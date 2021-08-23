Схема с двумя вратарями и непотопляемый Ионов. Карпин назвал окончательный состав сборной России

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вчера, 21:00

29 богатырей.

Ровно неделю назад был опубликован расширенный список кандидатов в сборную России. Мы подробно обсуждали выбор Валерия Карпина, у которого были все основания проигнорировать Артема Дзюбу и Александра Соболева. Валерий Георгиевич подчеркивал, что кто-то может отвалиться, а кто-то добавиться. Так и произошло: четверо отвалились, двое добавились.

Отвалившиеся: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Денис Макаров («Динамо»).

Добавившиеся: Андрей Лунев («Байер»), Сергей Петров («Краснодар»).

А вот и исчерпывающий комментарий Валерия Карпина:

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре». К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию. Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведённые ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные.

Пять вратарей. Виталий Кафанов себе ни в чем не отказывал

Стандартное количество вратарей на сборе национальной команды — три. Неделю назад удивлялись тому, что будет вызвана четверка, послушали подробное объяснение Кафанова и смирились, но после этого стало известно, что пятым будет Андрей Лунев.

Кстати, Андрей — единственный из пятерки вратарей без игровой практики в клубе, как и ожидалось, Лунев начал сезон в запасе «Байера», где первый номер на спине у Лукаша Градецки. Свой последний официальный матч Лунев провел 2 мая, три с половиной месяца назад. Раз уж Карпин обозначил принцип «играешь в клубе — попадаешь в сборную», то нужно или неотступно его придерживаться, или оговаривать все исключения.

Может быть, к вратарям это не относится, потому что Карпин не лезет в епархию Кафанова? Или не относится к футболистам, представляющим клубы из топ-5 чемпионатов? Макарова не стали забирать из «Динамо», прямо сказано, что игроку дают время освоиться в новом клубе. Может быть, Луневу тоже было полезнее остаться в расположении «Байера»? Вратарь не только в новом клубе, но и в новой стране, где каждая неделя адаптации на счету.

По вратарям вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Не совсем понятно, как пять голкиперов помогут успешно выступить в сентябрьских матчах отбора, двоих разом все равно не получится выставить против хорватов. И не особо верится, что у всех изначально одинаковые шансы, наверняка у Кафанова есть фавориты, ведь будет считанное количество тренировок перед игрой с Хорватией. Стоит ли распыляться на пятерых в такой ситуации? Остается только полностью довериться Виталию Витальевичу.

У Джикии будет новый напарник в центре обороны

В составе сборной России осталось три номинальных центральных защитника: Джикия, Дивеев и Осипенко. Магкеева из «Локомотива» тоже рассматривают на эту позицию, хотя изначально Стас — опорник. Андрей Семенов не вызван в сборную России, так что у Джикии в напарниках будет или Дивеев, с которым они уже играли на Евро-2020, или хорошо знакомый Карпину Осипенко.

Самошников — основной левый защитник

Кудряшов и Терехов могли сыграть на левом фланге, но остались за бортом сборной, как и Жирков, еще недавно выходивший на этой позиции. Карпин вызвал универсального Петрова, но игрок «Краснодара» точно не будет первым выбором: справа сыграет Фернандес, а слева отличные шансы сыграть в стартовом составе сборной у Самошникова. Да, есть еще вариант с перемещением налево Караваева, но Карпин предпочтет профильного защитника-левшу, тем более Илья в большом порядке на старте РПЛ .

В полузащите большой выбор исполнителей под любую схему и стиль

С кадровым наполнением средней линии у сборной России точно нет проблем, это сильнейшая по именам линия, и именно от формации полузащиты Карпин будет отталкиваться при конструировании команды целиком. В схемах 4-2-3-1 и 4-3-3 найдется по два исполнителя на каждую позицию.

В опорной зоне могут сыграть Зобнин, Головин, Баринов, Мухин, Фомин (а еще записанный в защитники Магкеев), под нападающим — Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Ерохин, Захарян, справа — Бакаев и Ионов, слева — Черышев и Кузяев. Многие хавбеки универсальны, могут сыграть на разных позициях.

В целом, добротный состав, хотя есть немалые опасения за фланги: у Бакаева и Ионова одна результативная передача на двоих в пяти стартовых турах РПЛ , а Кузяев подходит скорее для игры в качестве латераля. Скудный выбор на флангах атаки может подтолкнуть Карпина к построению «ромбом» в полузащите, но тогда в атаке нужны два форварда, а состав заточен скорее под игру в одного.

Смолов — первый выбор в атаке. Не исключено появление джокера после 6-го тура РПЛ

Федор Смолов — снова лучший форвард России, его опыт и текущая форма являются пропуском в стартовый состав. Может получить шанс молодой и настырный Тюкавина, а вот по Заболотному есть вопросы. За полторы недели до матча с Хорватией форвард ЦСКА готов всего лишь на 15 минут (столько получил в матче с «Ахматом»). И чем он в таком состоянии лучше Дзюбы и Заболотного?