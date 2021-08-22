«Леванте» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Реал» Мадрид, который состоится 22 августа 2021 года

«Леванте»

«Летучие мыши» в первом туре нового сезона поделил очки со своим оппонентом. Команда имеет цель на сезоне – закрепиться в середине таблицы, для чего необходимо стабильно набирать очки. В матче с «королевским» клубом у коллектива будет очень мало шансов на успех, но клуб доказал, что может забрать очки у любого соперника, поэтому болельщики команды будут смотреть матч с долей оптимизма.

14 августа «Леванте» сыграл вничью в Примере с «Кадисом» (1:1), а 11 числа проиграли в товарищеском матче «Кастельону» (0:2).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» под руководством Карло Анчелотти уверенно обыграли соперника в первом матче, однако судить по одному матчу о готовности мадридского клуба еще рано. Клуб потерял несколько важных игроков, поэтому как тренерский штаб сможет компенсировать этот факт игроками, которые остались, предстоит еще посмотреть. В матче с «Леванте», мадридцы постараются забить как можно раньше, чтобы облегчить себе весь поединок.

14 августа «Реал» Мадрид разгромил на выезде «Алавес» (4:1), а восьмого числа команда сыграла товарищеский матч вничью с «Миланом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 5.45

Ничья – 4.47

Победит «Реал» Мадрид – 1.617

Статистика

«Реал» Мадрид проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Леванте» уступил в четырех встречах

Пять из восьми последних выездных матчей «Реала» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Леванте» выиграл два из трех последних матчей с мадридским клубом

Мадридский клуб выиграл на выезде шесть из восьми последних встреч с «Леванте»

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.617. «Леванте» не отличается стабильностью, поэтому мы предполагаем, что в предстоящем матче коллектив не сможет сотворить сенсацию и встреча закончится победой фаворита.