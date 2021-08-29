«Барселона» – «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе», который состоится 29 августа 2021 года

«Барселона»

Каталонский гранд набрал в первых двух турах нового сезона четыре очка и после ухода Лионеля Месси учится играть по-другому. Команда, тем не менее, имеет квалифицированных футболистов, которые могут использовать любую ошибку в свою пользу. В предстоящем матче команда постарается как можно быстрее найти ключ к воротам соперника, чтобы заставить игроков «Хетафе» открываться и рисковать.

21 августа «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а 15 числа команда обыграла на своем поле «Реал» Сосьедад (4:2).

«Хетафе»

Команда плохо начала сезон, дважды минимально проиграв в первых двух турах. Коллектив не может найти свою игру, но болельщики верят в успех, ведь игра «Хетафе» в проигранных встречах оставляла положительное впечатление. В матче с «сине-гранатовыми» для команды будет хорошим результатом и ничейный результат на поле соперника. Всех болельщиков испанского футбола ждет интересный поединок с большим количеством голевых моментов.

23 августа «Хетафе» проиграл в один мяч «Севилье» (0:1), а 15 числа уступил и «Валенсии» (0:1) в чемпионате Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.476

Ничья – 4.56

Победит «Хетафе» – 7.8

Статистика

«Барселона» и «Хетафе» выиграли по шесть поединков из последних десяти встреч

Каталонский клуб забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

«Хетафе» проиграл пять из шести последних матчей против «Барселоны»

Восемь из десяти последних матчей между командами на поле «Барселоны» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. На своем поле «Барселона» много забивает, поэтому предполагаем, что и в этот раз команда одержит победу с разницей минимум в два мяча.