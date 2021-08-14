ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бояринцев: «„Спартак“ критикуют полностью по делу»

вчера, 16:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий матч московского клуба с «Уралом» в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» начал сезон крайне неудачно. Критика, которая обрушилась на команду, явно влияет на психологическое состояние игроков. Но эта критика полностью по делу — результата нет. Футболисты «Спартака» на то и профессиональные спортсмены, чтобы, попадая в такие ситуации, из них выходить.

«Урал» сегодня будет тоже более чем мотивирован. У них произошла смена главного тренера.

Что касается Руя Витории, то он делает несколько странные перестановки. В частности, в матче с «Нижним Новгородом» были непонятные замены, похожие на то, чтобы дать отдохнуть игрокам перед «Бенфикой». Как будто потеряны какие-то нити управления командой.

Все новости
Икарди: «Вперёд, Париж!»
Вчера, 12:09 ФотоКомментарии4
Зайнутдинов: «ЦСКА с „Ростовом“ будет непросто»
Вчера, 11:22 Комментарии19
«Локо» мечтает дать сдачи «Зениту», «Рубин» и «Крылья» сразятся в волжском дерби. 4-й тур РПЛ не для слабонервных
13 августаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии6
«Ман Сити» выиграет очередной титул, Лукаку забьет больше всех. Чего мы ждем от АПЛ-2021/22
13 августаАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии13
Липпи назвал фаворита Серии А в борьбе за Скудетто
13 августа Комментарии5
«Атлетико» мечтает о защите титула, «Барса» и «Реал» остались без капитанов. Страсть и тревоги испанской Ла Лиги
12 августаАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:56
Критика уместна
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
Критикуй не критикуй все равно получишь....Руй))
протон1
протон1
вчера в 17:23
Тедеско не первый, кого критикуют за не спартаковский футбол, слова Бояринцева. он был прав. но Тедеско хоть давал результаты.
YVG
YVG
вчера в 17:14
Не достоин спартак критики, он так хорошо подготовился к сезону.
makkie
makkie
вчера в 17:06
Критиковать нужно в первую очередь руководство в лице Федуна и Заремы.
Из года в год допускают утечку конфликтов - а страдает клуб.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:00, ред.
Ещё бы не критиковать.....в очередной раз не прошли квалификацию и Нижний Новгород забрал три очка.
David Young
David Young
вчера в 16:58
Тут Денис Бояринцев прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Только Спартаку пофиг...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100