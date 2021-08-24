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Первый стратегический трансфер Рангника в «Локомотиве». «Новый Канте» вместо Крыховяка и Мухина

сегодня, 12:56
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Предъявите ваши перспективы, молодой человек.

Подъехало усиление из Лиги 2

Ранее в это трансферное окно «Локомотив» только терял центральных полузащитников, усиливая конкурентов по РПЛ: Мухин перебрался в ЦСКА, а Крыховяк — в «Краснодар». Впрочем, Марко Николичу и его команде все нипочем: «железнодорожники» показывают отличные результаты даже в ситуации, когда сербский тренер лишен поддержки руководства, а о трансферах узнает из прессы.

ЦСКА с Мухиным и «Краснодар» с Крыховяком уже обыграны на старте чемпионата, а под конец августа Марко Николич, наконец, получит долгожданного хавбека. Впрочем, 20-летний Алексис Бека Бека — это приобретение на перспективу, молодому французу с конголезскими корнями наверняка потребуется время на адаптацию, и к этому нужно будет отнестись спокойно.

Ральф Рангник сделал ставку на перспективного юношу, и если учесть потраченную сумму (6 миллионов евро + 1 в качестве возможных бонусов), немецкий босс «Локо» ожидает, что Бека Бека вырастет в одного из лучших футболистов РПЛ на своей позиции. Алексис дебютировал во взрослом футболе всего лишь полтора года назад, а сезон-2020/21 стал для него первым полноценным: 25 матчей и 1 гол в Лиге 2 за «Кан».

Бека Бека пока не играл в высших лигах, но этот факт не должен смущать: в «трясине» французского футбола полно талантов, тот же Нголо Канте играл в Лиге 2 до 23 лет, кстати, тоже в «Кане», как и новичок «Локомотива». Хитрость заключается как раз в том, чтобы заблаговременно найти одаренного парня и подписать его до того, как его стоимость взлетит до небес. Именно такую попытку предпринял Ральф Рангник трансфером Алексиса.

Деньги, рекорды, контракт

Финансовые детали сделки подтверждены президентом «Кана» Оливье Пике, который обнародовал информацию о продаже Бека Бека в «Локомотив»:

Я не привык называть цифры, это первый такой случай с момента моего прихода на должность, но могу подтвердить: сумма трансфера составила 7 миллионов евро — 6 млн мы получим гарантированно и еще 1 прописан в качестве бонусов. Считаю, что в нынешней непростой ситуации на рынке эти деньги соответствуют ценности футболиста.

Рекордной продажей «Кана» остается Нголо Канте, которого в 2015 году отправили в «Лестер» в обмен на 9 миллионов евро, а вот «Локомотив» покупкой Бека Бека установил своеобразный рекорд: француз стал самым дорогостоящим новичком московского клуба в возрасте до 21 года. Побито достижение Селсиньо, за которого «железнодорожники» в 2006 году заплатили 5 млн евро.

Контракт «Локомотива» с Алексисом рассчитан на 5 лет с годовой зарплатой 800 тысяч евро, хотя в случае прогнозируемого Ральфом Рангником прогресса полузащитника он не отработает этот долгосрочный контракт до конца, а будет продан через 2-3 года за 15-20 миллионов евро. Это самый благоприятный сценарий. Развитие футболистов и их последующая перепродажа с выгодой — это то, чем славится Рангник. Очевидно, в «Локомотив» его позвали для реализации подобной стратегии.

Бека Бека — универсальный игрок центра поля (и не только)

Основная позиция новичка «Локомотива» в «Кане» — опорный полузащитник, но Бека Бека может сыграть и выше по схеме. Возможно, в формате «бокс ту бокс» от него будет даже больше прока, ведь парень ловкий и подвижный, способен давать большой объем работы. Не стоит забывать, что Алексису всего 20 лет, ему только предстоит сформироваться окончательно, и сделать это француз должен в «Локомотиве».

Пока это не готовый футболист, а качественная глина, из которой можно вылепить большого мастера. Отмечаем широкий «кругозор» Бека Бека, который в «Кане» играл не только в полузащите, но и в центре обороны. Алексис не обладает необходимыми габаритами для переквалификации в центрбека на постоянной основе (его рост — 175 сантиметров), но в Европе существует практика развития молодых футболистов, когда им дают возможность выступить в разных амплуа, особенно в смежных с родной позицией.

Считается, что опорный полузащитник, посмотревший на игру глазами центрального защитника, будет лучше понимать коллег, когда вернется на свое место. И в этом действительно есть смысл: посмотреть с разных точек зрения на один и тот же процесс весьма полезно не только в футболе, но и в жизни.

