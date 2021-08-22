Смолов – лучший игрок на старте РПЛ. Захарян и Жемалетдинов тоже нужны сборной

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вчера, 18:58

Говорим о футболистах, которые пригодятся Карпину.

Смолов вернулся в дни голевой засухи Дзюбы

Повезло стиляге Карпину, пришедшему на матч «Локомотива» и «Краснодара» в модном сером пиджаке, ведь Федор Михайлович снова начал получать удовольствие от футбола. Надо поблагодарить Николича. Форвард персонально обращался к тренеру после забитых мячей. Явно считает, что серб — соучастник его преступлений у чужих ворот. Смолов в ударе, дубль в ворота «Краснодара» – еще одно доказательство.

А на замену всегда выйдет дерзкий малыш Тюкавин, у которого голевого чутья больше, чем у взрослых коллег. Впрочем, когда у юного футболиста ярко выраженный врожденный плюс, то это не гарантия долгой и успешной карьеры. Тюкавин пусть учтет ошибки Смолова. В «Динамо» в молодости Федор не всегда умел сосредоточиться на футболе, из-за чего потерял много лет карьеры. Зато когда форвард в настроении – класс виден в каждом движении.

Успешно совпало, ведь у Дзюбы повторение истории 2017-го. Артем не забил в шести стартовых матчах сезона. Еще четыре матча и повторит серию перед арендой в Тулу. А вот Смолов в тридцать один год переживает вторую голевую молодость, 5 голов в 5 турах. С апреля у Федора девять мячей в восьми поединках РПЛ . Непонятно, почему не поехал на Евро-2020. У него не такой стиль, как у Соболева, Заболотного и Дзюбы, мог разнообразить сборную.

Независимо от тактики Карпина, ему нужен столб – вызвали Антона, пригодится юркий молодой парень с высоким темпом – Тюкавин. А в основе ждем опытного Смолова, который хорошо подстраивается под группу атаки клуба. Зе Луиш, Камано, Жемалетдинов и Лисакович — разные, но со всеми Федор нашел общий язык. Весной после победы в Кубке России обещал, что ответит за пропуск Евро-2020, и слово летом сдержал.

Айртон не нужен, проверьте Самошникова

Всегда странно слышать о натурализации от тех же людей, которые годами говорят, будто лимит отменять нельзя из-за сборной. Бывший вратарь Анзор Кавазашвили недавно выдал:

Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России.

Проходит неделя, бывший «спартаковец» предложил следующее:

Дайте Айртону российский паспорт, это решит много проблем.

Много проблем хорватов, словаков и словенцев в атаке? А если серьезно, то Айртон раньше 2024 года не сможет поменять сборную по правилам ФИФА . Кроме того, не настолько хорош в дни худшего старта «красно-белых» в РПЛ за десять лет, чтобы предлагать его хотя бы в теории.

Тем более, ни Терехова, ни Самошникова вовремя не наиграли. Весной оба были в порядке, а сейчас Илья прибавил настолько, что по средним оценкам – лучший игрок РПЛ . Молодой, выступает в основе, а готовит его бывший наставник сборной Слуцкий. Самошников может закрыть левый фланг, если в него поверить.

Захаряна проще вписать в игру, чем Миранчука

Продолжая две параллельные темы – лучших игроков старта РПЛ и новых людей для основы сборной, добираемся до уникального экземпляра. Российские футболисты предпочитают до 24 лет ходить в «юных и перспективных». Боязно хвалить 18-летнего, хотя и в семнадцать Арсен смотрелся ярко. С выдумкой играет, моменты создает как пулемет. В 18 неполных матчах РПЛ создал 40 шансов для других, а еще нанес 34 удара.

4 гола, 4 ассиста, для студента — великолепный результат. Карпину, который шутит о приглашении Романа Еременко в сборную России, хорошо бы найти Арсену место в основе. Захаряна, которого лишь по большой глупости РФС мог подарить сборной Армении, легче вписать в игру команды с любой тактикой. Свободный художник, как и Шиманьски, и оба причастны к лучшему старту «Динамо» в РПЛ за много лет.

Российскому хавбеку по понятным причинам не всегда хватает дыхания и опыта, хотя жалеть его из-за нагрузок не будем. Вон Педри отбегал 73 матча за прошлый сезон. Молодые люди любят играть в футбол постоянно, вспомните себя в детстве. Если врачи и тренеры сборной увидят, что Захаряна хватает на полный матч, не надо менять его в основе на Ерохина или других. Головин и Жемалетдинов смогут сыграть с Арсеном вместе.

А вот итальянского Миранчука сложнее вписать. Стоит попасть в состав, где диктуют правила – «Аталанта» и сборная, и от Алексея не получают максимум. Так что Захарян уже ближе к основе сборной. Хотя решать Карпину. Может не рискнуть всем с хорватами, тогда в старте доверится опытным Головину, Ерохину и Миранчуку. А вот еще одного хавбека для основы угадать легко.

Жемалетдинов оказался выше классом, чем думали

Бывает, смотришь на игрока вроде Кварацхелии еще в «Локомотиве», и сразу многое понятно. Не будет травм, не заведутся тараканы в голове — грузина ждет большая карьера. А вот когда воспитанник москвичей Жемалетдинов бегал за «Рубин», то не оставалось впечатления, что столичный клуб совершил ошибку. Не хватало акцентов и в первых сезонах после возвращения в «Локомотив». Рифат смотрелся крепким середняком.

Но начал менять позиции – оказалось, что чемпион Европы U-17 многое умеет. Понятно, прибавка в результативных действиях сказалась на оценках. Но Жемалетдинов является игроком атаки, от него и ждешь голов. С фланга Николич стал смещать Рифата в центр поля, где 24-летний парень вписался в контратакующий подход и все чаще приносит пользу тонкими передачами. Сегодня против «Краснодара» сделал 2 ассиста на Смолова.

У Федора 5 голов, у Жемалетдинова 3 мяч и 3 передачи, великолепные показатели для пяти туров РПЛ . Весь месяц хвалим Николича и поддерживали его на фоне слухов о замене от Цорна и Рангника. Но и футболистам отдадим должное. Из «Локомотива» Карпин позвал 5 человек, ведь видит – команда с характером. Рифат не сдался, хотя попасть в основу было непросто. В новом году он уже результативнее, чем за всю карьеру до этого. И тактически гибче, чем Миранчуки.

И отдельно обсуждали сложную тему голкиперов – Кафанов с одобрения Карпина устроит «Голодные игры» без участия Сафонова и Шунина, но с другими вратарями. В старте появится игрок, который не сражался на Евро-2020. Добавьте Самошникова, Жемалетдинова, Захаряна и Смолова в основе – получите новую сборную. Рискованные, но увлекательные перемены.