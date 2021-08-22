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Смолов – лучший игрок на старте РПЛ. Захарян и Жемалетдинов тоже нужны сборной

вчера, 18:58
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник
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Говорим о футболистах, которые пригодятся Карпину.

Смолов вернулся в дни голевой засухи Дзюбы

Повезло стиляге Карпину, пришедшему на матч «Локомотива» и «Краснодара» в модном сером пиджаке, ведь Федор Михайлович снова начал получать удовольствие от футбола. Надо поблагодарить Николича. Форвард персонально обращался к тренеру после забитых мячей. Явно считает, что серб — соучастник его преступлений у чужих ворот. Смолов в ударе, дубль в ворота «Краснодара» – еще одно доказательство.

А на замену всегда выйдет дерзкий малыш Тюкавин, у которого голевого чутья больше, чем у взрослых коллег. Впрочем, когда у юного футболиста ярко выраженный врожденный плюс, то это не гарантия долгой и успешной карьеры. Тюкавин пусть учтет ошибки Смолова. В «Динамо» в молодости Федор не всегда умел сосредоточиться на футболе, из-за чего потерял много лет карьеры. Зато когда форвард в настроении – класс виден в каждом движении.

Успешно совпало, ведь у Дзюбы повторение истории 2017-го. Артем не забил в шести стартовых матчах сезона. Еще четыре матча и повторит серию перед арендой в Тулу. А вот Смолов в тридцать один год переживает вторую голевую молодость, 5 голов в 5 турах. С апреля у Федора девять мячей в восьми поединках РПЛ. Непонятно, почему не поехал на Евро-2020. У него не такой стиль, как у Соболева, Заболотного и Дзюбы, мог разнообразить сборную.

Независимо от тактики Карпина, ему нужен столб – вызвали Антона, пригодится юркий молодой парень с высоким темпом – Тюкавин. А в основе ждем опытного Смолова, который хорошо подстраивается под группу атаки клуба. Зе Луиш, Камано, Жемалетдинов и Лисакович — разные, но со всеми Федор нашел общий язык. Весной после победы в Кубке России обещал, что ответит за пропуск Евро-2020, и слово летом сдержал.

Айртон не нужен, проверьте Самошникова

Всегда странно слышать о натурализации от тех же людей, которые годами говорят, будто лимит отменять нельзя из-за сборной. Бывший вратарь Анзор Кавазашвили недавно выдал:

Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России.

Проходит неделя, бывший «спартаковец» предложил следующее:

Дайте Айртону российский паспорт, это решит много проблем.

Много проблем хорватов, словаков и словенцев в атаке? А если серьезно, то Айртон раньше 2024 года не сможет поменять сборную по правилам ФИФА. Кроме того, не настолько хорош в дни худшего старта «красно-белых» в РПЛ за десять лет, чтобы предлагать его хотя бы в теории.

Тем более, ни Терехова, ни Самошникова вовремя не наиграли. Весной оба были в порядке, а сейчас Илья прибавил настолько, что по средним оценкам – лучший игрок РПЛ. Молодой, выступает в основе, а готовит его бывший наставник сборной Слуцкий. Самошников может закрыть левый фланг, если в него поверить.

Захаряна проще вписать в игру, чем Миранчука

Продолжая две параллельные темы – лучших игроков старта РПЛ и новых людей для основы сборной, добираемся до уникального экземпляра. Российские футболисты предпочитают до 24 лет ходить в «юных и перспективных». Боязно хвалить 18-летнего, хотя и в семнадцать Арсен смотрелся ярко. С выдумкой играет, моменты создает как пулемет. В 18 неполных матчах РПЛ создал 40 шансов для других, а еще нанес 34 удара.

4 гола, 4 ассиста, для студента — великолепный результат. Карпину, который шутит о приглашении Романа Еременко в сборную России, хорошо бы найти Арсену место в основе. Захаряна, которого лишь по большой глупости РФС мог подарить сборной Армении, легче вписать в игру команды с любой тактикой. Свободный художник, как и Шиманьски, и оба причастны к лучшему старту «Динамо» в РПЛ за много лет.