Оценки и мнения

У Бека Бека уже был одноклубник-россиянин еще до перехода в «Локомотив»: в «Кане» Алексис тренировался с Владиславом Молчаном. Этот воспитанник «Зенита» попал во Францию транзитом через «Енисей», и после перехода Бека Бека в «Локомотив» Влад сказал о знакомом пару слов:

Хороший, качественный игрок. Он молод, но может практически любую позицию закрыть. Техника при нем, поле хорошо видит, уверенный в своих силах, цепкий в борьбе. Да и человек позитивный, шутки-прибаутки.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал знать, что уже сегодня Бека Бека приступит к тренировкам с командой:

Рассчитываем, что Бека Бека добавит конкуренции на важной для нашей команды позиции опорного полузащитника. Это молодой и перспективный игрок, который обладает значительным потенциалом для профессионального роста. Завтра Алексис приступит к тренировкам с основной командой.

Высказался и сам Алексис, который с трибуны наблюдал за победой «Локомотива» над «Краснодаром»:

Рад присоединиться к своей новой команде. Я знал многое о «Локомотиве» перед тем, как подписать контракт. Мне понравился стадион, понравилась атмосфера на игре с «Краснодаром». Не знаю, когда состоится мой дебют, но я постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс и принять участие в официальном матче.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 15:53
это что за бяка бяка приехала
xajaks
xajaks ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:47
не трожь Карлоса)
dеigandre
dеigandre ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:35
Крыховяк не был капитаном Локомотива
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:16
Пока что кот в мешке. Хорошо, хоть молодой. Возможно будет энергичен на поле
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:14
В принципе не плохо, в перспективе игрок сборной России. Хотя своих мы гоним за границу в этом возрасте с опытом ЛЧ а тут ноунэйма из второй лиги за две цены Жиго, который без часа игрок сборной России
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:02
Не так давно слухи о реконструкции или вообще сносе стадиона 🏟 Локомотива 🚂 навели шума . Потом произошли большие перемены в руководстве клуба, ну а с приходом Рангника и Цорна вообще говорили о скором развале Локомотива. Уход капитана команды Крыховяка , разговоры о полной чистке в составе команды. Но кажется всё это были только вбросы или не понимание ситуации которая была и остаётся ещё внутри и вокруг клуба . По какому пути собирается идти Локо ??? И не одного комментария со стороны руководства РЖД. Такое ощущение что руководство РЖД дали полный карт бланш управления в руки Рангнику , который придерживается своей концепции развития клуба. И у него есть большой опыт работы в этом направлении, с чем и были согласны боссы Локо. И покупка молодого француза говорит о том что лёд тронулся . Очень интересно будет наблюдать, что же из этого всего получится . И я от себя пожелаю процветание Локо и Удачи Рангнику в его нелёгкой работе в реалиях России . Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:48
....Пока это не готовый футболист, а качественная глина, из которой можно вылепить большого мастера....

Вряд ли, играя в РПЛ, из качественной "глины" возможно вылепить большого мастера...
Но всё бывает, всё случается, всё происходит, будем надеяться на лучшее...

Пока что, "кот в мешке"...

Многое, по большому счёту, будет зависеть от главного тренера Марко Николич, который смог же "реанимировать" Ф.Смолова, который заиграл так, как будто у него "открылось второе дыхание"...
Главное, чтобы у Бека Бека было желание и стремление, а там уж, тренер поможет, подскажет наставит на путь истинный... Как на мой взгляд, Марко Николич хороший тренер, мало говорит, но дело своё знает, и выполняет свою работу качественно, как только возможно выполнять в таких условиях, при таких возможностях...

Удачи Марко Николич, "Локомотиву" и Бека Бека!
shlomo
shlomo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:17
Бяка , так через годиков так 10- 15 приехал доигрывать в РПЛ....:))))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:15
Спасибо за статью.... ну что, правильно сказано, что это "сырая глина" и не факт, что при Российской действительности дело дойдет до "вылепления фигурки" и "обжига" .... сколько уже было говорено "перспективный", "будущая звезда" и через год всё.... если брать его статистику игры за "Кана", то за 33 матча, забил один гол и заработал десять жёлтых карточек..... но будем верить в лучшее.... Рангник все таки 40 лет в футболе, наверно что-то да понимает получше многих из нас ....ну а так удачи и Добро пожаловать в Локомотив....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:03
Где то я вашего Беку Беку уже видел:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:02
Посмотрим что за птица!
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