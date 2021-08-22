Лукаку и Джеймс разорвали «Арсенал». Артета признал силу «Челси»

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вчера, 23:04

«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби без каких-либо проблем. «Соккер.ру» — о разнице в классе между именитыми клубами.

Лукаку решает

Матч «Челси» с «Арсеналом» подтверждает, что трансфер Лукаку может оказаться самым ценным среди всех переходов, которые были совершены этим летом. Ромелу сыграл решающее значение в завоевании титула «Интером» в Италии в прошлом сезоне. Вклад бельгийца в игру «Челси» может стать столь же решающим.

Удивительным образом Лукаку встроился в футбол «синих» так органично, словно он и затачивался под такого фактурного центрфорварда. Волшебно преобразилась игровая схема «Челси», а все футболисты получили дополнительный заряд уверенности, потому что Лукаку стягивал на себя большие силы в обороне соперника, освобождая зоны. Так был забит первый гол, кстати, таким же образом было создано множество опасных моментов.

Кроме того, Лукаку и сам отлично продавливал оборону, в том числе на втором этаже. Это тоже стало источником голевых моментов. Как и заточенность Ромелу на поиск партнеров – не раз по ходу встречи он отдавал острые передачи, создавая условия для обострения. Складывалось ощущение, что внезапно в центре игровой схемы «Челси» появилась совершенно новая фигура, но при этом не сломала взаимодействие внутри коллектива на поле.

Матч с «Арсеналом» показал, что внедрение нового элемента в игру «Челси» произошло хирургически безупречно. Тем грустнее было выражение лица Вернера на скамейке запасных. И тем страшнее должно быть конкурентам «Челси» за сохранность своих ворот. Томас Тухель уже выразил восторг:

Какой старт для Лукаку! Вначале он изо всех сил пытался хотя бы коснуться мяча. А потом быстро хорошо интегрировался. Он уже доказал свою ценность для команды и хорошо нашел связь с Маунтом и Хаверцем. Ромелу уже дал нашей игре что-то такое, чего у нас еще не было. Он может держать мяч, может уходить от опеки, обыгрывать один в один. Он постоянно несет опасность.

Идеальный центр

Но с Лукаку и без хорошо организованной и ловко управляемой тренером игры «Челси» не смог бы так уверенно разобраться даже с кризисным соперником. Во многом, конечно, определяет разгон атак и их эффективность работа средней линии.

Примечательно, что она была шикарна и остра даже без Канте и Зиеша в стартовом составе. Жоржиньо, Ковачич, Маунт и Хаверц раздавали точнейшие передачи на любой вкус, любое расстояние и с любой степенью хитрости. Джака и Локонга вместе с центральными защитниками «Арсенала» на этом фоне просто терялись, а от Саки, Пепе и Смита-Роу помощи им особой не было.

Прорывной Джеймс

Но за звание лучшего игрока матча с Лукаку весьма успешно может поспорить Рис Джеймс. Через его фланг проходила почти вся острота, возникавшая у ворот Лено. Его подключения определили и два гола. В первом случае он обнаружил гектар свободного пространства перед собой и устремился туда, сделав затем выверенный голевой прострел. Во втором случае он почувствовал, где нужно замкнуть развитую партнерами комбинацию, приведшую к его голу. Все четко и без суеты.

Каждый раз, когда Джеймс набирал на своем фланге скорость, у «Арсенала» возникали проблемы. Так было и до травмы Тирни, которому не помогала подстраховка опорников и Мари из центра защиты, так осталось и после ухода шотландца. Если Лукаку действовал как булава, то Джеймс выступил в роли копья. «Арсенал», к сожалению, пока представляет из себя лишь макет для отработки навыков вот такими героями. Даже «Спартак» позволяет себе шутить над лондонцами.

Разброд и шатание

По-настоящему старательной у «канониров» можно назвать игру Смита-Роу, остальные же действовали невпопад и как-то отрешенно от команды. Показательна перспективная контратака три в три, когда Сака не нашел ничего лучше, чем просто уткнуться в защитника «Челси» в штрафной. В этом примерно все действия Мартинелли, Саки и Пепе заключались. Центральная зона в виде Джаки, Локонги, Мари и Холдинга не выглядит сколько-нибудь убедительно. Хотя именно этот участок и пострадал от потерь в составе «канониров».

Для «Арсенала» наступает сразу же критический момент. Потому что они задали тон внезапным поражением от «Брентфорда» в первом туре, теперь этот проигрыш без вариантов, а в следующем туре встреча с «Манчестер Сити». Ноль очков после трех туров вполне себе светят Микелю Артете. Вот что он сам сказал:

Честно говоря, я думаю, что «Челси» был лучше и заслужил победу. Он показал, почему выиграл Лигу чемпионов. Трудно что-то решать, когда у тебя в составе нет девяти важных игроков. Это значимая причина разницы между клубами. Мне не нравится себя жалеть, но так сложилась обстановка. Все видят, что у нас сейчас нет той команды, которую мы хотим видеть. И с каждым днем все становится труднее. Молодые игроки выкладываются по максимуму, для них это первый или второй раз, когда они играют в Премьер-Лиге, и они выходят против сильнейшего соперника. Нельзя просить болельщиков потерпеть. Они хотят видеть победу команды – это их страсть, и так и должно быть. Но нужно понять нашу ситуацию.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 6 (3) – 22 (5)

Преимущество «Челси» по точным ударам не так и велико, однако по общему числу попыток «синие» колоссально превзошли «канониров», а в данном матче именно это можно считать показателем остроты. «Челси» нанес очень много ударов. И если бы не бросавшиеся под мяч в обороне игроки «Арсенала», то разрыв в счете был бы более уверенным. Самым бьющим на поле оказался Лукаку. На его счету восемь попыток, что в два раза больше, чем у следующих по данной активности – Джеймса и Хаверца. У «Арсенала» только Смит-Роу дважды пробил – самый нацеленный на ворота оказался.

Владение мячом (точность передач): 35% (79%) — 65% (89%)

И здесь доминирование «Челси» очевидно. Зачастую в противостоянии команд, статус которых равный, та, которая забивает первой, отдает инициативу и меньше владеет мячом, стремясь работать на контратаках. «Челси» умеет и в такой футбол. Но «Арсенал» оказался настолько слаб на фоне победителей Лиги чемпионов, что даже быстрый гол «синих» не помог им перехватить инициативу и взять хотя бы мяч под контроль.

Ничто не заставило команды сменить режим игры, отсюда плачевные показатели «Арсенала» по работе с мячом. При таком низком качестве обращения с ним рассчитывать приходилось «канонирам» только на удачу, но она в этом матче решила не вмешиваться в разборки. Остается ждать возвращения игроков в строй и скорейшего вливания новичков.