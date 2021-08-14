Зайнутдинов: «ЦСКА с „Ростовом“ будет непросто»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Ростовом».

Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после игры.

«Ростов» сейчас меняется, пришел новый тренер, и обновленную команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но нам надо прервать негативную серию.