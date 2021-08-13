«Локо» мечтает дать сдачи «Зениту», «Рубин» и «Крылья» сразятся в волжском дерби. 4-й тур РПЛ не для слабонервных

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вчера, 21:01

Многие рискуют потерять голову.

«Спартак» vs «Урал»

1. Во вторник «Спартак» попрощался с Лигой чемпионов, проиграв «Бенфике» и в ответной встрече со счетом 0:2. У «красно-белых» удручающие результаты в пяти стартовых матчах сезона: 1 скромная победа над «Крыльями Советов» с победным голом с пенальти, 4 поражения и только 1 забитый мяч с игры.

2. «Урал» тоже начал сезон не лучшим образом: 1 очко из 9 возможных. Это привело к отставке Юрия Матвеева и назначению Игоря Шалимова главным тренером «шмелей». Свой первый матч у руля «Урала» Шалимов проведет со «Спартаком», который в тренерской карьере ни разу не обыгрывал (2 ничьи, 4 поражения).

3. Руй Витория надеется одержать первую домашнюю победу со «Спартаком». Первые два официальных матча на «Открытие Банк Арене» португальский специалист бесславно проиграл — 0:2 «Бенфике» и 1:2 «Нижнему Новгороду».

«Нижний Новгород» vs «Уфа»

1. Набрав 7 очков в трех турах РПЛ , «Нижний Новгород» повторил лучший старт в высшем дивизионе чемпионата России для новичков лиги. Так же здорово стартовали только «Сатурн» (сезон-1999) и «Сокол» (сезон-2001).

2. «Уфа» положила в копилку только 1 балл по итогам трех матчей, но в соперниках были ЦСКА , «Динамо» и «Локомотив». В матчах против москвичей подопечные Алексея Стукалова не выглядели мальчиками для битья и могли достичь большего при более удачном стечении обстоятельств.

3. «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграют впервые, а вот Алексей Стукалов в прошлом сезоне дважды встречался с нижегородцами в ФНЛ , будучи тренером «Велеса». Проиграл в обеих встречах — 1:3 и 0:1.

«Ростов» vs ЦСКА

1. «Ростов» пока не может выиграть в этом сезоне: поражения от «Динамо» и «Зенита», ничья с «Химками». Перед четвертым туром в РПЛ -2021/22 четыре команды, которые еще не вкушали сладость побед: «Крылья Советов», «Уфа», «Урал» и «Ростов». Удастся ли кому-то из них избавиться от неприятного нуля в турнирной таблицы в ближайших матчах?

2. После минимальной победы над «Уфой» в первом туре ЦСКА проиграл в московских дерби «Локомотиву» и «Динамо» по одинаковому сценарию: команда Алексея Березуцкого открывала счет и дважды пропускала в ответ.

3. В 2005 году Алексей Березуцкий провел под руководством Юрия Семина 7 матчей в составе сборной России, сыграв в них на всех позициях в обороне — слева, справа и в центре.

«Ахмат» vs «Динамо»

1. Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин отметился голами в каждом из трех стартовых туров РПЛ : воспитанник «Краснодара» поразил ворота «Крыльев Советов» и «Рубина», а в матче с «Сочи» записал на свой счет автогол.

2. «Динамо» впервые с 2003 года стартовало в РПЛ с трех побед. Четыре победы на старте чемпионата у «бело-голубых» было в 1999-м. Таким образом, в случае успеха в Грозном «Динамо» повторит свой лучший старт за четверть века.

3. Три последних матча между этими командами закончились в пользу москвичей (3:2, 1:0, 2:1), безвыигрышная серия «Ахмата» в противостоянии с «Динамо» насчитывает 7 матчей и продолжается 4 года.

«Локомотив» vs «Зенит»

1. «Локомотив» и «Зенит» встретятся в третий раз в 2021 году. Две предыдущие встречи завершились победами петербуржцев с общим счетом 9:1. Не удивительно, что «железнодорожники» хотят дать сдачи.

Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам 🔴🟢



15.08.2021 « РЖД Арена» 👊🏻 pic.twitter.com/enlkWOcf2R — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 12, 2021

2. «Зенит» — самая результативная команда РПЛ с 10 голами; Сердар Азмун и Александр Ерохин возглавляют гонку бомбардиров, на их счету по 4 забитых мяча. Оба отличались в каждом из трех стартовых матчей РПЛ , а с учетом матча на Суперкубок России против «Локомотива» результативные серии Азмуна и Ерохина достигли четырех матчей.

3. Звездный новичок «Зенита» Клаудиньо выбрал игровой номер и пообещал помочь «Зениту» с новыми титулами. Готов ли он дебютировать уже против «Локо» или знаменательное событие запланировано на ближайший домашний матч? Скорее всего, второй сценарий.

«Рубин» vs «Крылья Советов»

1. «Рубин» принимает «Крылья Советов» в волжском дерби после разочаровывающего вылета из Лиги конференций.

2. Леонид Слуцкий сам тренировал «Крылья Советов» в 2008-2009 годах и может похвастаться блестящей статистикой против самарского клуба 16 в 20 матчах (1 ничья и 3 поражения).

3. Встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы РПЛ : «Рубин» выиграл 3 матча из 3 на старте чемпионата, а «Крылья Советов» — единственная команда с 0 очков.

«Краснодар» vs «Арсенал»

1. После крупной победы над «Уралом» в первом туре «Краснодар» дважды проиграл — 0:1 «Химкам» и 2:3 «Зениту».

2. «Арсенал», напротив, начал с двух поражений, а в третьем туре оказался сильнее «Крыльев Советов». Тем не менее новые неудачи могут стоит Дмитрию Парфенову работы: наставник туляков в зоне риска.

3. Весной Виктор Ганчаренко дважды проиграл «Арсеналу» в течение месяца — в марте уступил с ЦСКА (1:2), а в апреле капитулировал уже с «Краснодаром» (0:1). Это поражение прервало убедительную победную серию «быков» в матчах с туляками: выиграли 6 матчей подряд с общим счетом 15:1.

«Сочи» vs «Химки»

1. Как и «Рубин», «Сочи» покинул Лигу Конференций после третьего отборочного раунда. Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти белградскому «Партизану» и завершила свой дебютный евросезон.

2. Оба матча между «Сочи» и «Химками» в прошлом сезоне завершились вничью — 1:1 и 0:0, а с учетом встреч в ФНЛ ничейная серия насчитывает уже три игры.

3. Игорь Черевченко — крайне неудобный оппонент для Владимира Федотова. Одержав победу в первом матче тренерской дуэли («Балтика» — «Оренбург» — 0:1), в шести следующих матчах Федотов потерпел три поражения и трижды довольствовался ничьими.