов» дважды проиграл подмосковному клубу, так что в некотором смысле это даже прогресс. Думаю, «желто-синие» попали в неудачный клубок обстоятельств, с опытным тренером на полный день снимут пару скальпов и поднимутся в уютную середину таблицы.

«Крылья Советов»

Ожидания: ударят молодостью и смелым футболом по застою РПЛ .

Реальность: 0 очков после трех туров.