Российскому хавбеку по понятным причинам не всегда хватает дыхания и опыта, хотя жалеть его из-за нагрузок не будем. Вон Педри отбегал 73 матча за прошлый сезон. Молодые люди любят играть в футбол постоянно, вспомните себя в детстве. Если врачи и тренеры сборной увидят, что Захаряна хватает на полный матч, не надо менять его в основе на Ерохина или других. Головин и Жемалетдинов смогут сыграть с Арсеном вместе.

А вот итальянского Миранчука сложнее вписать. Стоит попасть в состав, где диктуют правила – «Аталанта» и сборная, и от Алексея не получают максимум. Так что Захарян уже ближе к основе сборной. Хотя решать Карпину. Может не рискнуть всем с хорватами, тогда в старте доверится опытным Головину, Ерохину и Миранчуку. А вот еще одного хавбека для основы угадать легко.

Жемалетдинов оказался выше классом, чем думали

Бывает, смотришь на игрока вроде Кварацхелии еще в «Локомотиве», и сразу многое понятно. Не будет травм, не заведутся тараканы в голове — грузина ждет большая карьера. А вот когда воспитанник москвичей Жемалетдинов бегал за «Рубин», то не оставалось впечатления, что столичный клуб совершил ошибку. Не хватало акцентов и в первых сезонах после возвращения в «Локомотив». Рифат смотрелся крепким середняком.

Но начал менять позиции – оказалось, что чемпион Европы U-17 многое умеет. Понятно, прибавка в результативных действиях сказалась на оценках. Но Жемалетдинов является игроком атаки, от него и ждешь голов. С фланга Николич стал смещать Рифата в центр поля, где 24-летний парень вписался в контратакующий подход и все чаще приносит пользу тонкими передачами. Сегодня против «Краснодара» сделал 2 ассиста на Смолова.

У Федора 5 голов, у Жемалетдинова 3 мяч и 3 передачи, великолепные показатели для пяти туров РПЛ. Весь месяц хвалим Николича и поддерживали его на фоне слухов о замене от Цорна и Рангника. Но и футболистам отдадим должное. Из «Локомотива» Карпин позвал 5 человек, ведь видит – команда с характером. Рифат не сдался, хотя попасть в основу было непросто. В новом году он уже результативнее, чем за всю карьеру до этого. И тактически гибче, чем Миранчуки.

