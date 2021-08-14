Зайнутдинов: «ЦСКА с „Ростовом“ будет непросто»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Ростовом».
Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после игры.
«Ростов» сейчас меняется, пришел новый тренер, и обновленную команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но нам надо прервать негативную серию.
Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.
Сейчас же просто пешеходный футбол команда показывает, креатива нет совсем, Эджуке и Марио только и пытаются что-то сделать, остальные выглядят очень бестолково. Если так дальше пойдет, то скоро мы увидим нового тренера.
Ждем игры с большой тревогой.
Всем здоровья.
Сейчас же просто пешеходный футбол команда показывает, креатива нет совсем, Эджуке и Марио только и пытаются что-то сделать, остальные выглядят очень бестолково. Если так дальше пойдет, то скоро мы увидим нового тренера.
Ждем игры с большой тревогой.
Всем здоровья.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!