Мбаппе не подходит «Реалу» тактически. Отдадут почти 200 млн евро за таланта с большим эго

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сегодня, 10:00

Килиан — феномен, но пока не вырос в великого футболиста.

Речь о человеке, который призван спасти Ла Лигу от перехода в тень АПЛ и матчей ПСЖ в Лиге 1 на мировых радарах фанатов. А может не справиться со сложной ролью, ведь Азар уже не стал вторым Роналду. «Реал» делает отчаянный ход, а ПСЖ попытается подписать другого молодого таланта. И логично смотреть на трансфер Мбаппе рационально. В этой сделке не только плюсы.

Против успеха. Смена поколений

Через год француз достался бы новому клубу бесплатно. Не факт, что этой командой стал «Реал». И так не знаем, как сложится сезон без Рамоса и Варана. А когда Модрич и Кроос закончат с футболом, разве станет легче? Бензема не юный, как и Бэйл. Можно перечислять попытки Переса омолодить «Реал», но будь команда перспективной – выстроилась очередь из тренеров. Но наставники чувствуют, что речь о сложнейшей перестройке. Момент, когда Мбаппе попал в Мадрид, не самый простой в истории великого клуба.

За триумф. Класс нападающего

Килиан – прекрасный мастер, неслучайно ему предлагают на выбор легендарные для «Реала» номера. Видно, когда сравниваешь его игровые показатели с остальными футболистами. По голам он был круче 94 % форвардов топ-5, по ассистам опережает 90 % вингеров. По сумме ожидаемых ассистов и ожидаемых голов без учета пенальти впереди 98 % игроков атаки. Мбаппе в 22 года уже суперзвезда. Прекрасный дриблинг, совершает много действий при подготовке атак команды. Невероятно много фирменных рывков за матч – 10-11, физический прекрасно готов. Килиан легко играет в футбол, пускай и делал это пока лишь в Лиге 1, что слабее Ла Лиги.

Против успеха. Тактика «сливочных»

Исходя из кадров, тактики и с учетом стиля последних лет Мбаппе не вписывается сразу. Сомнения в сочетаемости были, даже когда Зидан играл «4-4-2». Мбаппе не центральный нападающий, вроде Левандовски или Холанда, чтобы заменить Бензема в будущем. И это не вингер, чем меньше у Килиана свободы – тем хуже его команде и проще сопернику. Как Анчелотти выстроит игру, имея Винисиуса, Бэйла, Азара и Бензема, когда к четверке добавят Мбаппе? Вариант с «4-3-3» и Килианом справа, а Эденом слева хорош лишь в теории. «4-4-2», где находят место для Азара на позиции «десятки» учтем, но тогда остается «ромб», а к взаимодействиям Мбаппе и Бензема на Евро-2020 были вопросы. С первой ноты не спелись.

За триумф. Нет тени Месси, нужен лидер

Бензема стал лидером. Но когда уходят на второй план Марсело и Карвахаль, когда Рамос не получает требуемый контракт и всплывает на берегах Сены, а Варан воссоединяется с Роналду, когда Модричу через неделю стукнет 36 лет, а Азар не смог заиграть и заразился вирусом Бэйла – поймал множество мелких пакостных травм, то Анчелотти точно рад форварду за 180 млн евро. Винисиуса обычно вносят в список «неприкасаемых», бразилец нравится Пересу – сидит глубоко в испанском старце обида за упущенную выгоду от перехода Неймара, которого перехватили враги. Но Винисиус не вожак по натуре, и его коллеги не такие харизматичные, как Рамос с Роналду. Мбаппе пришел в команду, где нет тени Месси.

Против успеха. Отчаянное положение Переса

Флорентино понимал, что если этот сезон для «Реала» будет переходным и неуспешным, то Мбаппе выберет «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» в качестве свободного агента. Или подпишет новый контракт с ПСЖ , став дороже. Так что «сливочные» неслучайно злили Леонардо и шейхов, а Килиан закономерно просил их быть агрессивнее на переговорах. Забрать француза за 120 млн евро не удалось, а вот 170 млн евро плюс бонусы – сумма, которая делает юного форварда одним из самых дорогих игроков в истории. А еще явно указывает на желание Переса обзавестись хоть каким-то козырем в не священной войне против всего мира – УЕФА , Ла Лиги и «Барселоны» с «Атлетико». Такие сделки не всегда срабатывают, ведь это трансфер военного, а не мирного времени.

За триумф. Анчелотти – мудрый наставник

В плохой форме, ведь последние лет пять Карло не показывает тот футбол, к которому приучил ранее. Но бывший тренер ПСЖ знает, как прокачать талантливого игрока. В его карьере есть примеры работы с обладателями «Золотых мячей», а о такой награде Мбаппе точно мечтает. И встречаются умудренный опытом клубов разного класса ветеран и 22-летний форвард рано. Роналду переходил в «Реал» более зрелым мастером, не говоря о Фигу или Зидане. У него есть время. В ПСЖ никто не выстраивал игру через Килиана и с учетом строго его интересов. В сборной вокруг него тоже не строили футбол. Папа Карло может найти ключи к вдохновению француза. Если получится соединить Азара, Бензема и Мбаппе, то у «Реала» будет невероятно сильное трио в атаке.

Против успеха. Килиана разбаловал успех

Видим разных людей. Был тот, который со смущенной улыбкой распаковывал подарок Тиаго Силвы – маску черепашки ниндзя. А теперь появился парень, который отказался подписывать контракт с ПСЖ и планировал уйти в «Реал» бесплатно, поскольку Перес обещал 40 млн евро в карман. Разные люди играли на ЧМ -18 – там юная лань рвалась к «золоту», и на Евро-2020 – нападающий с большим эго не поделил поле с Гризманном и Бензема, не стал лидером и не реализовал моменты. Проблема не в здоровье, мастерстве или понимании тактики. Беда в том, что Мбаппе раскормили эго. Возможно, у него не лучшее окружение. За глаза руководство ПСЖ плохо отзывалось о его отце-агенте, который требовал личный самолет и дальше по райдеру рок-звезды. Не исключено, что сам Килиан переоценивает свой статус. Например, сухо поприветствовал Месси, не лайкал посты о его переходе, хотя другие звезды ПСЖ это делали нон-стоп. Анчелотти понимает, что Килиан не аналог Шевченко или Кака, с ним будет сложнее.

Мнение читателей. Делитесь мнениями о будущем Мбаппе в «Реале»

Не захотел быть подмастерьем у гения. С одной стороны, решение говорит о здоровых амбициях – Мбаппе нужно свое королевство. А если перевернуть монету, то увидите профиль Переса, который бурчит о Суперлиге. Килиан может быть лишь пешкой в большой игре, в которой «Реал» уступит. Лига чемпионов теперь без правила выездного гола, шансы на успех у команд, которые пропускают трижды от «Леванте», вряд ли выросли. Мбаппе усилит «Реал», только если ему найдется место в тактике Анчелотти. Если будут в порядке Куртуа, Начо и Милитао. А еще если Бензема найдет связь с напарником. Многовато «если». В Лиге чемпионов Килиан часто пропадал или промахивался в решающий момент. Тоже важный фактор. Психологически это пока не аналог юного Месси, чтобы всех крушить и побеждать. Учитывая, что «Реал» Анчелотти стартовал с «4-3-3», не исключаем эксперимент с Мбаппе на правом фланге. Лишь в одном нет сомнений – переезд в Мадрид такого футболиста интригует. Конец лета дарит сложные, умопомрачительные трансферы.