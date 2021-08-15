«Барселона» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Реал» Сосьедад, который состоится 15 августа 2021 года

«Барселона»

Каталонский гранд учится жить без Лионеля Месси. Команда впервые за много лет начинает чемпионат без своего бессменного лидера атак. В летнее межсезонье команда усилилась Серхио Агуэро и Мемфисом Депаем, которые призваны обострить атаку «сине-гранатовых». Клуб провел пять товарищеских контрольных встреч, большинство из которых выиграл. Матч с «Реалом» Сосьедад никогда не был простым для каталонцев, поэтому подопечные Рональда Кумана должны отнестись к встрече со всей серьезностью.

8 августа «Барселона» обыграла в товарищеском матче «Ювентус» (3:0), а четвертого числа команда уступила «Зальцбургу» (1:2).

«Реал» Сосьедад

Команда уже давно имеет статус непростого соперника не только для «сине-гранатовых», но и для любого оппонента в чемпионате. Клуб сумел сохранить несколько ключевых игроков, а потому приложит все усилия, чтобы успешно выступить как в Примере, так и Лиге Европы. В матче с «Барселоной», коллективу придется сыграть от обороны, однако игроки вполне способны создавать грамотные контратаки, чтобы в любой момент наказать соперника.

6 августа «Реал Сосьедад» уступил в товарищеском матче «Осасуне» (1:3), а в тот же день обыграл «Эйбар» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.757

Ничья – 4.12

Победит «Реал» Сосьедад – 4.69

Статистика

Восемь из десяти матчей «Реала» Сосьедад закончились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла пять из шести последних матчей (включая товарищеские встречи)

Шесть из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла у «Реала» Сосьедад на своем поле 25 последних матчей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.757. Несмотря на отсутствие Лионеля Месси, клуб обладает исполнителями высокого класса, которые смогут сделать разницу в свою пользу в этой встрече.