«Арсенал» залёг на дно. Худший старт «канониров», и нет просвета

1630266407

сегодня, 22:46

Лондонский «Арсенал» так низко еще не падал. «Соккер.ру» — о том, какое впечатление создают «канониры» и где могут найти спасение.

«Арсеналу» так плохо никогда не было

И не посетуешь на календарь. Да, в третьем туре была встреча с набирающим обороты «Манчестер Сити», где нынешнему «Арсеналу» ловить нечего. А перед этим играли с «Челси» — тоже не позавидуешь. Однако первый тур проводили против «Брентфорда». Вот тут и следовало забивать и брать очки, чтобы сейчас не выглядеть худшим клубом в чемпионате Англии.

«Арсенал» имеет разницу мячей 0:9 – ни одного мяча, ни одного очка. Так же плох «Норвич», который с нулем очков имеет разницу «-9», то он хотя бы один гол забил. В истории «Арсенала» это самый большой позор на старте сезона. Так, в 1954 году в последний раз он проиграл три матча на старте. То есть 67 лет назад. А не забивали в трех матчах «канониры» в последний раз в 1953 году. Но ни разу до сих пор эти два события «Арсенал» не сочетал. Исторический момент.

Поражение от «Манчестер Сити» стало во многом показательным – «Арсенал» хлестко ударился о самое дно. Он впервые с 2014 года проиграл с разницей в пять мячей и больше и выдал чудовищные игровые показатели. «Арсенал» владел мячом меньше 20 процентов игрового времени и нанес только один удар по чужим воротам. Против 25 ударов у «Манчестер Сити».

Не менее показательно и удаление Гранита Джаки, который снова подвел клуб, в котором на него рассчитывали как на лидера. Джака, к сожалению, умеет подводить в самый ответственный момент. А «Арсеналу» со всеми его проблемами только этого не хватало. На Микеля Артету в этом матче было больно смотреть.

Тренер верит до последнего

«Да, мы можем добиваться результата», — все еще говорит Артета. – «Если бы я в это не верил, меня бы тут не было. Я всегда говорил, что максимально критично отношусь к себе, всегда беру вину на себя. Я сомневаюсь во всем и стараюсь, чтобы вокруг меня были нужные люди. Я оцениваю каждое принимаемое решение и меняю его, если считаю, что что-то следовало сделать иначе».

Даже Гвардиола после матча поддержал Артету, с которым некоторое время работал:

Люди требуют результатов немедленно. Я знаю способности Артеты как тренера и как лидера. Когда все его игроки вернутся в строй, он справится отлично. Я знаю это, потому что знаю его, знаю работу, которую он может выполнять.

Никто не хочет сражаться

Кадровых выводов сейчас нет по ряду причин. Во-первых, сложный календарь. Матчи с «Челси» и «Манчестер Сити» подряд – худшее, что могло случиться с «Арсеналом». Во-вторых, кадровые проблемы, о которых уже говорит даже Гвардиола, о которых говорил ранее сам Артета. С точки зрения ресурсов «Арсенал» оказался не готов к старту.

Да, в матче с «Сити» вышел Эдегор, но «с колес» он ничего не показал. Ждут, когда сможет играть Бен Уайт, ждут возвращения Партея. Конечно, вряд ли все можно списывать на эти факторы. В матче с «Сити» сквозила безнадега в действиях некоторых исполнителей. Сака и Смит-Роу отчаянно бились, но слишком молоды и оказались вне структуры, вне организованной игры.

Обамеянг уже ничего не хочет, кажется, даже вступает в конфликт с тренером, про Джаку и его борьбу тоже все понятно. Постоянно кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает, не прикрывает зону и не выкладывается на пределе. И сложно, глядя на нынешний «Арсенал», понять, что его может спасти.

«Арсенал» любит сделки «в последний момент»

Трансферное окно близится к завершению, а вместе с тем нарастает и отчаяние фанатов «Арсенала», которые чувствуют, что им придется остаться с тем набором игроков, который «организовал» такой провальный старт. Но, во-первых, стоит помнить, что целого ряда футболистов основы «Арсенал» в начале сезона недосчитался. А во-вторых, «Арсенал» еще может укрепить состав.

Если в Премьер-Лиге и есть клуб, который обожает совершать сделки «на флажке» трансферного окна, то это «Арсенал». Причем это справедливо как для уходов, так и для приходов. И далеко не всегда такие сделки идут на пользу клуба. Можно вспомнить разные примеры. В частности, такими были покупки Андрея Аршавина, Кима Чельстрема, Алексиса Санчеса. Британские СМИ сейчас вспоминают иные сделки, которые не оправдали ожиданий в основном.

Ровно десять лет назад «Арсенал» вырвал из «Фенербахче» 28-летнего Андре Сантоса. Арсен Венгер тогда сиял от счастья и убеждал всех, что клубу несказанно повезло, поскольку бразилец умеет шикарно атаковать и обороняться, обладает опытом в Лиге чемпионов и в сборной Бразилии. Но в конечном счете Сантос провел всего 23 матча за «Арсенал», и многим запомнился тем, что в перерыве матча с «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у Робина ван Перси.

А одной из самых запоминающихся сделок «на флажке» в истории Премьер-Лиги стал переход Месута Озила. Все лето 2013 года «Арсенал» атаковал немецкого футболиста, стремясь переманить его. В последние часы трансферного окна сделка была закрыта за 42,4 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас кажется, что карьера у Озила в «Арсенале» не сложилась. Но это впечатление от последних лет – слишком уж затянулся его уход. Тем не менее до перехода в «Фенербахче» за «канониров» Озил провел 254 матча и забил 121 гол.

Кстати, тем же летом 2013-го в последний момент был приобретен вратарь Эмилиано Вивиано. Никто не понял смысла этой сделки. Вивиано, арендованный зачем-то у «Палермо», так и не сыграл ни одного матча за «канониров».

Есть и гораздо более свежие примеры. В частности, предыдущие два лета. В 2019-м, когда «Арсенал» подписал Мартинелли и Пепе, долго пришлось искать новичков в линию обороны. До последнего казалось, что «канониры» останутся с оголенными тылами. Но в последний момент им удалось подписать Кирана Тирни из «Селтика» и Давида Луиза из «Челси». Причем тогда же случилась и продажа в последний миг: Алекс Ивоби ушел в «Эвертон» за 28 миллионов фунтов.

Прошлое лето также получилось напряженным и полным ожиданий. Подписание Седрика, Виллиана и Габриэла произошло без потрясений, но «Арсеналу» никак не удавалось закрыть зону в средней линии. Были очень тяжелые переговоры с «Атлетико» по Томасу Партею. Сделка все-таки состоялась, причем в Мадрид отправился в аренду Лукас Торрейра, узнавший об этом также в последний момент. Перед закрытием трансферного окна «Арсенал» успел отправить в «Герту» в аренду и Матео Гендузи.

Так что нынешнее трансферное окно может не стать исключением, и от «Арсенала» следует ожидать интересных ходов. Уже известно, что клуб покинет Виллиан, вокруг Пьера-Эмерика Обамеянга вьется «Ювентус», ищущий замену Криштиану Роналду, а пополнить состав «Арсенала» в последний момент может Уссем Ауар из «Лиона», за которым «канониры» охотятся не один год. И есть еще целая группа игроков, которыми «Арсенал» интересуется.