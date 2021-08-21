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«Зениту» пригодятся вратарь и центральный форвард. Семак не собрал состав для Лиги чемпионов

вчера, 21:37
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А Беленов теперь – потенциальный кандидат.

Две подряд ничьих – повод задуматься

Особенно в связке с официальными решениями экспертно-судейской комиссии при РФС, которая признает одну ошибку арбитра в пользу «Зенита» за другой. Петербуржцы – самая мощная команда РПЛ. Но даже мелкие эпизоды, когда фаворит не готов действовать резко и легко, влияют. Например, в РФС подтвердили, что VAR не имел права отменить гол со штрафного Сперцяна. Да, все мячи проверяют на нарушения, но Спайич не влиял на эпизод, а нарушил формальное правило, за исполнением которого должен следить строго арбитр. Неигровой фол был, а гол отменять через VAR правила запрещали. Грубейшая ошибка рефери, которая повлияла на результат. Конечно, судейство Карасёва против «Локомотива» позволило самим петербуржцам обратиться за консультациями к РФС. Но при другой оценке эпизодов арбитрами против «Ростова» и «Краснодара» светили ничьи. Светили, невзирая на все моменты и ляпы соперников. Непростую победу над «Химками» помним, но дальше Семак рисковал собрать четыре мировые подряд. Средние результаты для команды, которой скоро играть в Лиге чемпионов. Причем получат жребий из третьей корзины, а не из первой, как раньше. Команде пригодится усиление.

Оставлять одного Кержакова неразумно

Первая трансферная задача – пригласить еще одного взрослого голкипера. Сегодня за «Урал» против «Динамо» сыграл третий страж ворот. В клубе Иванова вспышка загадочной болезни, которую в РФС и команде отрицают, так что вылетели другие вратари. Третьему по счету повезло с реализацией москвичей, но Кержакова в «Зените» проверяют не реже. За пять туров случилось 19 точных ударов по воротам чемпионов, из которых соперники выжали 7 мячей. Много, говорит о персональных ошибках – Ракицкого, Ловрена, а сегодня Барриоса. И о том, что петербуржцы плохо реагируют на выпады. Будь лучшая контратака «Уфы» удачнее, то сегодня могли бы увидеть сенсацию. А вот победы «Зенит» лишили спокойные действия Беленова. Александр словно передал привет Семаку – предложил услуги. Михаил Кержаков точно не чудотворец по манере игры, а в Лиге чемпионов нужен именно такой голкипер. Странное предложение Луневу, который уехал в Германию, еще раз подтверждает – «Зенит» без спортивного директора не смог вовремя найти голкипера в чемпионате вратарей.

Азмуна стоило заменить намного раньше

Забивая в первых турах, Сердар не играл с тем же вдохновением, как раньше. Тут как в случае с Влашичем. Физически будет на поле, а морально уже подготовился к конкуренции в топ-5. Но переговоры с «Ромой» петербуржцы запороли. Моуриньо подписал после Шомуродова еще и Абрахама из «Челси». И «Байер» отказался от иранца. Но даже если представить, что Азмун продемонстрирует крайний профессионализм, как быть с тем, что в составе два форварда, а схема с двумя нападающими? Достаточно мелкой травмы, дисквалификации или потери формы, как у Дзюбы сейчас – начинаются проблемы. Они сегодня и были, ведь Артём не впечатлил, а Сердар плохо вышел на замену. Схема с одним нападающим не работает, а из Малкома такой же второй форвард, как из Дриусси. Нападающий нужен для ЛЧ, даже если Азмун и Дзюба остаются.

Бразильский десант зашел на посадку

Задумка понятная и приветствуется. Семак хочет играть с Венделом, Клаудиньо и Малкомом. Индивидуально ребята невероятно крутые. Но последнего не хватает на весь матч. Второго не взяли в «Интер» или «Лейпциг», поскольку изучили не только плюсы – феноменальное чутье на моменты и ударные позиции, но и минусы. Миниатюрный Клаудиньо слаб в силовой борьбе и удар у него коварный, но не самый сильный. Наконец, Вендел — универсальный хавбек, но одновременно как Витсель времен «Зенита», страдает от отсутствия четкой роли и позиции. Семаку еще надо соединить тройку вместе так, чтобы не потерялся высокий прессинг, по которому команда и так в середине таблицы. Дзюба и Азмун должны сыграться с настолько атакующим вариантом состава, а старички Ракицкий и Ловрен подстраховать команду при контратаках, что пока не получается. «Спартак» пропустил четыре мяча, а «Зенит» — семь. Каждый соперник в РПЛ сумел их огорчить, «Краснодар» сделал это трижды, пускай засчитали лишь два мяча. Перебор для единственного представителя страны в Лиге чемпионов.

