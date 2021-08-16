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В РПЛ не осталось безупречных и безучастных. Синхронные осечки лидеров и первые очки «Крыльев Советов»

вчера, 12:15
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Нули — исчезающий вид в турнирной таблице.

Это случилось впервые

- В стартовых трех турах РПЛ «Зенит», «Рубин» и «Динамо» показали стопроцентный результат, одержав по 3 победы в 3 матчах. В четвертом раунде чемпионата каждый из лидеров по-своему оступился.

- «Динамо» прервало серию побед в Премьер-Лиге поражением от удобного противника, если судить по результатам предыдущих встреч. До субботнего матча в Грозном «бело-голубые» одержали три кряду победы над «Ахматом» и не проигрывали ему на протяжении четырех лет и семи встреч. В концовке команда Сандро Шварца едва не ушла от поражения, да и по созданным моментам — 0.93 xG у «Ахмата» против 0.99 xG у «Динамо», ничья стала бы закономерным результатом, но финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:1.

- Сразу две серии прервались благодаря ничьей в волжском дерби: матч «Рубина» и «Крыльев Советов» завершился со счетом 1:1. Казанцы впервые потеряли очки в РПЛ-2021/22, а самарская команда, проигравшая в трех стартовых турах, набрала первое очко в турнирный зачет после возвращения из ФНЛ. В таблице не осталось участников без набранных баллов.

- Нет теперь в РПЛ и безупречных команд со стопроцентными результатами. В то время как «Рубину» и «Динамо» пришлось отыгрываться в своих матчах, «Зенит» из этой троицы был ближе всех к четвертой победе на старте сезона. Действующие чемпионы открыли счет в матче с «Локомотивом» с пенальти на 85-й минуте, но «железнодорожникам» хватило времени, чтобы отыграться с помощью одиннадцатиметровой аналогии.

- Двойное «впервые» принес матч «Нижнего Новгорода» и «Уфы». Дебютанты РПЛ, сенсационно набравшие 7 очков в трех стартовых турах и взявшие верх над «Сочи» со «Спартаком», с четвертой попытки все-таки проиграли. В свою очередь, «Уфа», начавшая чемпионат серией матчей против московских команд, одержала свою первую победу в сезоне, хотя солидное качество игры команды Алексея Стукалова мы отмечали и по матчам с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом».

Это становится тенденцией

- «Локомотив» пропускал первым в каждом из четырех сыгранных матчей, при этом «железнодорожники» ни разу не проиграли, что делает их самой волевой командой РПЛ: все свои 8 очков подопечные Марко Николича набрали в матчах, где приходилось отыгрываться. «Арсенал», ЦСКА, «Уфа» и «Зенит» открывали счет в играх с «Локо», туляки и «армейцы» в итоге проиграли, а уфимцы и петербуржцы довольствовались ничьими. Интересно, когда москвичи для разнообразия забьют первыми?

- «Спартак» выиграл у «Урала», но солидная по именам атака «красно-белых» по-прежнему выглядит удручающе по результатам: 3 гола в 4 матчах, не больше одного за игру. Победные мячи в выигранных с одинаковым счетом 1:0 матчах против «Крыльев Советов» (пенальти) и «Урала» (угловой) забиты с помощью стандартов. Единственный игровой гол «Спартака» забил Эсекель Понсе в проигранном матче «Нижнему Новгороду». Проблема команды Руя Витории не в создании голевых моментов, а в их реализации: в каждом из четырех матчей у «Спартака» было больше шансов, чем у противника, сумма ожидаемых голов составляет 6.08 xG. То есть при нормальной реализации могли забить в два раза больше.

- Даниил Уткин во втором туре подряд забивает прямым ударом со штрафного. До гола Уткина в ворота «Рубина» футболисты «Ахмата» не отличались в РПЛ подобным образом на протяжении трех лет, а Даниил забил дважды за неделю, поразив ворота московского «Динамо». После того как в матче с «Локомотивом» прервались голевые серии зенитовцев Ерохина и Азмуна, Уткин остается единственным футболистом в РПЛ, чья фамилия зажигалась на табло в каждом из четырех туров: воспитанник «Краснодара» забил «Крыльям Советов», «Рубину» и «Ахмату», а в матче с «Сочи» стал автором автогола.

Эти нули под прицелом

- В РПЛ не осталось команд без набранных очков, но у трех участников еще нет побед. «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» замыкают турнирную таблицу, у них одинаковая статистика сыгранных матчей: 3 поражения и 1 ничья. Хуже всех по игре «Урал», сподобившийся всего лишь на один гол в четырех турах — в ворота «Нижнего Новгорода». У Игоря Шалимова, сменившего на тренерском мостике Юрия Матвеева, много работы над атакой.

- Трое еще не выигрывали, и трое не проигрывали. «Зенит», «Рубин» и «Локомотив» постараются как можно дольше любоваться своими нулями в графе «поражения». «Динамо» и «Нижний Новгород» проиграли в четвертом туре и покинули эту компанию.

- Сразу 7 клубов сохраняют бескомпромиссность. «Динамо», «Сочи», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Ахмат» и «Арсенал» еще не играли вничью. Правда, у «Сочи» в запасе сегодняшний матч с «Химками» в рамках 4-го тура РПЛ.

- Еще один интригующий ноль возьмем из личной статистики, а не из турнирной таблицы. По итогам прошлого сезона Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ (20 голов) и лучшим по системе «гол+пас» (26 очков). В четырех турах нового чемпионата у форварда «Зенита» 0 результативных действий, а в матче против «Локомотива» Дзюба не попал в стартовый состав и появился на поле только под занавес матча — на 88-й минуте. Если так пойдет и дальше, этот сезон станет последним для Артема в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:22
то ли ещё будет
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:21
Рубину нужны два хороших напа
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:29
Голевой пас Зиньковского - украшение тура!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:28
Крылья и выигрывать могли и должны были
shlomo
shlomo
вчера в 12:41
Спасибо за статью...ну что, порадовался за Крылушек!!!!!.... первые очки, это как...дай Бог чтобы не последние....Крылья при довольно яркой игре все еще так мало очков, думается мне, объясняется недостатком опыта.... они все еще привыкают к более скоростному футболу премьер-лиги.... под давлением игроки обороны начинают ошибаться, в середине поля тоже нужно допускать меньше ошибок.... но сейчас потихоньку наберутся опыта и исправят положение.... эта ничья должна придать уверенности.... а по моментам Крылья вообще должны были побеждать....УДАЧИ Самарцам!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:20
Туром раньше, туром позже...
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