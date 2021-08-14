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Зайнутдинов: «ЦСКА с „Ростовом“ будет непросто»

сегодня, 11:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ с «Ростовом».

Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после игры.

«Ростов» сейчас меняется, пришел новый тренер, и обновленную команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но нам надо прервать негативную серию.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 13:24
Поле всё равно их, плюс номинально хозяева будут хозяевами даже в случая когда играют не на своём стадионе и в другом городе.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:23
Почему Ростов называют хозяевами? В других городах пускают на стадио хотя бы 1-3 тысячи болельщиков
В Ростове-на-Дону уже третий матч подряд пройдёт вообще при пустых трибунах. В таком случае это уже нейтральное поле
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:17, ред.
Я думаю в сегодняшнем противостоянии небольшой перевес всё-таки будет за хозяевами. У Ростова появился новый главный тренер и это человек с огромным опытом игры против ЦСКА. Я думаю Палыч настроит команду и они постараются дать бой армейцам, которые сейчас имеют кучу проблем с составом, да и физически команда можно сказать совсем не подготовлена. ЦСКА сейчас за уши тянут Фернандес и Энджуке, остальные как будто находятся в спящем режиме. Без Дзагоева и Заболотного команда становится беззубой, которая не представляет собой никакой опасности для соперников. Какой главный тренер, такая и команда! Лёша не готов вообще быть тренером, а тем более тренировать такой клуб как ЦСКА. Ну ни его это, не его! Я думаю сегодняшний матч должен уже стать решающим в судьбе главного тренера ЦСКА. Но всё же боссы ЦСКА тупо дадут главному лаборанту Алексею ещё время на эксперименты с командой, до зимы. Посмотрим чем все эти опыты закончатся. А в сегодняшнем матче пусть победит сильнейший. Удачи и без травм!
Всем Добра !!!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:13
Обе команды ещё не вошли в форму. Всё будет зависеть от того, кто лучше настроится.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:45
Матч состоится на нейтральном поле
Уже третья подряд игра в Ростове-на-Дону снова пройдёт совсем без болельщиков
YVG
YVG
сегодня в 12:40
Ростов должен выиграть.
протон1
протон1
сегодня в 12:24
Пока Лёша у руля, ничего хорошего не будет..
112910415
112910415
сегодня в 12:20
Возможна ничья
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:18
Нынешнему ЦСКА ни с кем не будет просто.
борька
борька
сегодня в 12:07
Обе коианды находятся в коме, разойдутся мирно,попьют пивка,поедят раков, побеоегут ноги, ведь газон очень плохой
161регион
161регион
сегодня в 11:51
С Ростовом не кому легко не бывает.... Надеюсь возьмем первые три очка дома!!!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:47
Не то слово не просто, будет тяжко
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:42
Зайнутдинов провел в Ростове не один сезон и лучше всех в ЦСКА знает, какое гостепреимство у южан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:36
Наша задача на сезон остаться в рпл !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:35, ред.
Пока ЦСКА с Березуцким непросто, не клеится у Алексея совсем. Даже при Оличе команда лучше намного выглядела, побеждала, играть пытались весь матч. И только нехватка взаимопонимания с руководством в развитии команды вынудила Олича уйти.
Сейчас же просто пешеходный футбол команда показывает, креатива нет совсем, Эджуке и Марио только и пытаются что-то сделать, остальные выглядят очень бестолково. Если так дальше пойдет, то скоро мы увидим нового тренера.
Ждем игры с большой тревогой.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 11:30
с тамбовым было нормально))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:28
А с кем просто у нас?))))
particular
particular
сегодня в 11:25
Да не серию надо прерывать! Играть надо начинать, а не мучится...
Ещё пара несуразных матчей и придётся с Уфой и Уралом дверь в подвал с ноги открывать...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:23
Непросто, и Ростову, непросто и ЦСКА....
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