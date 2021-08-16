В РПЛ не осталось безупречных и безучастных. Синхронные осечки лидеров и первые очки «Крыльев Советов»

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вчера, 12:15

Нули — исчезающий вид в турнирной таблице.

Это случилось впервые

- В стартовых трех турах РПЛ «Зенит», «Рубин» и «Динамо» показали стопроцентный результат, одержав по 3 победы в 3 матчах. В четвертом раунде чемпионата каждый из лидеров по-своему оступился.

- «Динамо» прервало серию побед в Премьер-Лиге поражением от удобного противника, если судить по результатам предыдущих встреч. До субботнего матча в Грозном «бело-голубые» одержали три кряду победы над «Ахматом» и не проигрывали ему на протяжении четырех лет и семи встреч. В концовке команда Сандро Шварца едва не ушла от поражения, да и по созданным моментам — 0.93 xG у «Ахмата» против 0.99 xG у «Динамо», ничья стала бы закономерным результатом, но финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:1.

- Сразу две серии прервались благодаря ничьей в волжском дерби: матч «Рубина» и «Крыльев Советов» завершился со счетом 1:1. Казанцы впервые потеряли очки в РПЛ -2021/22, а самарская команда, проигравшая в трех стартовых турах, набрала первое очко в турнирный зачет после возвращения из ФНЛ . В таблице не осталось участников без набранных баллов.

- Нет теперь в РПЛ и безупречных команд со стопроцентными результатами. В то время как «Рубину» и «Динамо» пришлось отыгрываться в своих матчах, «Зенит» из этой троицы был ближе всех к четвертой победе на старте сезона. Действующие чемпионы открыли счет в матче с «Локомотивом» с пенальти на 85-й минуте, но «железнодорожникам» хватило времени, чтобы отыграться с помощью одиннадцатиметровой аналогии.

- Двойное «впервые» принес матч «Нижнего Новгорода» и «Уфы». Дебютанты РПЛ , сенсационно набравшие 7 очков в трех стартовых турах и взявшие верх над «Сочи» со «Спартаком», с четвертой попытки все-таки проиграли. В свою очередь, «Уфа», начавшая чемпионат серией матчей против московских команд, одержала свою первую победу в сезоне, хотя солидное качество игры команды Алексея Стукалова мы отмечали и по матчам с ЦСКА , «Динамо» и «Локомотивом».

Это становится тенденцией

- «Локомотив» пропускал первым в каждом из четырех сыгранных матчей, при этом «железнодорожники» ни разу не проиграли, что делает их самой волевой командой РПЛ : все свои 8 очков подопечные Марко Николича набрали в матчах, где приходилось отыгрываться. «Арсенал», ЦСКА , «Уфа» и «Зенит» открывали счет в играх с «Локо», туляки и «армейцы» в итоге проиграли, а уфимцы и петербуржцы довольствовались ничьими. Интересно, когда москвичи для разнообразия забьют первыми?

- «Спартак» выиграл у «Урала», но солидная по именам атака «красно-белых» по-прежнему выглядит удручающе по результатам: 3 гола в 4 матчах, не больше одного за игру. Победные мячи в выигранных с одинаковым счетом 1:0 матчах против «Крыльев Советов» (пенальти) и «Урала» (угловой) забиты с помощью стандартов. Единственный игровой гол «Спартака» забил Эсекель Понсе в проигранном матче «Нижнему Новгороду». Проблема команды Руя Витории не в создании голевых моментов, а в их реализации: в каждом из четырех матчей у «Спартака» было больше шансов, чем у противника, сумма ожидаемых голов составляет 6.08 xG. То есть при нормальной реализации могли забить в два раза больше.

- Даниил Уткин во втором туре подряд забивает прямым ударом со штрафного. До гола Уткина в ворота «Рубина» футболисты «Ахмата» не отличались в РПЛ подобным образом на протяжении трех лет, а Даниил забил дважды за неделю, поразив ворота московского «Динамо». После того как в матче с «Локомотивом» прервались голевые серии зенитовцев Ерохина и Азмуна, Уткин остается единственным футболистом в РПЛ , чья фамилия зажигалась на табло в каждом из четырех туров: воспитанник «Краснодара» забил «Крыльям Советов», «Рубину» и «Ахмату», а в матче с «Сочи» стал автором автогола.

Эти нули под прицелом

- В РПЛ не осталось команд без набранных очков, но у трех участников еще нет побед. «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» замыкают турнирную таблицу, у них одинаковая статистика сыгранных матчей: 3 поражения и 1 ничья. Хуже всех по игре «Урал», сподобившийся всего лишь на один гол в четырех турах — в ворота «Нижнего Новгорода». У Игоря Шалимова, сменившего на тренерском мостике Юрия Матвеева, много работы над атакой.

- Трое еще не выигрывали, и трое не проигрывали. «Зенит», «Рубин» и «Локомотив» постараются как можно дольше любоваться своими нулями в графе «поражения». «Динамо» и «Нижний Новгород» проиграли в четвертом туре и покинули эту компанию.

- Сразу 7 клубов сохраняют бескомпромиссность. «Динамо», «Сочи», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА , «Ахмат» и «Арсенал» еще не играли вничью. Правда, у «Сочи» в запасе сегодняшний матч с «Химками» в рамках 4-го тура РПЛ .