Дюков должен срочно отменять лимит

Иначе не получите «Зенит» уровня плей-офф Лиги чемпионов ни это осенью, ни следующей. Сейчас приурочат перемены под результаты в Европе остальных клубов и сборной на чемпионате континента, но бывший руководитель северян может помочь Семаку – добавить легионеров. Тогда селекционному отделу клуба развяжут руки. Можно помечтать о центральном защитнике и нападающем. Понятно, что Малком, Вендел и Клаудиньо начнут раскатывать середняков. Но в РПЛ много кандидатов в лидеры – четыре клуба из Москвы, «Краснодар» и «Рубин». «Зенит» рискует часто допускать смертельные контратаки с легким составом, особенно если вернут двух форвардов в основу.

Схема Семака «4-4-2» крутая, когда оппонент вялый, а как только упирается и прессингует – как «Уфа» после перерыва, то ничего сверхъестественного, достойного плей-офф Лиги чемпионов, чемпион не показывает. Сергей Богданович бодрится, у него всегда у оппонента не было моментов (по точным ударам сегодня счет 5:6), и сами плохо реализовали подходы (чистая правда, но не все выстрелы по Беленову было сложными). «Зенит» — однозначный фаворит РПЛ, но сегодня отдал чистое первое место «Динамо», а через пару месяцев получит нагрузки Лиги чемпионов. Если повезет со жребием – могут вытащить «Спортинг» и «Севилью» в лучшем случае, то повоюют.

Но достаточно нарваться на «Манчестер Сити» или «Баварию» с первой корзины, и на «Реал» или ПСЖ со второй, а на десерт получить «Милан» из четвертой – Златан свяжет Дзюбе лапти для четвертой строчки в таблице. Чемпиону РПЛ опасно привыкать к подходу «и так сойдет», ведь без трансферной активности эта команда была бы намного, намного слабее. Внутренних резервов нет, новый бразильский вектор понятен, но если уйдет Азмун, то замену ему не подготовили, а время летит. Плюс проблемы в обороне очевидны, а центрального защитника, который легко заменит Ловрена или Ракицкого в основе, на горизонте с российским паспортом попросту нет.

Минимум вратаря надо срочно подписывать. Если не соблазнят Лигой чемпионов молодого Сафонова, то надо брать опытного Беленова, ведь Дюпина из «Рубина» не отпускают. На дворе конец августа, а «Зенит» действует так, словно все трансферные вопросы закрыты загодя и начали сезон не с четырех туров из пяти, когда нарывались на ничьи, невзирая на доминирование, а из серии побед. «Зенит» побаиваются и уважают, но сопротивляются классно. «Уфу» подогрели слухи, что станут частью корпоративной семьи общего с чемпионом спонсора?

Для клуба Газизова это уже привычка – после похожих новостей о фарм-клубе пострадал в прошлом сезоне «Спартак», а сейчас не выиграл «Зенит». Впереди у Семака матчи против ЦСКА, «Ахмата» и «Рубина», все могут прессинговать не хуже, чем команда Стукалова.

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Все комментарии
mike60
mike60
сегодня в 00:38
нужен и центральный защитник и вратарь и нападающий.Где найти центрального защитника в условиях лимита,непонятно?Разве что Ракицкого и Ловрена поменять на других защитников.С вратарем легче.Российского вратаря могут найти.А нападающий?Дзюба не в форме.Ерохин все же в нападении играет удачно время от времени, а так он- все же полузащитник.А Азмун уже мечтает уехать.Зенит снова займет последнее место.
протон1
протон1
сегодня в 00:08
думаю ничего не светит в ЛЧ. все силы бросят на РПЛ. как всегда уже какой год.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:06
«Зениту» пригодятся вратарь и центральный форвард. Семак не собрал состав для Лиги чемпионов"

- То что клубу пригодится хороший вратарь и центрфорвард - вопросов нет! Всё в точку!

- А вот то, что Семак не собрал состав - тут автор явно не прав.

- К большому сожалению, вопросы трансферов решает не тренер, а агенты и бухгалтера... Этот - дорого... А этого помурыжим до закрытия трансферного окна... Собьём цену... Экономия - сотня евро...

