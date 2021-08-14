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«Краснодар» объявил о подписании хавбека молодёжной сборной России

вчера, 18:37

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника владимирского «Торпедо» Никиты Кривцова. 18-летний хавбек подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года.

«Никита Кривцов родился 18 августа 2002 года в Дзержинске, воспитанник местной школы „Салют“. Профессиональную футбольную карьеру начал во владимирском „Торпедо“, за которое провел 16 матчей в ФНЛ II в первой части сезона-2020/21. Зимой 2021-го отправился в аренду в „Томь“. В составе томского клуба он отметился 4 голами и 4 результативными передачами в 15 играх ФНЛ. 3 июня 2021 года дебютировал за сборную России U-21 в товарищеском матче со сборной Болгарии.

14 августа 2021 года „Краснодар“ и „Торпедо“ достигли соглашения о трансфере 18-летнего полузащитника. В настоящее время все формальности урегулированы, и Никита Кривцов подписал с „быками“ контракт, который будет действителен до 30 июня 2024 года», — сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Также недавно «Краснодар» оформил трансфер одного из лучших полузащитников РПЛ.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:05
Достаточно мужественно выглядит в свои 18 лет Никита Кривцов, теперь всё в его руках и ногах футболиста, доказывать свою востребованность как в клубе Краснодара так и в перспективе в сборной страны. Главное чтобы Кривцов не стал кривить своей судьбой давая себе поблажки как в игре так и на тренировках, а наоборот работать над собой и биться в каждом матче помогая команде добывать важные и нужные очки. Удачи
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:26
Однако загубят парня... В последние годы Краснодар подписывает старичков и потихоньку избавляется от своих воспитанников.
Красота школы Краснодара на подложке, а на выходе полный ноль! Один Сафонов заиграл ну уровне и всё...а сколько было шума...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:50
Своих воспитанников не хватает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:46
Кривцов повысил свой статус профессионального игрока, всё-таки Торпедо из Владимира играет в ПФЛ, а Краснодар-2, где скорее всего в ближайшее время проведёт Никита, стабильный середняк ФНЛ. А дальше всё в ногах и голове молодого футболиста, будет демонстрировать рост мастерства и приглашения в молодёжную сборную страны, то и в основе главной команды в скором времени дебютирует. Удачи парню в Краснодаре и без травм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:37
Безусловно парнишке Удачи в Краснодаре.
Академия Быков молча наблюдает!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Своя школа уже похоже не справляется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:42
Это сильный ход...
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Удачи Никите в Краснодаре
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