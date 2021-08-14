Помощник на трибунах, юный дирижер и опасный низкий прессинг. У «Динамо» лучший старт за 18 лет

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вчера, 16:24

А впереди сложный выезд.

Булут на связи с аналитиком на трибунах

Сэр Алекс Фергюсон любил смотреть матчи, когда его в очередной раз отстраняли от работы на бровке, с трибуны. Так видно общую картинку. Аналитические камеры тоже ставят высоко, чтобы был охват всего поля. Шотландец поднимался к зрителям для оценки тактики в обычных играх. Шварц не настолько экспрессивный, чтобы гонять на трибуны, да и пандемия мешает.

Зато его помощник Булут постоянно на телефонной связи с аналитиком команды, который подсказывает, что надо изменить по ходу матчей. Смотрим на результаты совместной работы. В Уфе победный ассист отдал свежий Скопинцев, который вышел в атаку. И Варела подстраховал команду в защите, ведь соперник заиграл лучше после удаления. Коррективы внесли, перестраиваться стали иначе.

Дома против ЦСКА рано пропустили, не сравняли счет до перерыва – плохая заявка на победу. Но тренерский штаб менял позиции Фомина, Захаряна и Шиманьски, словно с верхотуры искали свободные зоны в схемах ЦСКА , где выпадали из игры Влашич и Ахметов, а Бийолу не хватало опыта в центре защиты. И дебют Макарова стал полезным – второй гол Фомина случился после его удара и сэйва Акинфеева. Еще один ассистент Шварца – Воронин, уже задумался о задаче на сезон.

Захарян и Шиманьски создали 20 моментов

Круто для трех туров. Детей лимита в целом поклонники РПЛ не жалуют, поэтому для части фанатов любой комплимент молодому игроку, вроде Захаряна, якобы переоценка. А смотреть надо персонально. Арсен объективно талантливый. Но продукт штучный, на инстинктах, а не на голой физике или феноменальной работоспособности. «Динамо» стоит наотрез отказываться от всех предложений по продаже Захаряна прямо сейчас, чтобы не испортить парню карьеру.

Он питается игрой. Стоит подписать новый контракт, ведь если опция выкупа всего 12 млн евро, то за ним уже пришли не только из Бундеслиги. Надеемся, 18-летнему подростку хватит выносливости, чтобы насыщенный август не помешал дебютировать в сборной России. Карпину пригодятся умные передачи. Но Захаряну нужно работать, пока Шиманьски со схожими задачами на дистанции полезнее для команды.

Арсену важно бережнее относиться к мячу. Нацеленность на ворота тоже нужна. Во всем, что касается работы дирижера – Захарян уже по сумме xA (опасность созданных для других моментов) наравне с Кузяевым, Нобоа, Ларссоном и Крыховяком, людьми с большим опытом. Но талантливому хавбеку важно найти свою роль, пускай даже это будет позиция свободного художника. Также пора природную цепкость соединить с перехватами. Без мяча и один в один Арсен не всегда прав. Делаем поправку на возраст, но раз настолько сильно доверяют – минусы тоже учитываем.

Работает схема «4-3-3», но нужен план «Б»

Пока все складывается удачно – «Ростов» не был готов к старту сезона. «Уфа» ожила по ходу матча, но уступила после камбэка. И ЦСКА в кризисе, волевая победа над соседями не делает «Динамо» фаворитом сезона. Позади лишь десятая часть пути. С другой стороны, Шварц анализирует соперников – готовится к «Ахмату» в двух версиях, с тройкой и двумя защитниками в центре. Немец строит свой гибрид голландской схемы «4-3-3» и «4-4-1-1» в низком блоке.

Да и появление Макарова повлияет. Денис не чистый вингер, хотя умеет тащить мяч вперед на дриблинге, как и травмированный Лесовой. Тюкавин не чистый форвард, Захарян не вингер, еще и на левом фланге можем Арсена увидеть. Вот только слишком много пока людей с промежуточными ролями. Связано это с молодостью центра поля и атаки. Даже Моро всего 23 года. Не удивляет, что инсайдеры сообщили о поисках опорника и центрального форварда.

