Первый стратегический трансфер Рангника в «Локомотиве». «Новый Канте» вместо Крыховяка и Мухина

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сегодня, 12:56

Предъявите ваши перспективы, молодой человек.

Подъехало усиление из Лиги 2

Ранее в это трансферное окно «Локомотив» только терял центральных полузащитников, усиливая конкурентов по РПЛ : Мухин перебрался в ЦСКА , а Крыховяк — в «Краснодар». Впрочем, Марко Николичу и его команде все нипочем: «железнодорожники» показывают отличные результаты даже в ситуации, когда сербский тренер лишен поддержки руководства, а о трансферах узнает из прессы.

ЦСКА с Мухиным и «Краснодар» с Крыховяком уже обыграны на старте чемпионата, а под конец августа Марко Николич, наконец, получит долгожданного хавбека. Впрочем, 20-летний Алексис Бека Бека — это приобретение на перспективу, молодому французу с конголезскими корнями наверняка потребуется время на адаптацию, и к этому нужно будет отнестись спокойно.

Ральф Рангник сделал ставку на перспективного юношу, и если учесть потраченную сумму (6 миллионов евро + 1 в качестве возможных бонусов), немецкий босс «Локо» ожидает, что Бека Бека вырастет в одного из лучших футболистов РПЛ на своей позиции. Алексис дебютировал во взрослом футболе всего лишь полтора года назад, а сезон-2020/21 стал для него первым полноценным: 25 матчей и 1 гол в Лиге 2 за «Кан».

Бека Бека пока не играл в высших лигах, но этот факт не должен смущать: в «трясине» французского футбола полно талантов, тот же Нголо Канте играл в Лиге 2 до 23 лет, кстати, тоже в «Кане», как и новичок «Локомотива». Хитрость заключается как раз в том, чтобы заблаговременно найти одаренного парня и подписать его до того, как его стоимость взлетит до небес. Именно такую попытку предпринял Ральф Рангник трансфером Алексиса.

⚡️ Bienvenu à Loko, Alexis!



🇫🇷 Алексис Бека Бека – игрок «Локомотива»! Французский полузащитник и «Локо» заключили соглашение сроком на 5 лет



🚂 Новый железнодорожник будет выступать за наш клуб под номером 8



🤝 Успехов, Алексис! pic.twitter.com/HyX8rmBnNE — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2021

Деньги, рекорды, контракт

Финансовые детали сделки подтверждены президентом «Кана» Оливье Пике, который обнародовал информацию о продаже Бека Бека в «Локомотив»:

Я не привык называть цифры, это первый такой случай с момента моего прихода на должность, но могу подтвердить: сумма трансфера составила 7 миллионов евро — 6 млн мы получим гарантированно и еще 1 прописан в качестве бонусов. Считаю, что в нынешней непростой ситуации на рынке эти деньги соответствуют ценности футболиста.

Рекордной продажей «Кана» остается Нголо Канте, которого в 2015 году отправили в «Лестер» в обмен на 9 миллионов евро, а вот «Локомотив» покупкой Бека Бека установил своеобразный рекорд: француз стал самым дорогостоящим новичком московского клуба в возрасте до 21 года. Побито достижение Селсиньо, за которого «железнодорожники» в 2006 году заплатили 5 млн евро.

Контракт «Локомотива» с Алексисом рассчитан на 5 лет с годовой зарплатой 800 тысяч евро, хотя в случае прогнозируемого Ральфом Рангником прогресса полузащитника он не отработает этот долгосрочный контракт до конца, а будет продан через 2-3 года за 15-20 миллионов евро. Это самый благоприятный сценарий. Развитие футболистов и их последующая перепродажа с выгодой — это то, чем славится Рангник. Очевидно, в «Локомотив» его позвали для реализации подобной стратегии.

Бека Бека — универсальный игрок центра поля (и не только)

Основная позиция новичка «Локомотива» в «Кане» — опорный полузащитник, но Бека Бека может сыграть и выше по схеме. Возможно, в формате «бокс ту бокс» от него будет даже больше прока, ведь парень ловкий и подвижный, способен давать большой объем работы. Не стоит забывать, что Алексису всего 20 лет, ему только предстоит сформироваться окончательно, и сделать это француз должен в «Локомотиве».

Пока это не готовый футболист, а качественная глина, из которой можно вылепить большого мастера. Отмечаем широкий «кругозор» Бека Бека, который в «Кане» играл не только в полузащите, но и в центре обороны. Алексис не обладает необходимыми габаритами для переквалификации в центрбека на постоянной основе (его рост — 175 сантиметров), но в Европе существует практика развития молодых футболистов, когда им дают возможность выступить в разных амплуа, особенно в смежных с родной позицией.

Считается, что опорный полузащитник, посмотревший на игру глазами центрального защитника, будет лучше понимать коллег, когда вернется на свое место. И в этом действительно есть смысл: посмотреть с разных точек зрения на один и тот же процесс весьма полезно не только в футболе, но и в жизни.

Оценки и мнения

У Бека Бека уже был одноклубник-россиянин еще до перехода в «Локомотив»: в «Кане» Алексис тренировался с Владиславом Молчаном. Этот воспитанник «Зенита» попал во Францию транзитом через «Енисей», и после перехода Бека Бека в «Локомотив» Влад сказал о знакомом пару слов:

Хороший, качественный игрок. Он молод, но может практически любую позицию закрыть. Техника при нем, поле хорошо видит, уверенный в своих силах, цепкий в борьбе. Да и человек позитивный, шутки-прибаутки.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко дал знать, что уже сегодня Бека Бека приступит к тренировкам с командой:

Рассчитываем, что Бека Бека добавит конкуренции на важной для нашей команды позиции опорного полузащитника. Это молодой и перспективный игрок, который обладает значительным потенциалом для профессионального роста. Завтра Алексис приступит к тренировкам с основной командой.

Высказался и сам Алексис, который с трибуны наблюдал за победой «Локомотива» над «Краснодаром»: