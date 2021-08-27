«Верона» – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Интер», который состоится 27 августа 2021 года

«Верона»

«Верона» отыграла неплохой прошлый сезон и смогла занять 10 место в Серии А. Новый футбольный год для коллектива начался с поражения, а поэтому предстоящий матч с чемпионом Италии, игроки рассматривают как особенный вызов. Команда провела хороший предсезонный сбор, проведя три товарищеских поединка, где были достигнуты три разных результата. В матче с «Интером» команда постарается сыграть от обороны.

21 августа «Верона» уступила на своем поле «Сассуоло» в чемпионате (2:3), а 14 числа в кубке Италии уверенно обыграла «Катанзаро» (3:0).

«Интер»

Несмотря на уход главного тренера и главного бомбардира команды Ромело Лукаку, коллектив не стал гораздо слабее. В клубе по-прежнему остаются игроки высокого класса, которые готовы бороться только за золотые медали итальянского чемпионата. Миланский клуб стартовал с уверенной победы, что добавляет оптимизма всем поклонникам команды. В матче с «Вероной» игроки «Интера» с первых минут постараются сыграть в высокий прессинг и заставить соперника ошибаться.

21 августа «Интер» разгромил «Дженоа» в чемпионате (4:0), а 14 числа в товарищеском матче команда обыграла «Динамо» Киев (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 5.84

Ничья – 4.17

Победит «Интер» – 1.628

Статистика

«Интер» выиграл девять из десяти последних поединков, а «Верона» одержала только две победы

«Верона» забивала в семи из десяти последних домашних поединков

«Верона» не может обыграть «Интер» уже 21 матч подряд

Четыре последних матча между клубами на поле «Вероны» закончились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.628. Под руководством Симоне Индзаги, «Интер» немного преобразился, но не потерял былого величия. Предполагаем, что матч будет сложным, но гости смогут вырвать победу и набрать три очка.