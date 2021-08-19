Доминирование Англии. УЕФА определился с претендентами на главные награды года

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вчера, 23:49

УЕФА определился с претендентами на главные индивидуальные призы года. «Соккер.ру» — о доминировании представителей Английской Премьер-Лиги.

Механизм голосования

УЕФА всеми силами хочет сделать так, чтобы статус вручаемой им награды превзошел авторитет «Золотого мяча». Для этого испытываются разные сроки награждения, разные форматы, разные методы определения лучших. В поисках истины и объективности. Тройку финалистов в этом году определяло большое жюри с помощью голосования.

В состав жюри вошли 24 главных тренера сборных, которые участвовали в финальной части чемпионата Европы этим летом. К ним присоединились 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов (32 человека) и Лиги Европы (48 человек) прошлого сезона. Дополнили состав 55 журналистов, отобранных группой Европейских спортивных медиа (ESM).

По одному журналисту представляли каждую ассоциацию, входящую в УЕФА . Каждый из голосующих выбирал свою тройку лучших. За первое место присуждалось пять очков, за второе – три, за третье – одно. По правилам тренерам не разрешалось голосовать за игроков из своей команды.

Не попавшие в финал

По понятным причинам УЕФА не раскрывает, сколько баллов набрали футболисты, занявшие первые три места. Но для общего представления раскладов предлагает ознакомиться с местами с четвертого по десятое. В шаге от номинации остался Лионель Месси, который этим летом сменил «Барселону» на ПСЖ в драматичных условиях. Аргентинец набрал 148 очков.

Он всего на восемь баллов опередил форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, который часть своих бомбардирских подвигов перенес с позапрошлого сезона на прошлый. Поэтому остался в топе. А вот дальше отставания довольно большие. Шестым стал вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, перешедший в ПСЖ . Победитель Евро-2020 в составе сборной Италии набрал 49 очков.

Вслед за ним расположился его нынешний одноклубник Килиан Мбаппе. У француза, который на трофейном поле не слишком выделился в прошлом сезоне, всего 31 балл. Восьмое место занял форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг с 18 очками. На два балла меньше у лучшего бомбардира чемпионата Италии из «Ювентуса». Криштиану Роналду стал девятым.

Примечательно, что Месси и Роналду второй год подряд не попали в тройку претендентов на награду. А замкнул десятку, уступив португальцу всего одно очко, Эрлинг Холанд – для норвежца из дортмундской «Боруссии» это своеобразный аванс.

Тройка финалистов

Список главных претендентов на основную награду стал своеобразным гимном АПЛ . В целом понятно, на что ориентировались голосовавшие. Это Лига чемпионов и чемпионат Европы. Сочетанию этих критериев идеально отвечает Жоржиньо, который с «Челси» взял ЛЧ , а потом со сборной Италии – Евро. Но при этом сохраняет скромность.

Однако индивидуально его игра уступает по яркости футболу даже одноклубника Н’Голо Канте, который сыграл более весомую роль в победе «Челси» в Лиге чемпионов, но на чемпионате Европы со сборной Франции провалился. С точки зрения индивидуальной яркости и стилевой привлекательности был большой соблазн проголосовать за Де Брюйне.

Сборная Бельгии на Евро не снискала успеха, «Манчестер Сити» дошел до финала Лиги чемпионов, но уступил там «Челси». Зато «горожане» выиграли чемпионат Англии, а персонально игра Де Брюйне оставалась стабильно яркой и эффективной – он подтвердил статус одного из сильнейших полузащитников мира. Эта церемония может утвердить его в данном положении и с точки зрения трофеев – их же в конечном итоге потомки будут считать в Википедии.

Кстати, любопытно, что впервые за 11-летнюю историю этой награды все три номинанта оказались полузащитниками. Видимо, бомбардирские подвиги сейчас уже не так модны. Например, Кейна и Лукаку, которые сейчас олицетворяют мощь и эффективность на острие атаки, вообще не оказалось в первой десятке.

Лучшие тренеры

Конечно, основное внимание будет приковано к битве за звание лучшего игрока сезона. Однако в церемонию входят и другие номинации. Главной среди остальных, безусловно, будет выбор лучшего тренера. И тут тоже все довольно шаблонно: финалисты Лиги чемпионов и победитель чемпионата Европы. Причем Томас Тухель, выигравший ЛЧ с «Челси», принял клуб по ходу сезона. То есть он работал с «синими» даже не весь год.

С другой стороны, возможно, это еще ценнее: он преобразовал команду и сделал ее победителем, выполнив главную задачу в конце сезона и победив в финале «Манчестер Сити». С номинацией Хосепа Гвардиолы все понятно: стиль его «горожан» нравится очень многим, и очень многие считают испанца лучшим ныне работающим тренером. Очередной заход на доказательство.

Победу сборной Италии на Евро-2020 многие считают тренерской и отдают должное Роберто Манчини, который ранее ловил большие порции ненависти и критики. Кажется, для него этот год стал годом перелома стереотипов. Так что сразу удалось впрыгнуть в тройку. Интересно, насколько конкурентоспособным тренер сборной окажется на фоне клубных. Как тут сделать правильный выбор?

Уступили тройке лидеров, но вошли в топ по мере убывания: Унаи Эмери, выигравший с «Вильярреалом» Лигу Европы, Диего Симеоне, выигравший с «Атлетико» чемпионат Испании, Антонио Конте, взявший чемпионат Италии с «Интером», Гарет Саутгейт, привезший сборную Англии с весьма непривлекательным для многих болельщиков стилем в финал Евро-2020. Также в списке оказались Кристоф Гальтье, который с «Лиллем» прервал гегемонию ПСЖ и выиграл чемпионат Франции, а потом неожиданно ушел в «Ниццу», и Оле-Гуннар Сульшер, с которым «Манчестер Юнайтед» нащупывает уверенность и стабильность в развитии.

Другие номинации

Теперь короткой строкой о том, кто будет претендовать на другие награды по итогам прошлого сезона. За звание лучшего вратаря поборются Тибо Куртуа, Эдерсон и Эдуар Менди (снова «Челси» и «Манчестер Сити» с нами). Из тенденций не выбивается и номинация на звание лучшего защитника. Здесь Рубен Диаш, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер.

Понятно, что борьба за титул лучшего полузащитника будет прямым отражением борьбы за «лучшего игрока», потому что претенденты те же. Интересно, как УЕФА будет решать эту проблему. Ведь наверняка он захочет последним раскрыть победителя в главной номинации, но народ обо всем может догадаться уже после «проходной» номинации на «лучшего полузащитника». Любопытно. А в борьбе за статус лучшего форварда сошлись Холанд, Левандовски и Мбаппе. Отдельно будет вручаться премия лучшему футболисту Лиги Европы прошлого сезона. Там доминирует МЮ : Кавани и Бруну Фернандеш против Жерарда Морено.

Церемония награждения состоится в Стамбуле во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 26 августа.