- А то, что Семаку укрепление нужно было не сегодня, не вчера, и не позавчера - а хотя бы месяц назад! Им же надо сыграться... Надо сплести кружева нового Зенита... Об этом никто и не думает... Каждый отвечает только за свою струю в общем фонтане... А как будет выглядеть весь фонтан - никого не волнует.

- Мне, мол, дали задание купить хорошего игрока подешевле - я это и сделал... Да, я купил его "на флажке", за 1,5 минуты до закрытия трансферного окна (а ведь были такие случаи, вы в курсе!), а то, что Семак не успеет его встроить в коллектив до ЛЧ - это проблемы Семака! А нам давайте премию!!!

- А что делать Семаку? Когда он успеет его наиграть? Вот ведь в чём вопрос...
sg36hb7h4zdr
sg36hb7h4zdr
вчера в 22:40
В ЛЧ с такой игрою, Зин,
Мы всю Европу поразим…
Пропустим в рейтинге грузин,
Попомнишь, Зин!..
valt134
valt134 ответ viv (раскрыть)
вчера в 22:24
Такую «банку» у парня отняли...
valt134
valt134
вчера в 22:23
Беленов и за КУБАНЬ славно топил. Краснодар хотел его купить, но взял Крицюка. Не подсказал я Галицкому. А Сафонова не хотелось бы терять. Хотя болельщиков не спросят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20, ред.
Две мысли в этой статье достаточно спорны.

1. "Зенит - однозначный фаворит РПЛ" Это с какой же стати ? По игре? Нет. По величине госбюджета? Да, но деньги в футбол не играют.

Далее 2. Отменить лимит, чтобы Зенит мог пройти в плей-офф ЛЧ. А зачем и кому это надо? Это поднимет уровень нашего футбола? Нет. Это сделает нашу сборную сильнее? Тоже нет. Что касается конкретно Зенита, то если он кому-то дорог, то отсоедините его от бюджета, пусть его купит кто-то типа Миллера и вваливает туда СВОИ деньги, а не мои и наши. И тогда и лимит не нужен будет и возможно мечта об 1/4 ЛЧ сбудется. А пока имеет то, что имеем. В тепличных условиях (у Зенита нет конкурентов в РПЛ) этот клуб превратился в откровенного слабака в Европе.
viv
viv
вчера в 22:19, ред.
Зенит уже получил лишние очки после ошибок судей.
в РФС подтвердили, что VAR не имел права отменить гол со штрафного Сперцяна.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:16
Ждем жеребьевку ЛЧ.....))))
valt134
valt134
вчера в 22:15
Уфу зауважал. А Саша Беленов вообще недооценённый вратарь. Куда Черчесов с Карпиным смотрели? А за Зенит страшно. Отымеют по полной. Ну да им не привыкать. И Локо и Спартак ждёт такая же участь. Не в обиду болелам. Невеселые Нонче времена у нашего НЕфутбола.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:15
Уверена, что не отменят походу сезона, Москва не согласится, Динамо слилось с Еврокубков, Спартак не играет в ЛЧ, как и Локо, ЦСКА тоже только в России играет. Отмены не будет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 22:13, ред.
А где разбор матча, где разговор про судей и удаление игрока Уфы(27 минута) наступ же на ногу Клаудиньо....видимо авторам наступы на игроков Зенита не интересны, вот, когда наши, то это сразу жёлтые!!!Как обычно ничего нового. Что касается покупок, да вратарь нужен, нап нет, Азмуна не надо продавать, лимит не отменят в этом сезоне, Спартак ведь не отобрался в ЛЧ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:10
Почему то появляется уже определенная уверенность, что лимит могут отменить. Хотя бы в угоду флагмана, может теория о всемогуществе административного ресурса которого чуточку правдива и он поможет решить подобную проблему. Но еще остается вопрос, сможет ли "Зенит" собрать легионеров уровня, достаточного, чтобы затащить питерцев в плей-офф Лиги Чемпионов. Качественный перспективный легионер вряд ли пойдет гробить карьеру в РПЛ - до такого уровня родной чемпионат опустили. Покупка молодых бразильцев может оказаться проигрышной лотерей. А если пойдут за большими деньгами - будут ли отдаваться игре на сто процентов? А если удастся собрать хороший мотивированный состав, сможет ли Сергей Семак достойно справиться с уровнем Лиги Чемпионов? Здесь вопросов множество.
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:57
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 21:44
    отменят...именно для зенита, мнение других будет не в счет.... и толку от зенита не будет даже при отмене лимита. команде нужен ТРЕНЕР....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:43
    Усилиться бы не помешало...
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