И отдельно обсуждали сложную тему голкиперов – Кафанов с одобрения Карпина устроит «Голодные игры» без участия Сафонова и Шунина, но с другими вратарями. В старте появится игрок, который не сражался на Евро-2020. Добавьте Самошникова, Жемалетдинова, Захаряна и Смолова в основе – получите новую сборную. Рискованные, но увлекательные перемены.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:58
Жемалетдинов вообще результативен как никогда в жизни
mike60
mike60
вчера в 23:58
Смолов с Николичем нашли общий язык друг с другом.Это хорошо для сборной и для клуба.Смолов обладает хорошим ударом и мощью,силовой форвард с хорошим ударом и скоростью.Забил 123 гола в карьере и 27 уже за Локомотив.Еще в прошлом году мы увидели его возвращение в большой футбол.Для него здорово,что Семин ушел из Локомотива.С Палычем у него не срослось.А Николич работает здорово.Именно за Локомотив в прошлом году не было стыдно.Команда проявила характер и выглядела достойно в очень сильной группе.
pick11
pick11
вчера в 23:37
Спасибо автору за статью. Интересно читать. Другие ресурсы пишут пургу, а на этом ресурсе очень информативно и точечно.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:36
Вы можете простить и прощать....это ваше право и мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 23:19
Уважаемая, мы ,конечно не из культурной столицы РФ и более того не ее поклонники, тем не менее приучены общаться с незнакомыми женщинами на Вы. Из моих предыдущих текстов видно, что я обращаюсь к Вам исключительно на Вы. Как то нелепо из Ваших очаровательных уст звучит " ТЫ можешь простить и это ТВОЕ право..." Я бы в Ваш адрес сказал, " Сударыня , Вы заблуждаетесь". Что можно сказать, мельчает представитель "культурной столицы России"
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Ты можешь простить и прощай....это твоё право и мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 21:58
Вроде как мы обсуждали этот сезон, а не неудачи Динамо и Локо в прошлом сезоне. А с другой стороны если вспомнить "успехи и достижения" Зенита в прошлом сезоне, то я думаю от этого стыда больше , чем гордости. С другой стороны вас можно "понять и простить". Ведь не зря говорят " Любовь зла - полюбишь и к....а". Любимому можно все простить и просаживание огромных бюджетных денег, и "успехи" в ЛЧ, и трансферы с кпд 7% (как у паровоза) и многое другое. Удачи вам в этой "любви".
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:49
О опять нытьё....Динамо вообще не пробились в ЕВРОКУБКИ, видимо наш админ ресурс не позволил им занять хотя бы 5 строчку чемпионата, и админресурс не позволил Локо занять вторую строчку, и только из-за Газпрома Рубин проиграл бедному нойнему Ракуву....продолжай жить в своей вселенной!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 21:09
Эта разница (как выглядят Рубин, Динамо, Локо в сравнении с Зенитом ) лишний раз подчеркивает решающую роль в "успехах" Зенита в РПЛ таких факторов как госбюдждет ( в Локо, Динамо и Рубине он тоже есть , но на порядок меньше), админресурс ( роль Дюкова в истории не оспаривается, как и роль Ленина), и наше неистребимое российское преклонение перед властью ( Все мы знаем, что, когда мы говорим Госдума, подразумеваем Газпром, когда мы говорим счетная Палата РФ, подразумеваем Газпром). Так что "успехи" и "достижения" Зенита в РПЛ с очень сильным и характерным душком, а про ЕК можно вообще помолчать- там все более чем очевидно.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:33
Как по мне Тюкавин ещё показывает стабильный результат и связка с захаряном отличная
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
А какая разница как сейчас выглядит Динамо, Локо и Рубин....разве это вообще имеет значение....мы выиграли кубок....а Динамо, Рубин, Локо ничего не выиграли....А Локо нам проиграл трофей, не нужен был, могли не выходить...как по мне любой официальный трофей имеет значение....а Рубин уже облажался в ЕВРОКУБКАХ, ни очков не заработали, и ни рубля не получили....а кто как играет в чемпионате мы посмотрим весной, кто какое место займёт!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:29, ред.
Похоже, что новый главный тренер Марко Николич "нашёл тот ключик" к Смолову, который помог ему заиграть так, как от него ожидали партнёры по команде и многочисленные болельщики... Играя в такой футбол, Ф.Смолов может быть и постоянным игроком стартового состава сборной России, тем более, что нападающий, который забивает мячи в ворота соперника, очень необходим сборной России...
Будем надеяться на то, что Смолов с каждым матчем будет играть всё лучше и лучше, и будет лучшим и в составе сборной России, нападающим, который забивает важные мячи в ворота соперника, и в первую очередь, ожидаем от Фёдора голы в ворота сборной Хорватии...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:23
А зачем вспоминать выставочный матч , именуемый "суперкубком" ? Это по сути репетиция перед стартом чемпионата. Зенит выиграл крупно и что? Сейчас и Локо, и Динамо, и Рубин по игре выглядят посильнее Зенита. Так же как Спартак, который выиграл турнир МАТЧ ТВ , сейчас валится в ЧР. И Смолов совершенно справедливо назван лучшим на старте, а рядом с ним и Захарян, и Жемалетдинов и многие другие, а не близкие вам ребята из Газпрома. Ничего страшного, привыкайте.
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Спасибо за статью...ну что, не успел отгреметь фиаско Дзюбы, как Федор взялся играть и забивать.... вот же в РПЛ не знаешь где найдешь а где потеряешь.... Смолов уже давно подает надежды, наконец начал выходить на серьезный уровень результативности.... ну думаю, что из таких игроков, как он и надо собирать будущую сборную России....что то вспомнилось, что послесерьезного спада, который начался после злосчастного нереализованного пенальти в четвертьфинале с Хорватией.... тот удар едва не сломал Федору карьеру и потребовал немало усилий, чтобы справиться с последующим жестким хейтом со стороны болельщиков.... ну что УДАЧИ дяде ФЕДОРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 19:12
Лучший игрок на старте....вы шутите....В суперкубке о голов и и передач, гол с пенальти в матче чемпионата, после фола...в большинстве ничего не смогли не забить, не создать. Старт всегда зависит от соперников, против которых ты играешь, да ещё и в какой форме эти соперники. Понятно, что Федя хорош и полностью заслужил вызов в сборную, но дифирамбы петь слишком рано.
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