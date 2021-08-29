«Барселона» – «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Хетафе», который состоится 29 августа 2021 года
«Барселона»
Каталонский гранд набрал в первых двух турах нового сезона четыре очка и после ухода Лионеля Месси учится играть по-другому. Команда, тем не менее, имеет квалифицированных футболистов, которые могут использовать любую ошибку в свою пользу. В предстоящем матче команда постарается как можно быстрее найти ключ к воротам соперника, чтобы заставить игроков «Хетафе» открываться и рисковать.
21 августа «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а 15 числа команда обыграла на своем поле «Реал» Сосьедад (4:2).
«Хетафе»
Команда плохо начала сезон, дважды минимально проиграв в первых двух турах. Коллектив не может найти свою игру, но болельщики верят в успех, ведь игра «Хетафе» в проигранных встречах оставляла положительное впечатление. В матче с «сине-гранатовыми» для команды будет хорошим результатом и ничейный результат на поле соперника. Всех болельщиков испанского футбола ждет интересный поединок с большим количеством голевых моментов.
23 августа «Хетафе» проиграл в один мяч «Севилье» (0:1), а 15 числа уступил и «Валенсии» (0:1) в чемпионате Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.476
- Ничья – 4.56
- Победит «Хетафе» – 7.8
Статистика
- «Барселона» и «Хетафе» выиграли по шесть поединков из последних десяти встреч
- Каталонский клуб забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле
- «Хетафе» проиграл пять из шести последних матчей против «Барселоны»
- Восемь из десяти последних матчей между командами на поле «Барселоны» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. На своем поле «Барселона» много забивает, поэтому предполагаем, что и в этот раз команда одержит победу с разницей минимум в два мяча.