«Краснодар» объявил о подписании хавбека молодёжной сборной России

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вчера, 18:37

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника владимирского «Торпедо» . 18-летний хавбек подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года.

«Никита Кривцов родился 18 августа 2002 года в Дзержинске, воспитанник местной школы „Салют“. Профессиональную футбольную карьеру начал во владимирском „Торпедо“, за которое провел 16 матчей в ФНЛ II в первой части сезона-2020/21. Зимой 2021-го отправился в аренду в „Томь“. В составе томского клуба он отметился 4 голами и 4 результативными передачами в 15 играх ФНЛ . 3 июня 2021 года дебютировал за сборную России U-21 в товарищеском матче со сборной Болгарии.

14 августа 2021 года „Краснодар“ и „Торпедо“ достигли соглашения о трансфере 18-летнего полузащитника. В настоящее время все формальности урегулированы, и Никита Кривцов подписал с „быками“ контракт, который будет действителен до 30 июня 2024 года», — сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.