Бояринцев: «„Спартак“ критикуют полностью по делу»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Уралом» в 4-м туре РПЛ .

«Спартак» начал сезон крайне неудачно. Критика, которая обрушилась на команду, явно влияет на психологическое состояние игроков. Но эта критика полностью по делу — результата нет. Футболисты «Спартака» на то и профессиональные спортсмены, чтобы, попадая в такие ситуации, из них выходить.

«Урал» сегодня будет тоже более чем мотивирован. У них произошла смена главного тренера.

Что касается Руя Витории, то он делает несколько странные перестановки. В частности, в матче с «Нижним Новгородом» были непонятные замены, похожие на то, чтобы дать отдохнуть игрокам перед «Бенфикой». Как будто потеряны какие-то нити управления командой.