«Кельн» – «Бохум»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» — «Бохум», который состоится 28 августа 2021 года

«Кельн»

«Кельн» показывал не самые уверенные выступления в прошлом футбольном году, но команда смогла сделать выводы и старается начать новый сезон с положительных моментов. Команда выиграла первый матч и достойно играла в матче с чемпионом Германии. Болельщики довольны самоотдачей своих игроков и ждут победы в предстоящем матче.

22 августа «Кельн» уступил на выезде «Баварии» (2:3), а 15 числа команда оказалась сильнее «Герты» (3:1). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«Бохум»

Коллектив только вернулся в элитный чемпионат Германии и главной его задачей является сохранение места в Бундеслиге. Команда уже смогла одержать свою первую победу и после двух туров в активе клуба три очка. В предстоящем матче «Бохум» постарается сыграть от обороны, уделяя большое внимание защитным действиям.

21 августа «Бохум» обыграл «Майнц» на своем поле (2:0), а 14 августа коллектив уступил на выезде «Вольфсбургу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 1.729

Ничья – 4.11

Победит «Бохум» – 4.93

Статистика

Пять последних матчей «Кельна» закончились исходом «обе забьют»

«Бохум» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Кельн» не знает поражений на своем поле уже пять матчей подряд

«Герта» забивает в девяти последних выездных матчах (включая товарищеские встречи)

Прогноз

Поставить на победу «Кельн», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Хозяева являются более опытным клубом, который нацелен на хороший старт в Бундеслиге. Предполагаем, что «Кельн» одержит победу в 1 или 2 мяча.