«Валенсия» – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Алавес», который состоится 27 августа 2021 года

«Валенсия»

«Валенсия» стартовала в чемпионате Испании с четырех набранных очков в двух матчах, что является неплохим результатом. Клуб очень хочет побороться за первые четыре места, которые дают право сыграть в Лиге Чемпионов. В предстоящем матче с потенциальным аутсайдером чемпионата, команда имеет хороший шанс набрать три очка и получить дополнительную уверенность в своих силах.

21 августа «Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), а 13 числа команда обыграла на своем поле «Хетафе». Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

«Алавес»

Клуб еще не набрал ни одного очка в чемпионате и очень плохо сыграл стартовые матчи. В сумме коллектив пропустил пять мячей, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда не может найти свою игру, поэтому в предстоящем матче с набирающей ход «Валенсией» придется очень нелегко. Вероятнее всего, коллектив закроется на своей половине поля и будет играть на удержание ничейного результата.

21 августа «Алавес» на своем поле минимально уступил «Мальорке» (0:1), а 14 числа крупно проиграл «Реалу» Мадрид (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.775

Ничья – 3.61

Победит «Алавес» – 5.44

Статистика

«Алавес» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей, а «Валенсия» одержала шесть побед

Шесть из семи последних матчей «Алавеса» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

«Валенсия» выиграла семь из восьми домашних матчей с «Алавесом» за последние годы

12 последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Валенсии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.775. Хозяева ставят перед собой высокие цели в этом сезоне, поэтому приложат все усилия, чтобы набрать три очка в матче с не самым сильным соперником.