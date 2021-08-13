«Ман Сити» выиграет очередной титул, Лукаку забьет больше всех. Чего мы ждем от АПЛ-2021/22

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вчера, 18:00

Старт любимого многими турнира уже сегодня!

Пятничным вечером, в 22:00 по московскому времени, «Брентфорд» и «Арсенал» откроют юбилейный 30-й розыгрыш Английской Премьер-Лиги. 82-дневное тягостное ожидание фанатов завершено, впереди первый футбольный уикенд нового сезона вместе с АПЛ !

Итоговая таблица АПЛ -2021/22. «Ман Сити» задержится на троне

22 мая 2022 года турнирная таблица Премьер-Лиги примет окончательный вид. Возможно, он будет таким, как мы предсказываем:

1. «Манчестер Сити» (чемпион)

2. «Челси» (4-е место)

3. «Манчестер Юнайтед» (2-е место)

4. «Ливерпуль» (3-е место)

5. «Арсенал» (8-е место)

6. «Лестер Сити» (5-е место)

7. «Тоттенхэм» (7-е место)

8. «Лидс Юнайтед» (9-е место)

9. «Астон Вилла» (11-е место)

10. «Вест Хэм» (6-е место)

11. «Эвертон» (10-е место)

12. «Вулверхэмптон Уондерерс» (13-е место)

13. «Ньюкасл Юнайтед» (12-е место)

14. «Саутгемптон» (15-е место)

15. «Норвич Сити» (1-е в Чемпионшипе)

16. «Кристал Пэлас» (14-е место)

17. «Брентфорд» (3-е в Чемпионшипе)

18. «Бернли» (17-е место)

19. «Брайтон&Хов Альбион» (16-е место)

20. «Уотфорд» (2-е в Чемпионшипе)

- «Манчестер Сити» выиграет 4-й титул за последние 5 сезонов. Команда Пепа Гвардиолы и так в отрыве, а со стомиллионным Джеком Грилишем (и, вероятно, с Харри Кейном) «горожане» кажутся недосягаемыми.

- Усилившийся Ромелу Лукаку «Челси» станет главным конкурентом «горожан» в предстоящем сезоне. Пожалуй, если кто и способен свергнуть «Ман Сити» с трона, так это «синие».

- «Манчестер Юнайтед» пригласил Варана и Санчо, но встретит какие-то новые проблемы и останется примерно на уровне предыдущего сезона.

- «Ливерпуль» финиширует в четверке и задумается о необходимости обновления состава, чтобы снова претендовать на титул.

- «Арсенал» выше «Тоттенхэма», а «Лестер» снова на подступах к недосягаемой зоне Лиги чемпионов.

- «Астон Вилла» проведет хороший сезон, несмотря на потерю Джека Грилиша, «Лидс» Марсело Бьелсы соберет охапку симпатий и снова окажется в верхней половине турнирной таблицы.

- За выживание будут бороться «Уотфорд», «Бернли», «Брайтон», «Норвич», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Половина из них не выживет.

Индивидуальные награды: Ромелу Лукаку отметит возвращение в АПЛ «Золотой бутсой»; Кейн станет игроком сезона

«Золотая бутса». Ромелу Лукаку («Челси»)

Бельгиец возвращается в АПЛ после двух блестящих сезонов в «Интере». В Англии Лукаку все знакомо, но при этом он чувствует, что его здесь оценивают не по нынешним достоинствам, а по старой памяти. В чемпионском сезоне «нерадзурри» Ромелу забил 24 гола и сделал 10 ассистов, а теперь постарается выступить не хуже в составе «Челси». Лукаку предельно мотивирован и голоден до голов в АПЛ , Тухель верит в своего «идеального форварда» и сделает все, чтобы приблизить его успех. Ромелу должен забить 20+ голов (если меньше, это станет разочарованием). «Соккер.ру» пророчит ему «Золотую бутсу» АПЛ .

«Золотая перчатка». Эдерсон («Манчестер Сити»)

Перед бразильским вратарем прекрасная защитная линия: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт. Да и сам Эдерсон не промах, он уже дважды забирал «Золотую перчатку» АПЛ и не намерен останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день иного прогноза просто быть не может.

Лучший игрок сезона: Харри Кейн (при условии, что перейдет в «Манчестер Сити»)

Не привязываемся к какой-то одной версии (в Англии выбирают лучшего игрока по версии лиги, профессиональных футболистов и журналистов). Коллеги два года подряд выбирают Кевина Де Брюйне, а Рубен Диаш в прошлом году стал лучшим по двум другим версиям. Защитник вряд ли сможет повторить свой успех, основанный на первом впечатлении от его могучей игры. Теперь приметным новеньким может оказаться Кейн, если начнет сезон в команде, являющейся главным претендентом на титул. В Англии очень сочувствуют Харри из-за отсутствия титулов с клубом и поражения в финале Евро-2020, так что у него будут отличные шансы забрать индивидуальный приз, когда (если) он выиграет АПЛ в составе «Сити».

Лучший молодой игрок сезона: Букайо Сака («Арсенал») или Джейдон Санчо ( МЮ )

На Сака, Санчо и Рэшфорда после их промахов в серии пенальти финального матча Евро-2020 вылились потоки грязи, так что при прочих равных в конце сезона будут голосовать за этих «недолюбленных» парней. Маркус из возраста соискателей награды выходит, а вот у Сака и Санчо отличные шансы, ведь они действительно яркие, талантливые и должны получить большие роли в своих командах.

Тренер сезона: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Кто чемпион — тот и лучший тренер сезона, а мы ставим на новый успех «Манчестер Сити». Впрочем, даже в таком случае наверняка найдутся те, кто выразит сомнения, что стоит вручать награду тренеру, в чьем распоряжении суперзвездная команда, улетевшая в космос. Но разве это произошло не стараниями Гвардиолы? Да и вокруг точно не бедняки. В семи последних случаях лучшим тренером АПЛ называли чемпиона сезона. Традиция сохранится.

И еще несколько прогнозов

Первый уволенный тренер: Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)

Не очень-то похоже, что бывшей легенды «Арсенала» есть все необходимые качества для успешной работы в АПЛ на позиции менеджера. Тем более, он попал в специфическую команду, из которой до этого выжимал все соки Рой Ходжсон. Может быть, судьбу Франка Де Бура француз и не повторит (голландец в 2017-м был уволен из «Кристал Пэлас» после пяти матчей), но у Патрика довольно высокие шансы освободить свой пост к Рождеству. Предположим, что его отставка станет первой в АПЛ -2021/22.

Лучший трансфер сезона: Ромелу Лукаку («Челси»)

Кажется, на этот раз «Челси» попадет с приобретением форварда в самое «яблочко». Вероятно, «Манчестер Сити» не прогадает с Кейном, но Харри идет в чемпионскую команду, а Ромелу способен вывести «Челси» на новый уровень.

Худший трансфер сезона: Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

Поймите меня правильно, Грилиш — феноменальный игрок, в котором есть волшебство, но есть опасность, что в тисках конкуренции «Манчестер Сити» просто не найдется достойной роли для футболиста за 100 миллионов фунтов. Если придет Кейн, он станет железным игроком стартового состава, а Грилишу так или иначе придется делиться функциями с Кевином Де Брюйне и Бернарду Силвой, а игровым временем с Ферраном Торресом, Филом Фоденом, Риядом Марезом. У Джека все шансы оказаться дорогой игрушкой без стоящего предназначения.