Боятся, что Тюкавин и Грулев не выдержат сезон на одном дыхании. Купив новичка, тогда можно и «4-4-2» опробовать, и придумать схему с тремя центральными. Не зря ведь Евгеньев в команде, хочет играть чаще. Плюс Варела и Лаксальт тянут роли латералей, как и Паршивлюк со Скопинцевым, оба в «Ростове» закрывали целую бровку.

Шварц понимает, что сработал изначальный план, но «Уфа» сделала прозрачный намек. Будут соперники, которые не сдадутся, как «Ростов» и ЦСКА . Тогда вспомним, что «Динамо» сейчас на 13-м месте по xG без учета пенальти. Не значит, что действуют неправильно, но рядом неудачливый «Краснодар», а на последней строчке – «Спартак». Для Шварца все могло сложиться иначе, и в «Уфе» светила ничья, и второго гола ЦСКА могли не увидеть.

11-е по реализации, 12-е по высоте прессинга

Шварц до матчей называет всех соперников сложными. Редко ошибается, но делает акцент, что при выполнении установок от тренеров «Динамо» может забрать очки у каждого. Но есть у команды Сандро и очевидные минусы. Например, 3 мяча из 7 – с пенальти. С игры реализация выстрелов в створ так себе. Одиннадцатое место, на уровне «Ростова» и «Сочи». И намного хуже, чем у «Локомотива» и «Зенита». Опыта впереди все-таки не хватает.

Конечно, «Динамо» не в состоянии «Спартака» — там из 16 точных ударов выжали 2 гола. У команды Шварца есть объем действий, агрессивные – нахватали желтых карточек, нацеленные на ворота – лидеры по количеству выстрелов и попаданий в створ. В обороне были разовые грубые ошибки, и Шунин не в форме чудотворца, как прошлой осенью. Но защита хорошая – вторые по допущенным ударам, высоко по перехватам.

Но этот плюс нивелируется другой характеристикой. «Динамо» лишь на двенадцатом месте по показателю, который олицетворяет высоту прессинга. Слишком много передач и времени с мячом дают соперникам. Кто-то скажет, что так поступает и «Зенит», а негативного эффекта нет. Но у «Динамо» нет того же опыта и такого же везения. Москвичи берут долгие паузы – отсюда лишь 47.5 % владения, хотя играли пока с командами, которые первым номером специально не действуют.

Но будут матчи против «Локомотива», «Спартака» и «Зенита». Команда Шварца побеждает, не играя как чистый лидер на дистанции. Это надо учесть. Есть отрезки, когда чистое игровое время оных растет, давят обстоятельно. Но берут паузы, что возвращает к вопросу опыта. Если бы защитники совсем не ошибались, то такая тактика работала бы месяцами, а пока лишь Лаксальт порадовал в отборе из защитников, но и уругваец грешит небрежным отношением к мячу.

Фиксируем, что Шварц где-то на полпути – многое сделали, но немало испытаний впереди. На данный момент мы видели в деле по несколько раз все команды РПЛ нового сезона, у «Динамо» самый сбалансированный футбол в лиге. Акцент именно на баланс. Дальше идет «Нижний Новгород» — тут делаем поправку на класс исполнителей, у москвичей он намного выше. «Зенит» хуже, чем его результаты, как и «Локомотив». «Рубин» тоже нестабилен, и не только влет полякам в Лиге конференций служит подтверждением.

Есть еще крепкие «Химки» и «Сочи», там тоже грамотные тренеры, как и у «Динамо». Но Шварц прошел три тура четче всех. Команда персонально шалила – привет Бальбуэна, но и всех козырей не показали. «Ахмат» по цепкости похож на «Динамо», а их игра привычно лучше, чем результаты. Фавориту будет сложно. Но раз повторили серию 2003 года с тремя викториями на старте, то пора развивать успех, ведь был еще старт 1995-го – шесть побед подряд.