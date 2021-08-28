С голом-красавцем, удалением и пенальти. Тухель и Клопп определяли претендента на титул в АПЛ

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вчера, 22:12

Команды чуть было не подрались – эмоций было много.

Пенальти и удаление Джеймса – ключевые моменты матча

Разберемся в резонансном эпизоде, когда Тейлор показал красную карточку Джеймсу и назначил пенальти после повтора. Цитата из правил футбола:

Игрок удаляется с поля, если лишает соперника гола или явной возможности забить гол нарушением при игре рукой в мяч (кроме вратаря в своей штрафной площади).

Отскок мяча от ноги Риса и касание руки продолжились движением верхней конечности защитника. Для видеопомощников арбитра и него самого момент при повторе был очевидным. Удаление по правилам, рука Джеймса оградила «Ливерпуль» от гола.

Но в том эпизоде важнее, как Менди и Алонсо не поделили мяч, посеяв панику. Джеймс – жертва после серии попыток «красных» занести мяч в сетку. Как читалось по губам, Тухель объяснял резервному арбитру, что Тейлор включил режим «too much» — «слишком».

Салах же посчитал, что Менди слишком явно пытался запутать египтянина подходом к мячу перед пенальти – пробил почти по центру низом, а голкипер сиганул в сторону.

5 выводов об игре «Ливерпуля»

1. До удара Салаха с пенальти у «красных» дома был всего один удар в створ. Маловато для поединка на «Энфилд Роуд», когда на трибунах долгожданная публика. Причем «Ливерпуль» намного чаще контролировал мяч, что не давало предметного преимущества, особенно после перерыва. Бывший форвард «Челси» Демба Ба намекнул на сонный характер поединка:

🤭🤭💤💤 — Demba Ba (@dembabafoot) August 28, 2021

2. Радостный гул трибун, когда после пенальти возникла короткая потасовка, показал – народ соскучился по зрелищу. Поскольку за первый тайм две команды родили всего четыре точных удара, то «Ливерпулю» стоило разыграть козырь домашнего поля после перерыва. Как видите, не получилось, поскольку «Челси» перестроился – стал играть шире и глубже.

3. После удаления важнее стали действия Александер-Арнольда и Робертсона. Были вроде бы активными – выдавали стандартные кроссы, но без легких для форвардов моментов. Клопп теперь прекрасно видит без очков — снял инертного форварда Фирмино, а Жота ждал передач с флангов. Не дождался, ведь Робертсон только набирает форму, а его коллега не так хорош, как раньше.

4. Клопп нервничал на бровке, поскольку «Ливерпуль» был как очень старый автомобиль – не заводился. Выход Алькантары не усилил игру в центре поля. Удивительно, насколько Тиаго удачно смотрелся в «Баварии», и насколько он сбавил, когда оказался в АПЛ . Не его лига – ничего не получается.

5. Салах и Мане сыграли так, как вся команда. Разумеется, «Ливерпуль» постоянно давил, но яркая концовка первого тайма – лучшее, что случилось командой против победителя Лиги чемпионов. В дополнительное время «красные» атаковали, как весь второй тайм, но даже со стандарта не выжали хороший момент у ворот Менди.

5 выводов об игре «Челси»

1. Финал Лиги чемпионов добавил команде уверенности. «Челси» сейчас не тот, что при Лэмпарде. Тухель подстроил команду под себя, им удобно работать без мяча, могут использовать контратаку или стандарт. Хотя не все на поле опытные, по манере «синие» уже является коллективом циничным и рациональным.

2. Тухель перестроился после удаления. Аспиликуэта ушел на фланг, но «Челси» не стал отказываться от схемы с тремя центральными. Сняли Канте – провел классный первый тайм, но в плотной силовой борьбе не так эффективен, как при отборе с пространством, вышел Силва. И автора гола Хаверца заменил Ковачич – снова ставка на сражение на каждом клочку поля.

3. Невзирая на позицию в партере, «Челси» умело разрывал поединок на отрезки. Паузы позволяли футболистам сбивать темп «Ливерпуля». «Красные» работали не очень быстро – кроме Эллитта, хавбеки Клоппа действовали неактивно. Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА , грамотно руководил защитой, даже когда потерял Канте в качестве напарника.

4. Хотя у Лукаку вторая зарплата в АПЛ (угадайте с первой попытки, кто будем первым) – 450 тысяч фунтов в неделю, сегодня Ромелу не мог отработать ее голом. Толкался, давил массой, разок в начале второго часа пробил в соперника. По понятным причинам не лучший матч главного новичка «Челси» этим летом в атаке. В полных составах шансов было бы куда больше.

5. Великолепный удар Хаверца головой – оторвался от опекуна, идеально выбрал позицию, вовремя подпрыгнул и забросил мяч за уши Алиссону точно под перекладину, выбивается из общей линии поведения «Челси». Приехали в гости, чтобы привычно ставить на минимальную победу – несколько таких в гостях хватали. А в меньшинстве уже все работали на оборону, даже Маунт и Лукаку. Успешно, ведь больше не пропускали.

Цифровое описание матча

- Лишь 35 % времени с мячом был «Челси». Странно, что не 25, ведь в меньшинстве и такая тактика подходит, когда знаешь, что делать без одного из футболистов.

- 8 из 23 ударов «Ливерпуля» попали в створ. Хотя припомнить массу опасных моментов у ворот Менди не получится, многие самые яркие выстрелы соседствуют в одной атаке.

- 1 из 3 ударов в створ принес «Челси» гол. Повезло, ведь Хаверц, без фальши – любит играть на пианино, справился с ударом головой, но такую мелодию повторить практически невозможно.

- 49 матчей на «Энфилд Роуд» в АПЛ у Ван Дейка нет поражений. Сегодня не добавили 24-й «сухарь», зато есть 43 победы и 6-я ничья. Прекрасная серия продолжается.

- По явным голевым моментам счет 3:0, а по xG почти трехкратное преимущество «Ливерпуля». Хотя важно отметить, что на два чистых мяча команда Клоппа тоже не наиграла.

- 27 отборов, 33 выноса, 21 перехват и всего 4 фола было у «Челси». Делаем скидку на фазу сезона. Ранний матч для команд, что мечтают угнаться за «Манчестер Сити» на дистанции, не получился динамичным и ярким. Умной борьбы увидели больше, чем в избиении Артеты и «Арсенала», но команды в Ливерпуле разгоняли атаки на средних скоростях, что упростило задачу защитным линиям.

В полных составах поединок мог развернуться в любую сторону, а так получили ничью явно не в пользу «Ливерпуля». Клопп разочарован после игры сильнее, а доволен Гвардиола – оба конкурента потеряли очки.