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Суетливый «Спартак», неустойчивый ЦСКА и «Крылья» без очков. 5 неудачников старта сезона РПЛ

вчера, 21:10
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Ожидания против реальности.

«Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, абсолютно довольны сенсационными результатами трех стартовых туров в «Нижнем Новгороде». «Локомотив» и «Химки» тоже начали сезон на светлой стороне. Но сейчас разговор о клубах и командах, которым нечем похвастаться. Они уже стоят у края коварной пропасти.

«Спартак»

Ожидания: борьба за титул на 100-летие клуба, атакующий комбинационный футбол с обилием голов.

Реальность: 2 поражения в 3 матчах, ужасная реализация, домашнее поражение от новичка РПЛ.

В «Спартаке» тотальный бардак, и обстановка в клубе влияет на настроение футболистов, которые начали сезон с завязанными бантиком ногами. Проиграть в Казани, создав много моментов у ворот «Рубина», было не зазорно, но дальше была скромная победа над «Крыльями Советов» с единственным голом с пенальти и удручающее домашнее поражение от собранного на коленках «Нижнего Новгорода».

«Спартак» претендует на титул только в своих мечтах, команда Руя Витории не готова к сезону, в первую очередь, психологически. По цифрам «красно-белые» не безнадежны, более того, по многим важным параметрам лидируют в РПЛ: у спартаковцев больше всего обостряющих передач, ударов из штрафной, успешных обводок и пасов в последней трети поля. Но цельной игры у москвичей пока нет, «Спартак» суетливый, неудачливый в эпизодах и как будто разучился верить в себя.

ЦСКА

Ожидания: перезагрузка после финиша на 6-м месте, возвращение к борьбе за высокие места.

Реальность: трусливый оборонительный футбол, два безвольных поражения подряд.

Эксперименты боссов ЦСКА больно бьют по команде. Одного тренера без опыта (Ивицу Олича) заменил другой (Алексей Березуцкий), и худшие прогнозы продолжают сбываться. Алексей Владимирович, в прошлом замечательный защитник, решил строить игру ЦСКА от обороны, но его ставка не оправдывается. «Армейцам» посчастливилось одолеть «Уфу» благодаря голу Антона Заболотного после углового, но матчи против «Локомотива» и «Динамо» обернулись поражениями, хотя в обоих московских дерби ЦСКА открывал счет.

Глобально все это похоже на кризис тренерских идей: некоторые из предложенных Алексеем Березуцких решений выглядят изначально нежизнеспособными, другие пока не работают. Не думаю, что у молодого тренера есть карт-бланш, тем более в ЦСКА научились легко рубить головы. Если серия неудач затянется, у руля «армейцев» может появиться четвертый тренер за 2021 год.

«Краснодар»

Ожидания: десятое место забыто, как страшный сон. Движение вверх с опытным тренером и обновленным составом.

Реальность: два поражения кряду, список проблем прежний: оборона, реализация, характер.

«Быки» начали сезон с крупной победы над «Уралом», но потом внезапно проиграли «Химкам» на своем поле, хотя запросто могли вести 2:0 после четверти часа игры. Но соперник оказался крепким орешком, а Виктор Ганчаренко не научил свою команду ответственности. Гостевое поражение от «Зенита» со счетом 2:3 в некотором смысле даже оптимистично, но в деталях «Краснодар» вновь проявил себя незрелой командой: катастрофа в обороне, незнание правил игры в футбол, что привело к отмене красивейшего гола Сперцяна. «Быки» так и не выросли из своих штанишек.

Здесь нет одного виноватого, у «Краснодара» отсутствует системный подход к формированию команды, а расстановка приоритетов вызывает недоумение. Могут подписать форварда за 20 миллионов евро, забрать у «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, одного из лучших полузащитников РПЛ на своей позиции, но даже не подумать об укреплении центра обороны, где уязвима любая комбинация, составленная из Спайича, Сорокина и Кайо. Есть специфические моменты и в работе Виктора Ганчаренко, и это не тот случай, где минус на минус может дать плюс.

«Ростов»

Ожидания: возвращение к амплуа «гроза авторитетов», дерзкий и смелый футбол.

Реальность: 1 очко из 9 возможных, смена главного тренера.

Рано посыпать голову пеплом, ведь Валерий Карпин признался, что подписание контракта с РФС сказалось на его работе в клубе, да и проиграли на старте сезона «Динамо» и «Зениту» — командам, которые вообще идут без потерь.

В дебютном матче Юрия Сёмина упустили победу над «Химками», но в прошлом сезоне «Ростов» дважды проиграл подмосковному клубу, так что в некотором смысле это даже прогресс. Думаю, «желто-синие» попали в неудачный клубок обстоятельств, с опытным тренером на полный день снимут пару скальпов и поднимутся в уютную середину таблицы.

«Крылья Советов»

Ожидания: ударят молодостью и смелым футболом по застою РПЛ.

Реальность: 0 очков после трех туров.

