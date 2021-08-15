«Зенит» забил «Локомотиву» 9 голов в этом году. Николич жаждет мести за Суперкубок

1629012584

сегодня, 10:29

Футболисты москвичей помнят, как подарили чемпионам трофей.

Только команда Николича тянет на звание опытного коллектива из числа прямых конкурентов «Зенита». Лишь «Сочи» старше по среднему возрасту состава в РПЛ , чем сами петербуржцы, но южанам для начала надо хотя бы раз отобрать у Семака очки. «Краснодар» выставляет немало проверенных бойцов, но выступают хуже, чем «Локомотив» после разгрома в Суперкубке. Но тогда голы привозили сами.

В РПЛ же не раз показывали волевые качества. И пусть Рангник с Цорном попрощались с Крыховяком у поляка за спиной, даже без лидера команда Николича мечтает дать сдачи. Остальные оппоненты часто моложе или по составу, или по игре. Осталось изучить одна аномалию. Почему «Локомотив», который в 7 матчах до этого шесть раз не проиграл «Зениту», в 2021-м вдруг дважды допустил разгромы? Теперь матч не просто важный, а еще и не принципиальный.

Команды равны по реализации шансов

- По ударам равенство – 40:39, но надо подключать точные выстрелы, и разница в полтора раза. У «Локомотива» всего 13 ударов в створ, из которых выжали 6 мячей, а у «Зенита» 21 попытка и целых 10 голов.

- По реализации только «Нижний Новгород» круче, чем нынешние соперники. «Железнодорожники», у которых нет голов с пенальти (у «Зенита» их два), опережают оппонента по внимательности к своим шансам.

- Смолов и Жемалетдинов придумали 5 голов после 8 ударов в створ. Федор и Рифат будут в заявке Карпина, у парочки идет игра. Белорус Лисакович тоже хорош – два удара и один важный гол. Команда Николича берет эффективностью.

- У «Зенита» тоже нет ставки на чистый объем. «Динамо» и «Спартак» бьют по воротам чаще. Но чемпионы могут похвастаться легкостью, с которой их пускают к чужим владениям. Впечатляет 21 удар в створ после трех туров, ведь играли против «Химок», «Ростова» и «Краснодара».

- «Зенит» ведет по xG, а «Локомотив» ближе к хвосту таблицы. Важный нюанс – если сегодня футболисты Семака закроют лидеров атаки соперника, не позволят Камано, Смолову и Жемалетдинову развернуться, то создать шансы за счет командной игры будет сложнее, с позиционными атаками не все гладко.

«Локомотив» успешнее сыграл в обороне

- Только у «Спартака» и «Сочи» меньше сумма xG оппонентов. «Локомотив» начал сезон в защите с ошибками – трижды пропустили, приходилось отыгрываться, но без паники. Хотя в центре защиты больше нет Чорлуки, Пабло лишь вернулся в основу, а Магкеев его подменял, москвичи держат удар.

- Потеря Мухина в центре поля заставляет Баринова и Куликова больше работать на защиту. А потеря Крыховяка вынуждает Николича перестраивать центр поля. Йедвай ждет свой шанс, затянули с трансферной кампанией, тренер и команда выкручиваются. Получается, ведь важно знать разницу по допущенным ударам между нынешними оппонентами – 11 против 16 не в пользу Семака.

- «Зенит» среди аутсайдеров по сдерживанию чужой линии атаки. По 16 ударов допускает «Нижний Новгород» Кержакова. Хуже из фаворитов только ЦСКА . Ловрен, Ракицкий и Чистяков не всегда правильно занимали позиции. «Зенит» пропустил целых 5 мячей, вернее, шесть, ведь был еще штрафной с «Краснодаром». Много ошибок для трех туров и для команды из ЛЧ .

- Возможно, когда Барриос наберет форму, когда Дуглас соберется, а опытные центральные защитники разбегаются, Кержакову станет легче. Но не исключено, что Михаила тренерский штаб заменит на того же Беленова. Странно отпустить Лунева в Германию, но не подстраховать команду появлением еще одного голкипера с опытом под ЛЧ . В защите «Зенита» хуже, чем хотелось бы Семаку.

Обе команды предпочитают контроль игры

- Равенство по отборам и перехватам при заметной разнице во владении. Николич предложил «Локомотиву» игру в стиле «Краснодара». Удивительно, обычно «железнодорожники» другие. Это, кстати, тактическая зацепка для «Зенита», что с того самого матча за Суперкубок постоянно отдает мяч оппонентам – отсюда 7-е место по владению.

- Класс исполнителей позволяет «Зениту» не всегда действовать грамотно, но идти без осечек. Забрали все, а «Локомотив», хотя давил на «Уфу» в гостях в меньшинстве, потерял два пункта. Но это не значит, что Николич проиграл хотя бы один из поединков как тренера. Чисто обыграл Березуцкого, дожал «Арсенал» после удаления и не уступил «Уфе» вдесятером. Характер точно есть.

- И еще про контроль – по ворота «Локомотива» нанесли всего 8 точных ударов. Гильерме взял 75 % выстрелов, Кержаков лишь 66.7 % (после 12 попыток). Очевидно, что голкипер «Локомотива» собрался после ошибок, а его коллега становится заложником манеры Ракицкого и Ловрена. Лимит не позволяет Семаку притащить еще одного дорогого иностранца в центр защиты, но такой новичок просится.

- На то, что играют команды, которые хотят вести игру и обладают классом, указывает также точность передач. В лидерах видим «Локомотив», Николич словно подстраивается под немые требования Рангника, превращая свою команду в клуб Бундеслиги. «Зенит» на четвертом месте, но уступают «Краснодару» незначительно. Хотя сегодня могут сознательно отдать мяч, чтобы заманить «Локомотив» в ловушку.

Семак получает очень серьезную поддержку

- Команды на разных полюсах в таблице ошибок арбитров. Официально признано, что рефери чудили в поединке против «Зенита» против «Ростова», хотя мелкие и не очень эпизоды были во всех турах. А вот «Локомотив» после ухода Сухины оказался в нелюбимых командах для рефери. Не все ляпы арбитров могли изменить результаты, но пока обе команды входят в сезон, любая мелочь важна.

- Семак получил новичка. Клаудиньо в чемпионате Бразилии с начала 2020-го года отдал 124 передачи под удар. Парень, который сам тащит мяч, постоянно открывается на передовой, выбирает оригинальные ходы и умеет коварно пробить – речь о лучшем снайпере бразильской Серии А прошлого сезона, будет серьезным усилением.

- Если «Локомотив» теряет – у Баринова травма, Крыховяк перебрался южнее, а Мурило сегодня может остаться вне основы, ведь восстанавливается после травмы, то «Зенит» находит. После травмы Оздоева включили в заявку созидательного Клаудиньо, а Малком вернулся из Олимпиады. Некоторые эксперты ждут «десятку» в основе, ведь Дзюба не в лучшем состоянии. Азмун по движению без мяча хуже, чем по реализации. И Ерохин не железный.

- «Локомотиву» нужен прессинг на всех участках поля – от Рыбуса и правого защитника, от центральных хавбеков и атакующей четверки, чтобы добавить к 9:1 по итогам двух матчей года против «Зенита» новый положительный результат. Гости – фавориты, но «железнодорожники» не могут всегда играть ниже средних возможностей против главного соперника. Гости везучие, их оппонент – волевой. Посмотрим, что из этой смеси получится.