Сенсационным новичком из ФНЛ оказался «Нижний Новгород», собравший 7 очков в трех дебютных турах Премьер-Лиги и грохнувший двух участников еврокубков, а «Крылья» начали сезон неудачно. Да, в каждом матче сражались и проигрывали исключительно в один мяч, но поражения есть поражения, тем более непобедимых соперников не было: «Ахмат», «Спартак» и «Арсенал» единственные свои очки на старте сезона набрали против «Крылышек», проиграв свои остальные матчи. Реальность такова, что волжанам нужно включаться в борьбу за выживание.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:00
Серия ЦСКА с большой долей вероятности продолжится. У руководства клуба будет повод для отставки главного тренера. Да только в отставку нужно было уйти самому этому руководству за все свои непоследовательные, хаотические решения. Это их зона ответственности
112910415
112910415
сегодня в 05:51
всё ещё изменится
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:06
Я не понимаю почему в ЦСКА все упёрлись в тренерский кризис? Проблема ЦСКА в том, что у Гинера нет денег, а клуб отобрали за долги после чего он стал государственным. И главная цель вернуть долги, а не покупать хороших игроков для достижения высоких целей.
Об игроках отдельная история. Сейчас в клубе пара тройка игроков хорошего уровня Акинфеев, Марио, Влашич и пожалуй всё. При этом Влашич находиться на "лыжах" и явно не желающий играть за армейцев. Остальные игроки стареют или вечно в лазарете, а молодёжь деградирует на глазах.
Этому руководству и такому составу не поможет даже тренер с мировым именем, а вы всё упорно упёрлись в тренерскую проблему. А почему пошли Оличи и Березуцкие? Так на нормального тренера денег нет! Да и кто умный пойдёт в клуб с такими проблемами?!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 03:30
Березуцкий!!!!! О великий игрок и такой же тренер!!!!!!
volga.kot
volga.kot ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 03:28
Да Акинфеева тренером и вообще здорово будет)))
VIC2
VIC2
сегодня в 00:34
После Лиссабона "Спартак" пойдёт на поправку…
Позорно будет проиграть и возвращаться с
такой тяжестью
Никто не верит в победу и я тоже с трудом —
жизнь не кино, но Надежда не противоречит логике
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 23:14
Ростов в принципе нельзя назвать неудачником. Два поражения от фаворитов, при этом никаких разгромов, с Зенитом прилично поборолись, и ничья с таким же середняком - результаты пристойные. Я бы заменил Ростов на Урал. Краснодарские команды за три тура взяли лишь три победы, две из них - над шмелями. Домашняя ничья с зелёным новичком РФПЛ, пусть и блестяще стартовавшим, - ниже плинтуса.

Крылья Советов из российской Астон Виллы превратились в российский Норвич. То поднимаются, то вылетают. То и другое без особой борьбы.

Работу Ганчаренко в Краснодаре покажет следующий сезон. Насколько далеко дойдут в Европе (если попадут) и за что будут бороться в чемпионате.

Про столичных говорить не хочется в принципе.
DXTK
DXTK
вчера в 23:02, ред.
Проблема ЦСКА - в том что они скупердажничают на нормального тренера, ставя дешевый шлак в виде своих бывших Олич, Берзуцкий.......следующим наверно станет играющий тренер Акинфеев.

Спартак - решил выиграть чемпионат, доверившись Руи Виктории, который уже на старте им фигу показывает, не луиша, а самую настоящую....... да и смешно смотреть на их потуги в в чемпе что в лЧ, а там вообще хохма.

Ростов- во время послали как говориться далеко и на долго....в сборную Карпина, и приобрели толкового тренера. Правда тут может подойти поговорка старый конь борозды не испортит, но и глубоко тоже не вспашет, но в европу ЛК может Семин и выведет их.

Краснодару - надоело развиваться как клубу, прогрессировать и играть в европе, а доверившись Ганчаренко решили вернуться к простому названию проект.

КС - команда уровня ФНЛ выступает на уровне команды ФНЛ, че тут непонятного? НН стартанул, это не означает, что они в конце сезона не составят им пару.
1-я конная
1-я конная
вчера в 22:36
Всё так
Сп62
Сп62 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
А может крылышкам взять на вооружение тактику Нижнего Новгорода и играть от обороны. Забьют в контратаке гол, сядут в оборону и получат заслуженную похвалу от наших экспертов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:29
Обидно за "Крылья". Оказались не до конца готовы к высшей Лиге. Атакуют интересно, но ненадежны и неопытны в защите против команд, обладающих определенным опытом в РПЛ. Главное не поддаваться панике, не искать спасителя в качестве прожженого тренера, имеющего опыт в РПЛ и не искать новых игроков. Постараться переварить полученный опыт, сделать необходимые выводы и может быть у "Рубина", предположительно способного потерять много сил в отборе Лиги Конференций, удасться отобрать очки. Да, и удачи "Рубину" в предстоящем еврокубковом матче.
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